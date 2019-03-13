Во Франции лис залез в курятник. И его заклевали насмерть

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "В силу вступил стадный инстинкт и они начали его клевать", - рассказывает управляющий фермой

На французской ферме несколько тысяч кур насмерть заклевали лиса, который влез в их курятник.

Необычный случай произошел на ферме при сельскохозяйственной академии в Бретани.

Полугодовалый лис залез в курятник с тремя тысячами кур. Автоматическая дверь сразу за ним закрылась, и животное оказалось в западне.

Утром тело молодого лиса нашли в углу курятника с ранами от клювов.

"В силу вступил стадный инстинкт и они начали его клевать. У него на шее следы от клювов", - рассказывает управляющий фермы Паскаль Даниэль в беседе с агентством Франс пресс.

"Большая группа кур могла напугать лиса. Возможно, он запаниковал перед лицом такого количества противников", - сказал Даниэль в интервью местной газете.

На ферме в Гро-Шене содержится около шести тысяч кур. Днем они гуляют по прилегающей к курятникам территории.