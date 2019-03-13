Ethiopian Airlines: пилот разбившегося "Боинга" говорил о проблемах с управлением

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Самолет упал в 60 км к востоку от столицы Эфиопии, на борту были 157 человек

Пилот потерпевшего крушение "Боинга" авиакомпании Ethiopian Airlines сообщил о проблемах в управлении самолетом и хотел вернуться в аэропорт Аддис-Абебы, сообщил глава компании Тевольде Гебремариам.

В интервью изданию Wall Street Journal он рассказал, что в разговорах с диспетчерами пилот не упоминал какие-либо внешние проблемы, такие как, например, попадание птицы в двигатель.

Представитель Ethiopian Airlines Асрат Бегашав сказал агентству Рейтер, что пилоту было дано разрешение вернуться назад.

В авиакомпании также сообщили, что черные ящики разбившегося лайнера будут отправлены для анализа в Европу, однако пока не принято решение, в какой именно стране они будут исследоваться.

По словам главы Ethiopian Airlines, это может быть Франция, Германия или Британия.

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2017 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Проблемный "боинг"

Сразу после катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8. В частности, запрет над полетами над Европой ввело Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA).

Как выяснила газета New York Times, пилоты неоднократно жаловались на проблемы с управлением именно этой модели "боинга".

По данным издания, как минимум два американских экипажа в прошлом году сообщали о непредсказуемом поведении лайнера: после включения автопилота самолет внезапно "нырял", но в обоих случаях пилотам удалось возобновить подъем воздушного судна, выключив автопилот.

"Я прокручивал в голове наши настройки автоматизации и профиль полета, но я не могу найти ни одной причины того, чтобы самолет так резко пошел вниз", - сказал один из пилотов.

Еще один пилот в беседе с изданием жаловался на то, что ему не предоставили полноценную документацию и не провели надлежащую тренировку для работы на модели Max 8, которая сильно отличается от предыдущих модификаций Boeing 737.

Тем не менее США и Канада заявили, что продолжат эксплуатацию самолетов Boeing 737 Mах 8, несмотря на растущее давление со стороны сенаторов и профсоюзов.

Федеральное авиационное управление США (FAA) пришло к выводу, что у самолета нет системных проблем, поэтому нет оснований для запрета на его полеты.