Пресса Британии: современный джихадизм возник из-за ошибок Запада

В обзоре британской прессы:

Современный джихадизм возник из-за ошибок Запада

Хотя с группировкой "Исламское государство" (организация запрещена в России) практически покончено, велика вероятность появления еще более экстремистских джихадистских движений, если страны продолжат допускать непростительные ошибки на Ближнем Востоке, пишет обозреватель Financial Times Дэвид Гарднер.

Сирийские курдские повстанцы при поддержке авиации США скоро покончат с так называемым халифатом, который всего несколько лет назад контролировал треть Сирии и Ирака.

ИГИЛ вскоре потеряет Багуз, свой последний анклав в долине Евфрата, находящийся на границе Сирии с Ираком. Оставшиеся в живых джихадисты подались в бега, сосредоточившись на проведении террористических актов, а некоторые возвращающиеся в свои страны иностранные боевики могут привезти войну домой.

Службам безопасности в мире придется сделать все возможное, чтобы не допустить новой вспышки терактов, подобных тем, что произошли в Париже и Ницце, Брюсселе и Берлине, Лондоне и Манчестере, Стамбуле и Анкаре.

Но теперь, когда халифату, совсем недавно угрожавшему целому региону, приходит конец, необходимо задуматься над тем, какие изменения необходимо внести во внешнюю политику Запада, потворствовавшего появлению джихадизма. Если Запад продолжит допускать грубые ошибки на Ближнем Востоке, возникнет куда большая проблема, пишет автор.

Современный джихадизм поднял голову в конце холодной войны в качестве вспомогательной силы Запада. Именно поддерживаемые США моджахеды, сражавшиеся против СССР в Афганистане в 1980-х годах, положили начало "войне с нечестивыми" Усамы бин Ладена и группировки "Аль-Каида" (организация запрещена в России), которая привела к атакам 11 сентября.

Но в этом столетии Запад допустил огромное множество грубых ошибок, которые нельзя списать на холодную войну, пишет обозреватель Financial Times Дэвид Гарднер.

Самым ярким примером является вторжение коалиции под руководством США в Ирак. Разрушения, постигшие страну, которая уже пострадала от войн, санкций и тирании, не столько заставили трепетать, сколько публично продемонстрировали ограниченность могущества США, отмечает обозреватель.

Вторжение и оккупация радикально повлияли на страну, приведя к власти шиитов, представляющих меньшинство в исламе, но большинство в Ираке. В стране начались столкновения на религиозной почве, которые продолжаются и поныне.

Многое из происшедшего тогда было предсказуемо. Война в Ираке была эквивалентом безрассудной региональной игры в кости. Коалиции под руководством США удалось в 2007-2009 годах подсластить пилюлю, подавив в союзе с местным суннитским ополчением иракское подразделение "Аль-Каиды", предшественницы ИГ.

Это не какая-то случайная или необъяснимая особенность региона. Это результат западной политики или ее отсутствия, что наблюдается в случае с Сирией, где безжалостная война продолжается уже восемь лет.

Совмещая авантюризм и нерешительность, США и Европа поддержали сирийских повстанцев (преимущественно суннитов) в борьбе против режима Асада, пообещав, но так и не предоставив средства для его свержения.

Вместо этого они договорились, что оружие оппозиции будут поставлять союзники, такие как ваххабитская Саудовская Аравия, что подтолкнуло повстанцев в сторону идеологии исламского экстремизма.

Это тоже было предсказуемо. Из-за этого Сирия превратилась в магнит для джихадистов, пишет Гарднер.

Теперь Дональд Трамп хочет объявить победу над ИГ и покинуть Сирию. Безрассудные западные интервенции не принесли результата, но безрезультатным также оказался необоснованный вывод войск из таких стран как Ливия и Ирак.

В Дераа, городе на юге Сирии, где восемь лет назад начался конфликт, Асад открыл новую бронзовую статую своего отца, Хафеза Асада - вместо той, которая была снесена повстанцами в начале войны.

И это, вероятно, отражает точку зрения режима: полное восстановление гегемонии Асада - еще один подарок джихадизму, резюмирует обозреватель.

Дадут ли лидеры ЕС Британии отсрочку по "Брекситу"?

Если на следующей неделе Мэй не удастся добиться результата по "брекситу", отношение ЕС к Британии может серьезно испортиться, пишет обозреватель Daily Telegraph Питер Фостер.

"Британии нужно делать выбор". Это высказывание превратилось в мантру, по меньше мере с европейской стороны. С точки зрения ЕС нынешний тупик стал возможен из-за принципиальной неспособности правительства идти на компромиссы, которые подразумеваются в голосовании о "брексите".

Стремясь покинуть таможенный союз ЕС и его единый рынок, сохранив при этом невидимую границу с Ирландией и отказываясь принимать таможенную границу в Ирландском море, Британия оказалась перед неразрешимой трилеммой. Она может выбрать лишь два из этих пункта, но не три.

На следующей неделе лидерам ЕС необходимо будет принять решение относительно того, следует ли продлевать переговоры по статье 50 договора о Европейском союзе, и у них появится возможность надавить на Британию, чтобы та, наконец, определилась со своим выбором, отмечает автор.

Еще несколько недель назад всем казалось, что лидеры ЕС разрешат продлить переговорный процесс, исходя даже лишь из того, чтобы не быть обвиненными в инициировании бездоговорного "брексита", однако за последние дни позиция по этому вопросу стала жестче.

Главный переговорщик Европейского союза по условиям "брексита" Мишель Барнье и председатель европейского совета Дональд Туск заявили, что Британии нужно продемонстрировать конструктивное большинство по вопросу о том, чего она ожидает от будущих взаимоотношений с ЕС. И это является предварительным условием для предоставления какой-либо отсрочки.

В ЕС особо не верят, что премьер Тереза Мэй может добиться одобрения соглашения в нынешней форме, представляя его парламенту в третий или даже четвертый раз, и готовы дать ей время для новых попыток, пишет Фостер.

На саммите, который пройдет на следующей неделе, лидерам ЕС, которые до нынешнего момента делегировали переговорный процесс Барнье, придется самим сделать непростой выбор. Предсказать, по какому пути они решат пойти крайне непросто, но понятно одно: доводы к Британии о необходимости принятия решений, звучавшие последние два года, не принесли результата.

В Брюсселе теперь полагают, что трехмесячная отсрочка вновь ни к чему не приведет. Лидеры ЕС могут выбрать жесткую позицию, чтобы заставить Лондон что-то решить, отказав Мэй в отсрочке с выходом.

Или отказать в отсрочке, но дать четко понять, что таковая будет предоставлена, как только Британия предложит четкий план действий. Так как до официального выхода страны из ЕС остается лишь семь дней, очевидно, что в Лондоне начнут судорожно искать выход из положения, считает обозреватель.

Подобная стратегия таит в себе риск для ЕС, однако сторонники жестких действий в Еврокомиссии утверждают, что подготовка к "брекситу" без соглашения идет полным ходом, и в конечном счете такой исход будет лучше, чем бесконечная политическая пантомима, разыгрываемая в Лондоне.

Другой вопрос в том, для какой цели будет дана отсрочка. Если будут проводиться выборы в парламент или второй референдум, то Британии потребуется девять месяцев, и ей придется согласиться с некоторыми важными условиями.

В первую очередь это будет означать участие в выборах в Европарламент в мае и согласие Британии отдать свой голос по вопросу нормативной деятельности ЕС на этот период.

Каковы шансы, что ЕС займет жесткую позицию? Это будет зависеть от того, как Мэй сформулирует запрос об отсрочке, но ответ, скорее всего, такой - сейчас на это больше шансов, чем несколько недель назад, отмечает автор.

Демократия полезна для здоровья

Демократия положительно влияет на сердце, здоровье и продолжительность жизни, выяснили американские ученые в ходе исследования, которое охватило 170 стран, сообщает Guardian.

Продолжительность жизни выросла быстрее в странах, в которых демократия установилась за последние 50 лет. Также там уменьшилось количество смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, циррозом и даже с автомобильными авариями.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Lancet. Там говорится, что положительные изменения стали возможны не только благодаря обогащению людей.

"Свободные и честные выборы, похоже, играют важную роль в улучшении здоровья взрослого населения. Скорее всего, это связано с большей подотчетностью правительства и его способностью откликаться. Демократия дает гораздо больше преимуществ для здоровой жизни, чем автократия", - цитирует исследование газета.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com