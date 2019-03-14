Калининградский анархист получил штраф за оправдание терроризма. Ему грозило семь лет

Правообладатель иллюстрации newkaliningrad.ru Image caption Анархист признал вину, но продолжал настаивать на том, что лишь перепостил чужую запись

Калининградский анархист и экозащитник Вячеслав Лукичев отделался штрафом в суде по уголовному делу об оправдании терроризма. По этой статье ему грозило до семи лет лишения свободы. Лукичев в телеграм-канале комментировал взрыв в архангельском управлении ФСБ.

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Калининграде вынес приговор по делу Лукичева и назначил штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщило издание "Новый Калининград". Его признали виновным в оправдании терроризма и освободили из-под стражи в зале суда.

24-летний Лукичев был арестован в начале ноября прошлого года. Все это время он находился в СИЗО.

Основанием для возбуждения уголовного дела стал пост в телеграм-канале "Прометей", в котором, по версии следствия, обвиняемый одобрительно отзывался о взрыве в здании приемной областного управления ФСБ в Архангельске.

В групповом чате этого канала 17-летний студент из Архангельска Михаил Жлобицкий, который 31 октября устроил этот взрыв и погиб при нем, оставил сообщение, в котором объяснил свои мотивы.

Калининградский анархист заявил, что пост, из-за которого его арестовали, он нашел его в "другом интернет-мессенджере" и лишь перепостил, пишет издание "Медиазона". Анонимный автор поста восхищался Жлобицким, но при этом размышлял о том, что есть другие способы политической борьбы.

Дело возбудили по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание террористической деятельности с использованием сети интернет).

Как говорила Би-би-си адвокат Мария Бонцлер, хотя Лукичев и поместил в интернете скриншот предсмертной записки Жлобицкого, он не выражал безоговорочной поддержки его действий.

Вместе с анархистом были задержаны две его знакомые. Одна из них, рассказывала Бонцлер, была администратором площадки, где анархист Лукичев выложил пост.

Анархист в итоге признал вину и в своих показаниях сообщил, что вечером 31 октября опубликовал в "Прометее" текст о взрыве в приемной архангельского управления ФСБ. Однако он продолжал настаивать на том, что лишь перепостил чужую запись.

Эксперты, привлеченные следователям, пришли к выводу о том, что "автор текста признает политический терроризм этически правильной, допустимой, вынужденной формой борьбы сторонников анархизма с государственной властью".

Лукичев написал явку с повинной, чтобы огородить девушек от проблем с законом - их не отпускали почти двое суток, говорила Би-би-си его адвокат. После этого они стали проходить по делу свидетелями.

Бонцлер утверждала, что после задержания ее подзащитного допрашивали больше суток, не давая спать и не предлагая пищи, пишет "Медиазона". О пытках или ином давлении Лукичев не сообщал.

Штраф в 300 тысяч рублей - это даже меньше, чем запрашивал прокурор, обращает внимание "Медиазона".

Как наказывают за оправдание терроризма

Как писала Би-би-си, за последние три года в России резко выросло число уголовных дел, возбужденных по уголовной статье об оправдании терроризма.

В оправдании терроризма подозревают псковского журналиста Светлану Прокопьеву. В радиоэфире местного "Эха Москвы" она комментировала взрыв в Архангельске и высказала мысль о том, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним.

После взрыва было возбуждено несколько уголовных дел об оправдании терроризма - в отношении 52-летней активистки КПРФ Надежды Ромасенко из Вологодской области, 36-летнего специалиста по раритетному оружию Павла Зломнова из Петербурга, а также калининградского анархиста Лукичева.

Статья 205.2 появилась в УК РФ 12 лет назад. "Примерно до 2015-2016 года статья применялась крайне редко - несколько дел в год", - говорит Би-би-си юрист правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов.

После 2015 года число приговоров за оправдание терроризма стало исчисляться несколькими десятками в год. В 2015 году было вынесено восемь приговоров, в 2016 году - 47, в 2017 - 96, а в первом полугодии 2018 - 50, подсчитала "Агора".

После частичной декриминализации 282-й статьи УК РФ (об "экстремизме") статья об оправдании терроризма имеет все шансы стать одним из основных инструментов для политических репрессий, выражал опасения Гайнутдинов.