Image caption Джеймс Рэй и Уильям МакКинни были убиты, когда шествие протестующих было встречено военослужащими королевского парашютного полка

Прокуратура Северной Ирландии предъявила бывшему британскому солдату обвинение в убийстве мирных демонстрантов в день Кровавого воскресенья 1972 года.

Во время событий в городе Лондондерри в Ольстере военнослужащий Ф. парашютного полка участвовал в расстреле протестующих. Как считают следователи, он виновен в убийстве Джеймса Рэя и Уильяма МакКинни и в покушении на убийство Джозефа Фриля, Майкла Куинна, Джо Мэхона и Патрика О'Доннелла.

Дата североирландского Кровавого восресенья - 30 января 1972 года, когда британские десантники открыли огонь по участникам марша в защиту гражданских свобод в Лондондерри.

Были убиты 13 человек - безоружных мирных демонстрантов.

Следователи изучили роль еще 16 военнослужащих и двоих членов "официальной ИРА" (крыла Ирландской республиканской армии) в событиях 30 января, но доказательств их вины в смерти людей недостаточно для реальной перспективы судебного приговора, заявила прокуратура.

После Кровавого воскресенья обстановка в Ольстере обострилась настолько, что в этой части Соединенного Королевства на десятки лет было введено прямое правление из Лондона. Город Лондондерри стал именоваться просто Дерри.

Гибель мирных граждан привела к эскалации конфликта между сторонниками независимости Северной Ирландии и лояльными юнионистами и обеспечила террористическому крылу Ирландской республиканской армии приток новобранцев.

Извинения Лондона

Спустя почти 40 лет, в 2010 году, тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон принес извинения семьям погибших и заявил, что гибель людей от рук британских солдат невозможно оправдать.

Доклад премьер-министра перед парламентом, который демонстрировался в Лондондерри в прямом эфире на установленных на площади огромных экранах, был встречен радостными криками и аплодисментами собравшихся.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Марш был посвящен борьбе за равные гражданские права жителей Ольстера

Первое официальное следствие о причинах трагедии, проведенное под председательством лорда Уиджбери в 1972-м, продлилось три месяца. Тогда власти полностью оправдали военных, заявив, что те начали стрелять в ответ на выстрелы из толпы. Однако родственники погибших и очевидцы не согласились с этими выводами.

Повторное расследование длилось более 10 лет. Как установила комиссия под руководством лорда Сэвилла, ни один из погибших или пострадавших участников демонстрации в Лондондерри не только не был вооружен, но и в принципе не представлял собой опасности для военнослужащих, неоправданно открывших огонь.

Позднее министерство обороны признало тот факт, что британские военнослужащие действовали неправомерным образом, и выразило готовность выплатить компенсации семьям погибших. В 1974 году небольшие компенсации уже были выплачены, но без признания Лондоном своей вины в произошедшем.

Братья, сестры и другие родственники убитых демонстрантов отвергли идею денежных выплат и потребовали привлечь к суду непосредственных виновников.

Многие считают, что из военнослужащих делают "козлов отпущения", а за стрельбу по демонстрантам должны понести ответственность люди, командовавшие операцией 30 января 1972 года.

Накануне в среду минобороны Британии подтвердило, что оплатит адвокатов всем военным, против которых подадут иски в связи с "кровавым воскресеньем".