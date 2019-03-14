Олигархи не спросили Путина о Калви. А что говорили в кулуарах съезда РСПП?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption В феврале агентство Блумберг сообщило, что Путин на закрытой встрече оправдывал арест Калви, заявив, что подозрение в хищении 2,5 млрд рублей нельзя было игнорировать

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). О главной теме, обсуждаемой представителями бизнеса в кулуарах, - уголовном преследовании основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви - его так и не спросили.

На сцене вместе с Путиным находились глава РСПП Александр Шохин, председатель совета директоров группы "Илим" Захар Смушкин, президент инвестиционно-строительной корпорации "Баркли" Леонид Казинец и гендиректор "Еврохима" Игорь Нечаев. Также в заседании участвовали глава ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг и другие крупные бизнесмены.

Путин, выступая на заседании, заявил, что рассчитывает на партнерство с бизнесом при выполнении нацпроектов, призвал чиновников ускорить работу по законопроекту о поощрении и защите капиталовложений и заверил в том, что власти работают над улучшением условий для инвестирования.

В конце заседания Шохин попросил присутствовавших не передавать президенту записки, на что Путин отреагировал шуткой о том, что его выпроваживают. Он спросил, не слишком ли Шохин на него рассердится, если он все-таки посмотрит записки. Но отвечать на записки прямо в зале не стал, поблагодарил бизнесменов за совместную работу и удалился. Шохин объявил съезд закрытым.

После этого состоялась еще одна, закрытая, встреча с олигархами - членами бюро правления РСПП. Но и на ней об американском инвесторе не говорили, несмотря на озабоченность бизнеса его арестом.

После закрытой встречи глава ВТБ Андрей Костин сказал журналистам, что дело Калви с Путиным и на ней не обсуждалось. "Обсуждалась тема в целом защиты прав бизнеса, - сказал он. - Говорилось и о проблемах судебного преследования. Не назывались конкретные случаи. Но разговор состоялся, президент обещал предпринять дополнительные шаги [по защите бизнеса]".

То, что фамилия Калви в разговоре президента с бизнесом не прозвучала, корреспондентам Би-би-си подтвердили три участника встречи.

"Разговор шел в общетеоретическом смысле, что нужно снизить давление", - сказал журналистам владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.

Основной владелец НЛМК Владимир Лисин рассказал, что на встрече с Путиным Шохин задал вопрос про уголовную ответственность бизнеса за экономические преступления. Президент, по словам бизнесмена, ответил, что "со всеми общеизвестными случаями, надо аккуратно, не торопясь, разобраться". Лисин считает, что Путин подразумевал в том числе дело Baring Vostok.

Один из бизнесменов, участвовавших в съезде РСПП, рассказал корреспонденту Би-би-си, что в личных встречах с Путиным многие бизнесмены и чиновники уже много раз поднимали тему ареста Калви.

Что говорили в кулуарах

Председатель правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йохан Вандерплаетсе, выступая на съезде, заявил, что уголовное преследование Калви "испортило атмосферу и чувства новых иностранных инвесторов".

Еще больше о деле Калви говорили в кулуарах съезда. Главной новостью со съезда утром стало заявление Костина. Глава государственного ВТБ сказал журналистам, что американского инвестора не надо было арестовывать.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption 28 февраля Мосгорсуд отклонил жалобу на арест основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный"

"Мне кажется, если есть основания считать, что человек действительно работает здесь и не представляет угрозу для общества, то, наверное, нахождение в СИЗО и тем более длительный срок без решения суда, конечно, абсолютно неправильная вещь", - сказал Костин. Это дело вызывает много вопросов, добавил он.

"Я, к сожалению, деталей не знаю и с Калви не знаком, но в целом помещение под арест как мера пресечения за экономические преступления, конечно, в целом представляется явно чрезмерной", - сказал Би-би-си совладелец Evraz Александр Абрамов.

Председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин сказал Би-би-си, что для бизнеса "мерой пресечения выше крыши был бы домашний арест". "Дело не только в Калви, а гораздо шире", - считает он.

"Наше общее мнение в том, что по данным статьям домашнего ареста более чем достаточно. Хочу надеяться, что эта ситуация поможет обратить внимание на ту проблему, которая существует. Потому что все сейчас говорят про Калви, но все российские предприниматели и его партнеры, кто в такой же ситуации, также требуют внимания", - считает Березкин.

По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, более эффективно было бы отпустить Калви под залог.

"Когда он будет под залогом, он сможет доказывать свою правоту, что он невиновен, в абсолютно нормальной обстановке, без всякого на него воздействия. Поэтому главное изменить меру пресечения", - сказал Титов Би-би-си. Если мера пресечения будет изменена, то инвестклимат не пострадает и "все вернется на круги своя", полагает уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Путин и Калви

Путин еще ни разу публично не комментировал громкое дело Калви. Но, как сообщало агентство Блумберг и подтверждали Би-би-си два участника встречи, российский президент рассказал о своем отношении к аресту американского бизнесмена 20 февраля. Это произошло на встрече Путина с главными редакторами российских СМИ.

Вопрос о Калви задавал главный редактор "Ведомостей" Илья Булавинов, говорили собеседники Би-би-си. По словам одного из собеседников, Булавинов спросил у Путина, как соотносятся его заявления о том, что обвиняемых по экономическим статьям не надо отправлять в СИЗО, с арестом Калви.

Как писал Блумберг, Путин сказал, что не давал предварительного разрешения на арест Калви. Однако он считает, что подозрение в похищении 2,5 млрд рублей нельзя было игнорировать. Ограничение действий правоохранителей и регуляторов в отношении бизнеса может привести к риску для безопасности и здоровья общества, пересказывало позицию Путина агентство.

Пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков после этого пояснил, что "президент констатировал факты" и "никаких своих предпочтений не высказывал".

Арест Калви

Основатель Baring Vostok Майкл Калви был арестован в середине февраля по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Обвиняемыми по этому же делу проходят директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин, партнеры инвестфонда Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров.

Следствие считает, что они убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за соглашение об отступном, согласно которому ПКБ вместо 2,5 млрд рублей передало банку акции компании IFTG, стоимость которых составляла всего 600 тыс. рублей.

Калви отвергает обвинения и утверждает, что пакет акций стоил по меньшей мере 3 млрд рублей. Претензии к себе он объясняет деловым конфликтом с акционерами "Восточного" - Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном. Последний владеет 32% акций банка через компанию Finvision Holdings. Контрольным пакетом акций "Восточного" (51,6%) через кипрскую компанию Evizon Holdings владеет Baring Vostok.