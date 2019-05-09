Двое россиян заочно осуждены за подготовку переворота в Черногории

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Суд в Черногории заочно приговорил двух россиян, предполагаемых сотрудников военной разведки, к 15 и 12 годам заключения за подготовку государственного переворота в Черногории. К меньшим срокам приговорены еще 14 человек, проходящих по делу о госперевороте, в том числе лидеры "Демократического фронта", выступавшие против вхождения страны в НАТО и за дружбу с Сербией и Россией.

Переворот, по версии стороны обвинения, должен был состояться 16 октября 2016 года - в день парламентских выборов в стране. Двое россиян - Эдуард Шишмаков и Владимир Попов (по другим данным - Моисеев) - были признаны организаторами мятежа. Власти Черногории считают их сотрудниками ГРУ, а СМИ публиковали материалы, подтверждавшие их связи с разведкой.

Шишмаков получил 15 лет тюрьмы, Попов-Моисеев - 12 лет. Два лидера "Демократического фронта", Андрия Мандич и Милан Кнежевич, осуждены на пять лет каждый.

По версии черногорской Специальной прокуратуры, целью переворота был срыв вступления страны в НАТО. На выборах 2016 года победила партия черногорского лидера Мило Джукановича и ее союзники, а летом следующего года, как и планировалось задолго до того, страна стала членом североатлантического альянса.

"В ходе заседаний было установлено, что обвиняемые Шишмаков Эдуард и Попов Владимир с начала 2016 года до 18 октября 2016 года организовали преступную группу на территории Черногории, Республики Сербии и России [...] суд достоверно установил личность организатора преступной группы Шишмакова Эдуарда. Было установлено, что он пользовался двумя паспортами, в том числе одним с фальшивыми данными", - цитирует судью Сусану Мугошу черногорское издание Vijesti.

Самый известный из остальных обвиняемых, бывший глава сербской жандармерии, отставной генерал Братислав Дикич осужден на восемь лет заключения.

Остальные подсудимые получили от семи до полутора лет тюрьмы, а Кристина Христич осуждена условно.

Семь лет получил, в частности, Неманья Ристич, который был сфотографирован вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время визита последнего в Белград.

Дело еще одного предполагаемого соучастника попытки переворота, переводчика "Демократического фронта" Анание Никича, выделено в отдельное производство.

Никич скрылся в России, и в октябре 2017 года российские власти официально отказались выдавать его Черногории.

В основу обвинения легли показания сербского националиста Александра Синджелича, который изначально подробно рассказывал, как Шишмаков и Попов передали ему деньги на организацию переворота. Однако в марте Синджелич неожиданно отказался от своих слов.

Правда, если показания Синджелича в пользу версии о перевороте были полны подробностей, то в мартовском интервью одному сербскому телеканалу он был немногословен: Синджелич сказал лишь, что подсудимые просто хотели организовать протест, и что он не хочет, чтобы люди оказались в тюрьме "из-за политики".

Синджелич в октябре 2016 года был арестован, но вскоре после этого Специальная прокуратура перевела его из подозреваемых в статус "особого свидетеля".

Кто эти люди?

В ноябре 2016 года, спустя три недели после парламентских выборов, специальный прокурор Черногории Миливое Катнич впервые заявил, что "организаторами преступной группы являются националисты из России".

Эдуард Шишмаков (изначально фигурировал в деле как Широков). Человек с таким именем (и должностью "помощник военного атташе") был указан в списке сотрудников российского посольства в Варшаве. Черногория считает Шишмакова сотрудником российских спецслужб.

Владимир Попов. Bellingcat и The Insider утверждают, что настоящее имя этого человека - Владимир Моисеев. По мнению этих изданий, он является сотрудником ГРУ и, по данным Росреестра, живет в Москве в соседнем доме с Александром Мишкиным (известным также под именем Александр Петров), подозреваемым в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Александар (Саша) Синджелич. Гражданин Сербии. Воевал на востоке Украины на стороне ДНР. Ключевой свидетель обвинения, изначально заявивший, что россияне наняли его для организации переворота, а в марте 2019 года изменивший свои показания: он утверждал, что никакого переворота никто не планировал, а были лишь люди, которые хотели поучаствовать в акции протеста. Прокуратура считает, что именно Синджелич напрямую связывался с Шишмаковым и Поповым.

Милан Кнежевич и Андрия Мандич. Черногорские оппозиционеры из "Демократического фронта", обвиняемые в подготовке госпереворота. Выступали против вступления Черногории в НАТО, за смену власти в Черногории и дружбу с Россией.

В чем их обвиняют

По версии прокуратуры, Шишмаков и Попов-Моисеев заплатили Синджеличу 200 тысяч евро, чтобы тот завербовал до 50 человек и закупил оружие.

В изначальных показаниях Синджелич признавался, что в сентябре 2016 года был в Москве, где и встретился с "русскими националистами", которые представились Эдуардом Широковым и Владимиром Поповым. По его словам, они дали понять, что имеют отношение к спецслужбам, и предложили ему следующий план.

В "час икс" 500 человек должны были разбиться на три группы: первая должна была попасть в парламент, переодевшись в полицейскую форму, вторая - смешаться с протестующией оппозицией, а третья - сфокусироваться на полиции. Старт перевороту должна была дать именно вторая группа, инициировав беспорядки и захват парламента.

Предполагалось, что просербская и пророссийская оппозиция таким образом захватит власть в стране и откажется от планов вступить в НАТО.

В основу обвинения также легли фотографии, сделанные спецслужбами, на которых запечатлена встреча Шишмакова и Синджелича в белградском парке, а также расшифровки переговоров и переписки обвиняемых.

Что говорят критики этой версии?

К интерпретации событий, озвученной властями Черногории, многие долгое время относились к недоверием. Кроме того, СМИ указывали, что о предотвращении попытки переворота власти заявили в тот момент, когда до закрытия избирательных участков оставалось несколько часов, а явка в первой половине дня была довольно высокой.

Это обстоятельство дало повод оппозиции заявлять, что правительство Джукановича могло пойти на такие меры, чтобы отпугнуть пророссийски настроенных избирателей.

Кремль в ответ на обвинения Черногории ответил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. "Заявляем, что не может быть и речи о причастности Москвы и официальной российской стороны к каким-то внутренним событиям в Черногории", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в 2017 году.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Андрия Мандич (справа), один из обвиненных и лидер оппозиционного просербского и пророссийского Демократического фронта, говорит, что "дело о перевороте" придумано властями Черногории

"Ни перед кем не извинялся, так как не за что"

После того как Черногория заявила о задержании группы людей, которые готовили переворот, информацию подтвердил и тогдашний премьер и нынешний президент Сербии Александр Вучич. Именно он сказал, что свои действия задержанные координировали с иностранцами.

Далее, по данным газеты "Коммерсант", в Белград прилетел секретарь Совбеза России Николай Патрушев. В разгар его визита СМИ сообщили, что Сербия депортировала нескольких россиян якобы за участие в подготовке акций в Черногории. Собеседники "Коммерсанта" не сомневались, что Патрушев прилетел, чтобы урегулировать этот конфликт.

Позднее газета Guardian со ссылкой на источники в Сербии сообщила, что Патрушев, судя по всему, принес извинения сербской стороне за "недопустимую операцию, не санкционированную Кремлем". В пресс-службе Совета безопасности России заявили, что Патрушев "ни перед кем не извинялся, так как не за что".