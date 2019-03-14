Стоунхендж - место массовых пиров древних жителей Британских островов

Правообладатель иллюстрации English Heritage/PA Image caption Свинина была главным пунктом праздничного меню

Археологи обнаружили свидетельства того, что тысячи лет назад Стоунхендж был местом грандиозных массовых пиршеств, на которые съезжались жители со всей территории Британских островов - в том числе из отдаленных регионов Шотландии.

Сделать это открытие помогли свиные кости, раскопанные в четырех расположенных поблизости поселениях эпохи позднего неолита. Свинина была главным пунктом праздничного меню, причем посетители торжеств приводили с собой скот, который разводили у себя, в отдаленных районах, и закалывали для пиршества.

Изотопный анализ обнаруженных в ходе раскопок костей показал, что они принадлежали свиньям, выращенным в Шотландии, на северо-востоке Англии и в Западном Уэльсе, а также в других областях Британских островов.

В общей сложности были обнаружены сохранившиеся останки 131 животного, возраст которых составляет около 4500 лет (2800 - 2400 гг. до нашей эры).

Это доказывает не только то, что Стоунхендж был местом массового паломничества, но и тот факт, что люди, населявшие отдаленные уголки Британии тысячи лет назад, поддерживали постоянные связи друг с другом и регулярно путешествовали на значительные расстояния.

Image caption Каждый год тысячи людей собираются у Стоунхенджа, чтобы отметить день солнцестояния

"Эти сборища можно считать первыми культурными мероприятиями, объединявшими всех жителей острова, - говорит ведущий автор исследования, профессор Университета Кардиффа Ричард Магуик. - Люди со всех уголков Британии стекались к Стоунхенджу, чтобы полакомиться едой, специально отобранной и привезенной издалека".

По словам профессора, найти свиней поблизости от места массовых пиршеств явно не было проблемой, и тот факт, что животных специально вели (или везли) с собой издалека, за сотни километров, показывает исключительную важность мероприятия и значительные усилия, которые прилагали посетители торжеств.

Кроме того, по всей видимости, заявляться на пир с пустыми руками было не принято - и неписаные правила требовали приезжать именно с едой, которую ты вырастил сам.