В Кении умерла "королева слонов". Ее бивни достигали земли
"Если бы я не видел ее собственными глазами, я бы не поверил, что такие слоны еще существуют".
Более 60 лет слониха, известная как F_MU1, бродила по саванне в Цаво, в Кении. Она была одним из последних слонов в Африке с "супербивнями", то есть бивнями, которые достигают земли.
Британский фотограф Уилл Беррард-Лукас сделал эти снимки незадолго до того, как слониха скончалась от естественных причин.
"Если бы у слонов была своя королева, именно она заслуживала бы этот титул", - сказал он Би-би-си.
Во всей Африке на данный момент осталось меньше 30 слонов с супербивнями.
Уилл фотографировал слониху-королеву в сотрудничестве с администраций национального парка Цаво и кенийской Службой защиты дикой природы. На весь проект ушло полтора года.
Сам он написал об этом свой блог.
Когда он увидел слониху в первый раз, то, по его словам, просто потерял дар речи.
"F_MU1 была худой и старой, но с уверенностью шла вперед".
"Ее бивни были столь огромными, что оставляли за собой две борозды на земле. Она была как бы живущим напоминанием о прошлом", - говорит он.
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"Она пережила периоды ужасающего браконьерства, и ей очень повезло, что она не попала в ловушку и в нее не выпустили покрытую ядом стрелу".
Животные вроде F_MU1 очень интересуют браконьеров, так как такого размера бивни встречаются редко - когда они достигают земли, то обычно ломаются.
Два года назад слон по кличке Satao II, у которого тоже были супербивни, был убит на границе национального парка Цаво.
Насколько известно, он был отравлен ядовитой стрелой.
"Слонов с супербивнями осталось чрезвычайно мало, именно потому, что их убивают браконьеры", - говорит доктор Марк Джонс из благотворительной организации Born Free.
"Из-за того, что этих животных часто убивают до того, как они достигают своего репродуктивного пика, гены слонов с супербивнями постепенно исчезают из популяции, и вполне вероятно, что мы видим самые последние экземпляры", - говорит он.
Фотографии Уилла будут опубликованы в книге "Страна гигантов".
Его последний снимок слонихи F_MU1 был сделан у водопоя.
"Это было феерическим чувством, которое я никогда не забуду", - сказал фотограф.
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