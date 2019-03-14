Правообладатель иллюстрации Will Burrard-Lucas

"Если бы я не видел ее собственными глазами, я бы не поверил, что такие слоны еще существуют".

Более 60 лет слониха, известная как F_MU1, бродила по саванне в Цаво, в Кении. Она была одним из последних слонов в Африке с "супербивнями", то есть бивнями, которые достигают земли.

Британский фотограф Уилл Беррард-Лукас сделал эти снимки незадолго до того, как слониха скончалась от естественных причин.

"Если бы у слонов была своя королева, именно она заслуживала бы этот титул", - сказал он Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Burrard-Lucas Photography

Во всей Африке на данный момент осталось меньше 30 слонов с супербивнями.

Уилл фотографировал слониху-королеву в сотрудничестве с администраций национального парка Цаво и кенийской Службой защиты дикой природы. На весь проект ушло полтора года.

Сам он написал об этом свой блог.

Когда он увидел слониху в первый раз, то, по его словам, просто потерял дар речи.

"F_MU1 была худой и старой, но с уверенностью шла вперед".

"Ее бивни были столь огромными, что оставляли за собой две борозды на земле. Она была как бы живущим напоминанием о прошлом", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Burrard-Lucas Photography

"Она пережила периоды ужасающего браконьерства, и ей очень повезло, что она не попала в ловушку и в нее не выпустили покрытую ядом стрелу".

Правообладатель иллюстрации Will Burrard-Lucas

Животные вроде F_MU1 очень интересуют браконьеров, так как такого размера бивни встречаются редко - когда они достигают земли, то обычно ломаются.

Два года назад слон по кличке Satao II, у которого тоже были супербивни, был убит на границе национального парка Цаво.

Насколько известно, он был отравлен ядовитой стрелой.

Правообладатель иллюстрации Burrard-Lucas Photography

"Слонов с супербивнями осталось чрезвычайно мало, именно потому, что их убивают браконьеры", - говорит доктор Марк Джонс из благотворительной организации Born Free.

"Из-за того, что этих животных часто убивают до того, как они достигают своего репродуктивного пика, гены слонов с супербивнями постепенно исчезают из популяции, и вполне вероятно, что мы видим самые последние экземпляры", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Will Burrard-Lucas

Фотографии Уилла будут опубликованы в книге "Страна гигантов".

Его последний снимок слонихи F_MU1 был сделан у водопоя.

"Это было феерическим чувством, которое я никогда не забуду", - сказал фотограф.

Правообладатель иллюстрации Burrard-Lucas Photography

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