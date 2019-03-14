Глава Volkswagen извинился за то, что использовал нацистский лозунг

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Герберт Дисс возглавил Volkswagen в 2018 году

Генеральный директор автомобильного концерна Volkswagen Герберт Дисс извинился за то, что использовал похожий на нацистский лозунг, чтобы подчеркнуть необходимость увеличения доходов корпорации.

Выступая во вторник перед сотрудниками компании, Дисс произнес фразу "Ebit macht frei", за что позже публично принес извинения.

Дело в том, что словосочетание "Ebit macht frei" напоминает другую немецкую фразу - "Arbeit Macht Frei" ("труд освобождает"). Именно этот лозунг нацисты вывешивали на воротах многих концлагерей. Наиболее известная подобная вывеска встречала тех, кого привозили в Освенцим.

В своем заявлении Дисс сказал, что неудачно выбрал слова и лишь имел в виду, что прочное финансовое состояние компании позволяет Volkswagen развивать бизнес.

Говоря о финансовом здоровье компании, Дисс, по его словам, имел в виду EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) - латинский акроним понятия операционной прибыли.

"Я ни в коем случае не хотел, чтобы эта фраза была воспринята в каком-либо другом контексте. В тот момент я просто не подумал о том, что такое возможно", - сказал Дисс.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Именно эта фраза встречала прибывавших в нацистские концлагеря заключенных

Свои извинения Дисс принес после того, как Volkswagen сообщил, что сократит 7000 рабочих мест в связи с планами сфокусироваться на производстве электрокаров, создание которых требует меньшего количества специалистов.

В начале этой недели компания объявила о годовой прибыли в размере 12 млрд евро, несмотря на то, что ей пришлось выплачивать крупные суммы в качестве компенсации за скандал "Дизельгейт", связанный с выбросами вредных газов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нацистское правительство считало, что если каждая семья будет откладывать несколько марок в неделю, то со временем накопит на автомобиль

Неприглядная история

Герберт Дисс сказал, что понимает особую ответственность компании в связи с ее ролью во времена Третьего рейха.

Компания Volkswagen была основана в 1937 году по инициативе Адольфа Гитлера, чтобы семьи в Германии могли приобрести свой первый автомобиль.

Во время Второй мировой войны Volkswagen производил автомобили для армии, используя труд более 15 тысяч заключенных из концлагерей неподалеку от Вольфсбурга, где расположена штаб-квартира компании.

Ставшая популярной среди нацистов фраза "Arbeit Macht Frei" впервые появилась в XIX веке в качестве заголовка к роману немецкого писателя-националиста Лоренца Дифенбаха. В XX веке она преобразовалась в лозунг, который использовался в борьбе с безработицей во времена Веймарской республики.

Позже эта надпись появилась в созданном Генрихом Гиммлером концентрационном лагере в Дахау в 1933 году. Изначально туда отправляли неугодных власти людей, которые выступали против режима НСДАП. Слоган "труд освобождает" позже стал частью нацистской пропаганды, пытавшейся скрыть настоящую цель создания концлагерей.