Парламент Британии проголосовал за перенос "брексита"

Правообладатель иллюстрации PA

Британская Палата общин поручила правительству просить Евросоюз перенести день выхода Британии с 29 марта на более поздний срок. Решение - за Евросоюзом, но представители ЕС до сих пор говорили, что короткой отсрочки может не хватить. Накануне Палата общин проголосовала за поправку, запрещающую выход Британии из ЕС без соглашения.

За постановление, согласно которому правительство должно попросить ЕС о единовременной отсрочке, проголосовали 412 депутатов Палаты общин, против - 202.

При этом премьер-министр Тереза Мэй намерена на следующей неделе еще раз вынести на голосование проект соглашения о выходе из ЕС, уже дважды отвергнутый парламентом с разгромным счетом.

Если этот проект с третьей попытки все же будет одобрен, то Британия, согласно принятому в четверг постановлению, попросит об отсрочке "брексита" всего на три месяца, до конца июня - чтобы за это время принять необходимые для выхода законодательные акты.

Принятое в четверг решение было первой победой правительства за три дня голосований в парламенте. До этого Палата общин сначала во второй раз провалила проект соглашения о выходе, а затем вопреки воле правительства полностью запретила выход из ЕС без какого-либо соглашения.

Лидер лейбористов Джереми Корбин, выступая после голосования в четверг, сказал, в частности, что выход из тупика он видит в новом соглашении с ЕС, основанном на предложениях лейбористов. Лейбористы предлагают сохранить более тесные отношения с ЕС, чем предполагает правительство тори во главе с Терезой Мэй.

Евросоюз решит, соглашаться ли с просьбой Британии об отсрочке, на саммите 21-22 марта.

При этом высокопоставленные представители разных стран и центральных органов власти ЕС много раз говорили, что готовы дать отсрочку, но хотят понять, для чего именно она нужна Британии.

Разговоры о долгой отсрочке

В последние дни прозвучало несколько заявлений о том, что короткой отсрочки Британии может не хватить для того, чтобы найти альтернативный, устраивающий всех депутатов Палаты общин вариант условий выхода из ЕС. Поэтому, вполне возможно, "брексит" придется отложить на год или даже два.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Теперь Тереза Мэй будет просит главу Европейского совета Дональда Туска и лидеров остальных 27 стран ЕС отложить "брексит" на четыре месяца

О долгой отсрочке в четверг высказался и председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Если Соединенное Королевство сочтет необходимым переосмыслить свою стратегию "брексита" и добиться консенсуса вокруг нее, то я призову лидеров ЕС быть открытыми для долгой отсрочки", - написал Туск в "Твиттере".

Главный переговорщик ЕС с Британией Мишель Барнье подчеркнул, что ЕС все еще ждет каких-нибудь новых позитивных предложений, если уж проект, согласованный его командой с Лондоном, решительно не устраивает британский парламент.

"Чтобы двигаться дальше, нам нужно не негативное голосование против договора или против выхода без соглашения, а конструктивное, позитивное голосование", - сказал Барнье журналистам.

При этом сохраняется теоретическая возможность, что 29 марта Британия все же "вывалится" из ЕС без урегулированных отношений. Для этого достаточно, чтобы лидер хотя бы одной из стран ЕС наложил вето на предложение об отсрочке.