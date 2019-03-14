Конгресс отменил чрезвычайное положение в США. Трамп обещает наложить вето

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп считает, что стена на границе с Мексикой остановит контрабандистов и бандитов

Конгресс США в первый раз проголосовал за отмену введенного президентом чрезвычайного положения , а Трамп в первый раз воспользуется правом вето. Преодолеть его у конгресса уже не получится, поскольку для этого необходимы 2/3 голосов в палате представителей и в сенате.

На Трампа ополчились однопартийцы

Резолюцию об отмене режима чрезвычайного положения помимо оппозиционных Трампу демократов поддержали и 12 сенаторов-республиканцев.

"Никогда еще не было такого, чтобы президент просил финансирование, конгресс ему отказывал, а президент пользовался законом о чрезвычайном положении 1976 года, чтобы все равно потратить деньги", - отметил сенатор Ламар Александер, проголосовавший за отмену режима ЧП.

Он напомнил, что еще основатели США предоставили конгрессу право утверждать расходы, чтобы у президента не было слишком много власти. "Этот контроль над исполнительной властью - важнейший источник нашей свободы", - отметил сенатор.

"Я считаю, что использование чрезвычайных полномочий в этих обстоятельствах нарушает конституцию, - согласился с ним сенатор-республиканец Джерри Моран. - Это ставит нашу страну на путь сосредоточения власти у исполнительных органов. Этого опасались авторы конституции".

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл призывал однопартийцев голосовать против резолюции, подготовленной демократами.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дональд Трамп обещает наложить вето на решение сенаторов об отмене ЧП

Трамп же до голосования писал в "Твиттере", что если республиканцы проголосуют за отмену режима ЧП, они поддержат спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, а также "преступность и демократов с открытыми границами". Пелоси - ярая противница стены, она обещала не дать Трампу ни цента на нее.

Республиканцы, поддержавшие резолюцию об отмене ЧП, объяснили свое решение опасениями, что в будущем президенты смогут узурпировать полномочия конгресса по финансированию правительства и использовать тактику введения ЧП для финансирования нужных им программ.

Макконнелл, в свою очередь, сказал, что Трамп действует в рамках существующего закона, а если сенаторам закон не нравится, надо вносить в него поправки.

Демократы с этим не согласны. "Президент объявлял ЧП не потому, что оно есть. Он объявил ЧП из-за того, что проиграл в конгрессе и хочет обойти его", - заявил на заседании лидер демократов в сенате Чак Шумер.

В итоге 59 сенаторов резолюцию об отмене ЧП поддержали, 41 проголосовал против.

"ВЕТО", - написал в "Твиттере" Трамп через несколько минут после завершения голосования.

Как связаны стена и режим чрезвычайного положения

Трамп 15 февраля подписал указ о введении чрезвычайного положения, чтобы получить деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Стена - одно из его ключевых предвыборных обещаний.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Объявление Трампом режима ЧП ради постройки стены вызвало протесты в Соединенных Штатах

Конгресс отказался выделять 5,7 млрд долларов на пограничный забор, поскольку демократы и часть республиканцев посчитали его бессмысленным. Первые два года президентства Трампа конгресс контролировали республиканцы, и инициативы Трампа они принимали.

По итогам выборов, прошедших в ноябре 2018 года, в палате представителей большинство получили демократы. Сенат же остался под контролем республиканцев, бюджетные инициативы Демпартии они блокируют.

Но без поддержки демократов в сенате Трамп не может набрать 60 голосов из 100, необходимых для принятия бюджета. У республиканцев там только 51 кресло.

Трамп же не стал подписывать принятый парламентом бюджет, не предполагавший средств на стену. Из-за этого в декабре 2018 года произошло частичное прекращение работы правительства ("шатдаун"), так как в условиях не принятого бюджета у госорганов кончилось финансирование.

"Шатдаун" стал самым долгим в истории США: 35 дней около 800 тысяч госслужащих находились в неоплачиваемом отпуске или работали без зарплат.

Трамп прекратил его 25 января, дав конгрессу три недели, чтобы он все-таки выделил деньги на стену. Этого не произошло, и президент воспользовался правом на введение режима чрезвычайного положения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На этом участке мексиканской границы, на окраине города Сьюдад-Хуареса стена была построена два года назад

Глава государства собирается взять деньги на строительство стены из бюджета минобороны и возводить ее силами военных. Неясно, на каких военных проектах отразится такое перераспределение средств.

В четверг на заседании сенатского комитета по вооруженным силам исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан заявил, что около 40% процентов американских военных, которые сейчас находятся на юго-западной границе с Мексикой, выведут оттуда в течение следующего месяца.

Он сказал, что численность военнослужащих на границе сократится до 4000 человек.

В ответ на вопрос сенатора Мази Хироно, считает ли он, что армия на границе защищает страну от военной угрозы, Шанахан ответил отрицательно.

"Я согласен, что это вызов безопасности, а не военная угроза", - добавил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд-младший.