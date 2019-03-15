Израиль сообщил о ракетном обстреле из сектора Газа

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Система "Железный купол" защищает Израиль от ракет

Израиль сообщил о том, что с территории сектора Газа по территории страны в районе Тель-Авива были запущены ракеты, в результате чего в Тель-Авиве и близлежащих городах сработали сигналы тревоги. Это первый подобный случай с 2014 года.

Как сообщается, в результате атаки пострадавших или разрушений зафиксировано не было. Военные заявили, что, хотя система "Железный купол" была приведена в боеготовность, но ракеты для перехвата задействованы не были.

Однако корреспонденты агентства Рейтер сообщили, что слышали звуки взрывов, а телеканалы, как передает агентство, показали кадры, на которых видны взлетающие, а затем взрывающиеся израильские ракеты-перехватчики.

9 апреля в стране пройдут выборы, на которых Биньямин Нетаньяху попытается в пятый раз занять кресло премьер-министра.

Сирены в Тель-Авиве сработали впервые с 2014 года, когда произошло обострение конфликта между Израилем и боевиками группировки ХАМАС.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Биньямин Нетаньяху провел совещание в министерстве обороны в связи с ракетным обстрелом территории страны

"По сути, это стало неожиданностью, - сказал в интервью израильскому радо бригадный генерал Ронен Манелис. - Мы не знаем, кто за это ответственен. ХАМАС - это основная организация в Газе. Она несет ответственность за происходящее в секторе и за дальнейшие последствия".

ХАМАС утверждает, что не несет ответственности за ракетный обстрел, о чем говорится в заявлении боевого крыла группировки. Администрация ХАМАС пообещала принять меры в отношении тех, кто за этим стоит.

С начала апреля прошлого года в районе сектора Газа периодически происходят массовые акции протеста палестинцев, которые зачастую заканчиваются вооруженными столкновениями с израильскими военными.

По данным органов здравоохранения в секторе Газа, за несколько месяцев массовых демонстраций на границе с Израилем погибли около 200 палестинцев, и еще примерно 60 человек погибли при других обстоятельствах, в частности, в перестрелках с израильскими силами безопасности.

Движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, не признает право Израиля на существование.

Однако в прошлом году руководство ХАМАС заявило, что готово будет согласиться на создание временного палестинского государства, ограниченного территорией сектора и оккупированных территорий на Западном берегу реки Иордан.