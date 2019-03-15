Пресса Британии: у России и Ирана разные цели в Сирии

В обзоре британской прессы:

У России и Ирана разные цели в Сирии

Иран намерен взять под свой контроль главный коммерческий порт Сирии Латакию, что даст ему возможность наладить торговый путь из Тегерана к Средиземному морю и вплотную подойти к Израилю, пишет Times.

Со ссылкой на издание Syria Report, газета сообщает, что сейчас ведутся переговоры по передаче управления портом Ирану с 1 октября, когда заканчивается срок его аренды.

Латакию и другой крупнейший порт страны Тартус разделяют 80 км. Оба находятся под контролем президента Башара Асада, и оба практически не пострадали во время войны.

В Тартусе уже размещается крупная российская военная база. Теперь же Иран хочет взять в свое распоряжение Латакию, отмечает издание.

В военном смысле значимость представляет не только выход к морю. К югу от Латакии находится авиабаза "Хмеймим", которую Россия использует для проведения военных операций в Сирии.

Благодаря взлетающим оттуда самолетам Асаду удалось вновь взять под контроль страну. Также, согласно информации, полученной со спутниковых снимков, Иран строит ракетную базу на окраине Тартуса, сообщает газета.

Сиюминутная выгода от соединения военных сил России и Ирана очевидна. Иранские военные будут выполнять задачи под прикрытием российских ракет и самолетов, а Россия сможет помогать Асаду оставаться у власти, не ввязываясь в изнурительные наземные бои.

Эти страны традиционно не были друзьями, но в последнее время они действуют сообща, хотя и с осторожностью. Их объединяет недоверие к США. В Сирии они были вынуждены сплотиться, чтобы встать на защиту своего главного союзника в арабском мире.

Вопрос в том, как долго продлится эта дружба. Власти Асада сейчас ничто не угрожает. Его обновленная армия многому научилась во время войны и может постоять за себя без особой помощи извне. Однако ни Россия, ни Иран не захотят отказаться от своего присутствия в местах, за которые они сражались в Сирии, отмечает газета.

Сосуществовать им может быть непросто: их объединяет противодействие США, но в целом у стран разные долгосрочные цели.

Россия добивается стабильности в регионе. Президент Владимир Путин пытается распространить влияние в Центральной Европе и на Ближнем Востоке. Он хочет показать миру, что его правление может создавать порядок в пучине хаоса, который появляется из-за авантюризма США.

По словам Путина, американская политика приводит к ситуации, которая происходит в Ираке, тогда как Россия может дать мир, даже если он не будет демократическим.

Ирану же, по большому счету, не нужна стабильность. Преданные ему боевики в Сирии, Ливане и Йемене являются продуктом гражданской войны, и ему не нужно, чтобы государства становились сильными. Но его главная цель - противодействие Израилю - сама по себе не способствует стабильности.

Так что эти отношения на троих, вероятно, не будут продолжаться вечно, особенно если учесть, что Асад уже показал себя искусным комбинатором, способным натравливать Россию и Иран друг на друга, пишет Times.

Марксизм на подъеме в Китае. Почему?

В последнее время Коммунистическая партия Китая усилила идеологическое влияние на молодежь и примером тому стали мультфильмы в стиле аниме про молодого Карла Маркса, пишет обозреватель Financial Times Том Хэнкок.

"Весь прошлый месяц меня преследовал образ героя мультфильма. С каштановыми распущенными волосами, невероятно большими глазами и героическим подбородком -такой персонаж мог бы вписаться в любое аниме. Но этого героя вместо романтики и приключений интересует другая цель: освобождение пролетариата. Как его зовут? Карл Маркс", - пишет автор.

Эпизоды этого аниме-сериала были просмотрены в интернете 5 млн раз. Таким образом государство популяризирует Маркса среди молодежи. Есть также телешоу "Маркс был прав" и иллюстрированное издание его "Капитала", предназначенное для детей в возрасте от 8 до 14 лет.

В прошлом году президент Си Цзиньпин, получивший в 2002 году докторскую степень по теории марксизма, заявил, что решение страны придерживаться марксизма в качестве основной идеологии является абсолютно правильным.

Удивительно, что компартия активизировалась в продвижении марксистских идей, учитывая, что она в значительной степени отказалась от основного принципа, когда все средства производства принадлежат государству.

Около 80% трудоспособных жителей городов работают в частных компаниях. В Китае неравенство в распределении богатства - одно из самых высоких в мире, из-за чего политика насаждения всеобщего равенства может привести к непоправимым последствиям, пишет автор.

Зачем же партия вкладывает в марксизм? Частично это становится понятно из программы "Маркс был прав", в которой молодые участники читают отрывки из трудов Маркса, а затем спрашивают преподавателей университетов об их значении.

Программа настаивает, что марксизм подразумевает однопартийное правление. Распад Советского Союза произошел из-за "поощрения разнообразия мнений и отказа от главенства партии". В современном Китае поддержка Си Цзиньпина равносильна поддержке марксизма, утверждает ведущий шоу.

Подобная трактовка Маркса, похоже, демонстрирует сдвиг в партийном мышлении. Поскольку экономический рост замедляется, руководство осознает, что его легитимность будет зависеть от создания более равноправного общества, а не только более богатого, считает Хэнкок.

Подозреваемый в убийстве из Эстонии

В Эстонии по подозрению в убийстве французского кинопродюсера был арестован 32-летний Кирилл Белорусов, пишет Daily Mail.

Тело 34-летней Лорелин Гарсиа-Берто обнаружили в неглубокой могиле в саду собственного дома в Лондоне.

Незадолго до этого ее бывший бойфренд Белоусов покинул Британию и уехал в Эстонию, гражданином которой он является. Как сообщает издание, через два дня после этого он отпраздновал с друзьями свой день рождения в Таллине.

Он был арестован в среду. Эстонские правоохранители намерены экстрадировать его в Британию. Белорусов в Лондоне работал барменом в ночном клубе и встречался с Гарсиа-Берто на протяжении пяти лет.

По информации таблоида, его отец работал в Эстонии полицейским, а сам он в прошлом был военным моряком. В Лондон он переехал 10 лет назад.

Гарсиа-Берто в соцсетях называла его идеальным женихом. Один из ее друзей рассказал, что они подумывали о том, чтобы завести детей. Их последнее совместное фото появилось в соцсетях в январе 2018 года. Когда и почему они расстались, неясно.

Европейский ордер на арест был выдан во вторник, а спустя 24 часа Белорусов был взят под стражу, что, как пишет Daily Mail, является в своем роде рекордом.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com