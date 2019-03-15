У мечети в Новой Зеландии прогремели выстрелы

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Фотография мечети "Аль-Нур" из Google maps

Выстрели прогремели рядом с мечетью "Аль-Нур"в новозеландском городе городе Крайстчерч, сообщают местные СМИ. Полиция предупредила о "критически опасном инциденте".

Свидетели происшествия сообщили журналистам, что в самой мечети пострадали несколько человек. Полиция просит жителей города держаться подальше о района происшествия и по возможности не выходить на улицы.

Все школы в Крайстчерче закрыты, сообщил комиссар местной полиции Майк Буш.

"Серьезная ситуация разворачивается в Крайстчерче с активным стрелком. Полиция принимает все меры, чтобы взять ее под контроль, но обстановка остается чрезвычайно опасной", - заявил Майк Буш.

Мечеть "Аль-Нур" находится в центральной части Крайстчерч, рядом с парком "Хагли". Полиция пока не уточнила, где прогремели выстрелы - в самой мечети или около нее.

Как сообщается, полиция также очистила Кафедральную площадь города, на которой тысячи детей участвовали в митинге, посвященном борьбе с глобальным потеплением.

Поступают также сообщения о том, что эвакуирована еще одна мечеть в городе.

Репортер, сопровождающий приехавшую в город команду по крикету из Бангладеш, сообщил в "Твиттере", что он "убежал из мечети рядом с парком "Хагли", где была стрельба" .

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