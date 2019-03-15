СМИ России: Путину предложат начать борьбу с пьянством

В обзоре российских газет 15 марта:

РБК, The Bell: бой алкоголю и вредным продуктам

На заседании Госсовета в апреле президенту России Владимиру Путину могут предложить ограничить продажу алкоголя в жилых районах и точках общепита; повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года; ввести дополнительные платежи в бюджет для юрлиц, занимающихся торговлей вредными для здоровья товарами (например, табаком и алкоголем).

Предложения по продвижению здорового образа жизни в России обсуждались на стратегической сессии с экспертами в рамках работы профильной подгруппы Госсовета, пишет РБК.

От причин, связанных с алкоголем, в мире ежегодно умирают 320 тыс. молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, указано в проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую подготовил Минздрав.

В России в 2017 году заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами составила 1,3 млн человек.

Неправильное питание определяет распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в России, сообщает Минздрав в том же документе. В 2017 году лишний вес был у 55% россиян, а у 20,5% населения было ожирение.

Эксперты предлагают в обязательном порядке маркировать продукцию, содержащую соль, сахар и трансжиры.

Для повышения доступности здорового питания эксперты предлагают расширить сеть социально ориентированных продуктовых магазинов, специальных полок в магазинах и столовых.

В предложениях для обсуждения на Госсовете есть блок по стимулированию граждан к здоровому образу жизни: за непрохождение диспансеризации обязать оплачивать лечение хронических заболеваний, а тем, кто ведет здоровый образ жизни, предусмотреть преференции на автострахование.

Бизнесу все эти меры вряд ли понравятся. Глава ассоциации розничных сетей АКОРТ Сергей Беляков сказал The Bell, что ничего не знает о заседании экспертов, но если представить, что подобные предложения когда-либо будут приняты, проблемы будут и у ритейлеров, и у потребителей.

Ограничение продажи алкоголя в жилых районах он назвал перебором и предположил, что оно приведет к росту продаж некачественной и контрафактной продукции, а также закрытию магазинов у дома, в результате которого люди потеряют доступ и к другим товарам.

"Пока оценивать предполагаемый ущерб для бизнеса, пожалуй, рано: предложения, которые готовятся к заседаниям Госсовета, далеко не всегда до них добираются", - обнадеживает The Bell.

"Ведомости": плохой знак для Калви

Президент Владимир Путин в четверг побывал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Ведомости" пишут, что от него ждали реакции на арест месяц назад по обвинению в мошенничестве руководителя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

Его дело беспокоит бизнес, признал президент банка ВТБ Андрей Костин: "Думаю, бизнес озабочен, когда возникают ситуации, при которых к бизнесменам с высокой репутацией по не вполне иногда понятным причинам применяется такая мера, как содержание под стражей".

Публичной реакции президента на этот арест до сих пор не было.

В открытой части съезда Путин похвалил бизнес за активное участие в национальных проектах. О деле Калви президент говорить не стал, не звучала тема и в выступлениях бизнесменов, хотя до прихода президента дело Калви в своих выступлениях вспоминали бизнес-омбудсмен Борис Титов и президент РСПП Александр Шохин.

Не звучало имя Калви и на закрытой встрече Путина с членами РСПП, которая традиционно проходит в завершение съезда.

Молчание Путина о деле Калви может объясняться отсутствием решения властей по этому делу, допускает политолог Евгений Минченко: "Судя по тем инсайдам, которые поступали, окончательного решения по делу Калви нет. Идет достаточно серьезная лоббистская борьба, стороны конфликта продолжают предъявлять свои аргументы".

Отсутствие реакции Путина не к добру для Калви, считает политолог Алексей Макаркин. В этом деле уже много чего "не к добру", добавляет он: Калви уже заключен под стражу, хотя в послании президента позже говорилось, что не надо слишком долго задерживать бизнесменов под арестом.

И прежде у Калви мог быть неформальный иммунитет от ареста не только как у бизнесмена, но и как у американца - в условиях обвала отношений с США такого иммунитета уже нет, добавляет Макаркин.

"Коммерсант", РБК: Грудинина считают недоговороспособным

Руководство КПРФ приняло решение передать депутатский мандат Госдумы скончавшегося академика Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину, пишет "Коммерсант".

В партию он пока вступать не будет. Теперь ему придется оставить пост директора совхоза имени Ленина: депутат Госдумы может быть акционером предприятия, но не может осуществлять оперативное управление им.

Формально решение президиума ЦК, который еще не собирался, не оформлено. По словам одного из коммунистов, это произойдет в понедельник, тогда же будут подготовлены документы для Центризбиркома.

РБК пишет, что в Кремле к решению передать мандат Грудинину отнеслись негативно. Об этом рассказал близкий к администрации президента источник и подтвердил еще один собеседник.

Со времен президентской кампании 2018 года Грудинина считают человеком недоговороспособным и не держащим свое слово, пояснил один из источников РБК.

Когда коммунисты выдвинули Грудинина кандидатом в президенты, с ним и руководством партии была договоренность, что он не будет допускать персональной критики в адрес Владимира Путина. Однако Грудинин нарушил свое обещание, пояснил источник.

В феврале прошлого года кандидат в президенты от КПРФ, в частности, дал интервью Юрию Дудю, где допустил негативные высказывания в адрес Путина. "Сильная сторона нашего президента стала его слабой стороной, его принцип "своих не сдаю" стал его проблемой", - сказал Грудинин.

Путину, по его словам, не хватает жесткости по отношению к тем, кого он назначил, причем кандидат в президенты пояснил, что имеет в виду "не только Медведева, но и других непрофессионалов".

Также Грудинин говорил, что "Путин должен все доводить до конца, потому что нельзя быть беременным наполовину". В качестве примера он приводил Донбасс, независимость которого, по мнению коммуниста, следовало бы признать.

Близкие к администрации президента источники во время избирательной кампании рассказывали РБК, что в Кремле очень внимательно следили за высказываниями Грудинина.

Администрацию президента беспокоил и рост его рейтингов, который наблюдался сразу после выдвижения; во многом поэтому было принято решение выпускать негативные сюжеты в отношении кандидата на федеральных каналах, говорили собеседники РБК.

"Ведомости": катастрофы ни при чем

Правительство пока не разрешило лоукостеру «Победа» купить дополнительные 30 судов Boeing 737 Max. Об этом "Ведомостям" рассказали три человека: два близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и третий - к "Аэрофлоту".

"Победа" еще в прошлом году подавала заявку в правительственную комиссию по импортозамещению с просьбой одобрить заказ на 50 Boeing 737 Max. Компания уже подписала твердый контракт на 20 судов с поставкой в 2019-2021 гг., еще 30 она планирует получать с 2022 года.

С 13 марта не летает весь мировой парк новейшей модели Boeing 737 Max - 387 самолетов. Его остановили регуляторы и авиакомпании после крушения 10 марта самолета авиакомпании Ethiopian Airlines.

Осенью похожую катастрофу потерпел другой Boeing 737 Max - малазийской Lion Air. Лайнеры останутся на земле до появления результатов расследования, оно займет несколько месяцев.

Но решение правительства связано не с катастрофами, а с желанием помочь отечественному авиапрому - "Победе" рекомендуют купить новые российские самолеты МС-21. Эксперты объяснили, почему новые самолеты будут невыгодны бюджетной авиакомпании.

"Бизнес-модель любого лоукостера строится на высоком налете парка. Поэтому лоукостеру целесообразно брать проверенные суда, чьи детские болезни устранены при эксплуатации другими авиакомпаниями", - сказал директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

"С новым самолетом высокого налета достичь невозможно", - категоричен гендиректор агентства Infomost Борис Рыбак. Для эффективной эксплуатации МС-21 нужна мощная система техподдержки с сетью складов запчастей и провайдеров техобслуживания, на создание которой уйдет много лет, добавляет Рыбак.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си