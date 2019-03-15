Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи приезжала на саммит Ким Чен Ына и Трампа в Ханой

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может выйти из переговоров о ядерном разоружении Корейского полуострова и возобновить ракетные и ядерные испытания, заявила высокопоставленная представительница режима, замминистра иностранных дел Чхве Сон Хи.

Выступая перед иностранными журналистами в Пхеньяне, Чхве обвинила США в том, что они упустили "золотой шанс" во время саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера. который прошел недавно во Вьетнаме.

Перед саммитом Северная Корея предложила США обсудить на переговорах возможность демонтажа ядерного комплекса КНДР в Йонбёне. Но переговоры Трампа и Кима завершились раньше времени и без результата.

По словам Трампа, он отказался снять с КНДР экономические санкции прежде, чем Пхеньян демонтирует все свои полигоны и объекты, связанные с производством и испытанием ядерного и ракетного оружия.

Чхве осудила требование односторонней и безоговорочной денуклеаризации, выдвинутое Трампом, и назвала его "гангстерским". "Мы не намерены поддаваться требования США ни в какой форме и не желаем участвовать в подобных переговорах", - цитирует слова Чхве Сон Хи агентство ТАСС.

Лидер КНДР Ким Чен Ын собирается в скором времени сделать официальное заявление о своей позиции по поводу будущих переговоров с США, добавила замминистра.

Она настаивает, что на мартовском саммите северокорейская сторона добивалась только отмены пяти ключевых экономических ограничений, а не всего пакета санкций сразу (как объявил Трамп после срыва переговоров).

"Очевидно, США упустили "золотой шанс" на этот раз. Непонятно, почему США представили иную картину переговоров. Мы никогда не просили отмены всех санкций полностью", - заявила Чхве Сон Хи.

Что говорил Трамп?

Американский президент, как и глава госдепартамента США Майк Помпео, четко заявлял после провала февральских переговоров, что Северная Корея добивалась полного снятия санкций.

"Это всё было из-за санкций. Они хотели, чтобы санкции полностью были сняты, а мы не могли н аэто пойти, - заявлял Трамп прессе. - Иногда надо просто встать и уйти, и это был как раз такой случай".

В середине марта спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бегун заявил в Вашингтоне, что надежда на дипломатическое решение еще жива, хотя он не уточнил, были ли какие-либо переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном после неудачи в Ханое.

Впервые слова о возможной денуклеаризации прозвучали на первой в истории встрече президента США с северокорейским лидером в июне 2018 года в Сингапуре.

Саммит во Вьетнаме в конце февраля был второй встречей Трампа и Кима.

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О планах на третий саммит пока ничего не сообщается.

Северная Корея не проводила испытаний ядерного оружия или баллистических ракет с конца 2017 года.

Дверь для дипломатического решения проблемы еще не захлопнута, полагает корреспондент Би-би-си в Сеуле Лори Бикер: "Стоит отметить, что Чхве Сон Хи несмотря ни на что с похвалой отозвалась о личных отношениях, сложившихся между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. В ужесточении американской позиции она обвиняет Майка Помпео и советника по национальной безопасности Джона Болтона".

В КНДР есть и свои "ястребы", отмечает наш корреспондент, для которых 120-часовая поездка Ким Чен Ына на поезде во Вьетнам и безрезультатное возвращение выглядит как поражение. Заявление Пхеньяна должно продемонстрировать им - как и Белому дому, - что Ким настроен жестко и не намерен прогибаться.