Дело Оюба Титиева: главу чеченского "Мемориала" приговорили к 4 годам колонии

Правообладатель иллюстрации YELENA AFONINA/TASS

Шалинский районный суд приговорил чеченского правозащитника Оюба Титиева к четырем годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Титиев не признает вину и считает свое дело политическим. В своем последнем слове он заявил, что у него "нет иллюзий по поводу приговора".

Адвокат Титиева Петр Заикин назвал приговор "достаточно мягким", но при этом заявил, что защита, вероятнее всего, будет его обжаловать - решение об этом адвокаты примут в течение десяти дней. По его словам, суду были представлены исчерпывающие доказательства невиновности Титиева, однако суд их проигнорировал.

Прокуроры требовали наказания в виде четырех лет лишения свободы. Судом была снижена категория вменяемого преступления: с тяжкого на средней тяжести, и теперь к Титиеву применяются более льготнвые правила условно-досрочного освобождения - он сможет подать на УДО уже в мае. Смягчающими обстоятельствами для Титиева были названы возраст, хронический гастрит, то. что он не стоит на учете в нарковолическом диспансере и женат.

Прокурор отказался комментировать приговор.

Оюб Титиев работал в чеченском представительстве "Мемориала" с 2001 года, а после гибели Натальи Эстемировой в 2009-м был его руководителем. Вслед за арестом Титиева "Мемориал" был вынужден приостановить свою деятельность в этой республике.

В понедельник суд признал Титиева виновным в хранении наркотиков (часть 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ). Титиев обвинялся в том, что "без цели сбыта хранил в машине под передним пассажирским сиденьем черный полиэтиленовый пакет с наркотическим средством канабис-марихуана" весом 206 грамм.

Чтение приговора продолжалось почти десять часов подряд: судья несколько раз отклоняла ходатайство защиты об объявлении перерыва. Приговор напоминал протокол заседания суда, судья подробнейшим образом процитировала почти все звучавшие ранее свидетельские показания. В суд пришло несколько десятков человек, далеко не все поместились в здании.

Судья Мадина Зайнетдинова заявила, что суд не усматривает связи между предъявленным Титиеву обвинением и его профессиональной деятельностью, а также нападениями на офисы "Мемориала" в январе 2018 года. Судья также заявила, что приняла свидетельства обвинения, а показания Титиева противоречивы, не заслуживают доверия и не подверждаются показаниями свидетелей.

Таким образом, судья полностью согласилась с позицией обвинения, которое утверждает, что 9 января 2018 года сотрудники ГИБДД, остановившие машину Оюба Титиева на выезде из его родного села Курчалой, обнаружили в ней спрятанный под сиденьем пакет с марихуаной.

Титиев утверждает, что наркотики были подброшены сотрудниками силовых структур Чечни. Следствие, по его словам, не только не стало проверять его показания, но и сознательно фальсифицировало материалы дела. По его мнению, все это было сделано именно для того, чтобы "Мемориал" прекратил свою работу в Чечне.

Media playback is unsupported on your device "Мемориал" в Чечне: о чем мы узнали благодаря правозащитникам?

До его ареста в январе 2018 года имя Оюба Титиева было почти неизвестно широкой публике. О его работе по мониторингу нарушений прав человека в Чечне знали лишь местные жители и коллеги-правозащитники.

Однако дело Титиева получило громкий резонанс в России и мире. Многие российские политики и общественные деятели выступили в защиту Титиева, международные правозащитные организации признали его политическим заключенным, Европейский парламент потребовал его немедленного освобождения, а президент Франции Эмманюэль Макрон поднял вопрос об Оюбе Титиеве во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в мае 2018 года.

Член "Мемориала" Олег Орлов, комментируя приговор, сказал журналистам, что "общественная кампания была не бессмысленной". Он добавил, что, к сожалению давление на "Мемориал" и лично Титиева в Чечне оказалоись успешными, и сейчас правозащитникам намного сложнее работать в Чечне.

Image caption Оюб Титиев не признает вину и называет свое дело политическим

Прекратить и опозорить

Один из адвокатов Титиева Илья Новиков в своем выступлении в прениях называл уникальным суд над своим подзащитным. "Это действительно рекорд, я вас поздравляю с этим, считайте, мы уже вошли во все учебники - по числу свидетелей в одноэпизодном деле: у нас их более 100 человек, 65 только со стороны обвинения", - цитирует Новикова сайт "Мемориала".

Огромное число свидетелей (часть из них, впрочем, была заявлена, но так и не вызвана в суд) понадобилось прокурорам, чтобы обосновать суду три тезиса: что Титиев был задержан сотрудниками ГИБДД (а не силовиками), что у него в машине были найдены наркотики и что до этого (в декабре 2017 года) он был дважды замечен курящим марихуану.

Адвокат Новиков подчеркивает, что тактика чеченских следователей и прокуроров отнюдь не случайна. По его мнению, их целью было не просто прекратить деятельность "Мемориала" в Чечне, но и одновременно опозорить самого Оюба Титиева, успех правозащитной деятельности которого в многом основывается на огромном личном авторитете и безупречной репутации.

"Ему с тем же успехом могли подбросить гораздо больший объем наркотика домой - хоть пять килограммов героина - и обвинить в наркоторговле. Нет, настаивают на том, что Титиев именно наркоман и, если бы этому поверили, это погубило бы его в глазах соседей. К счастью, этому не верят. Я думаю, что и не поверят", - считает Илья Новиков.

"Это плевок в наше правосудие"

В своем последнем слове на прошлой неделе Оюб Титиев поблагодарил всех, кто поддерживал его во время следствия и суда, в том числе писавших ему простых людей - по его словам, письма он получал сотнями.

Он уверен, что этот процесс побил еще один рекорд - "рекорд по лицемерию и цинизму".

"Вообще, кто я такой? Один голос в избирательной урне. Таких как я - миллионы. Другой ценности люди в этой стране не представляют. А я, получается, вредитель - пытался привлечь внимание власти, чтобы она не смотрела на граждан, как на избирательные голоса", - цитирует Титиева портал "Кавказ. Реалии".

Правообладатель иллюстрации Yelena Afonina\TASS Image caption Ранее поддержать Оюба Титиева в суде приезжал основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский

Титиев заранее был уверен, что приговор будет обвинительным, но в своем последнем слове еще раз перечислил всех, кто, по его мнению, фабриковал его дело: от задержавших его и подбросивших наркотики силовиков, следователей, наделавших столько ошибок, что месяцы ушли на то, чтобы их исправить, до прокуратуры и свидетелей, дававших откровенно лживые, по мнению Титиева, показания.

"Свидетель Басханов вообще был шедевром. Я представить не мог, что обвинение опустится до того, что приведет в суд свидетеля, накачанного наркотиками. И никогда бы не подумал, что судья не остановит эту позорную выходку. У него началась тут ломка, это позорно. Это плевок в наше правосудие", - говорил в суде Оюб Титиев.

Амади Басханов - это человек, который, по его утверждению, видел Титиева курящим марихуану. Правда, опознать Титиева он во время следствия не смог. А на суде во время дачи показаний был не в состоянии внятно отвечать на вопросы стороны защиты и чувствовал себя так плохо, что судье в какой-то момент пришлось прервать заседание.

"Я задавался вопросом, почему люди врут, и нашел две причины - получение выгоды или страх. Обе эти причины унизительны", - констатировал в конце своего выступления Оюб Титиев.

Двойное задержание

Описания событий 9 января 2018 года у Титиева и обвинения сходятся только в одном - рано утром его машина действительно была остановлена представителями правоохранительных органов на выезде из села Курчалой. Дальше версии расходятся.

В тот день в течение многих часов для родственников и коллег Титиев вообще просто пропал - полиция подтвердила его задержание только после звонка в Чечню уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и председателя президентского Совета по правам человека Михаила Федотова.

По словам Титиева, его остановила не дорожная полиция, а люди в камуфляжной форме с нашивками "ГБР" - то есть "Группа быстрого реагирования". Они-то якобы и подбросили наркотики и увезли его в Курчалоевский ОМВД. Однако в отделении полиции Титиев отказался подписать "явку с повинной" и указал на нарушения своих прав во время задержания.

После этого - как рассказывает Титиев - его отвезли обратно к месту задержания и "задержали" снова - на этот раз задержание и "изъятие" подброшенного пакета в присутствии спешно найденных понятых оформляли сотрудники ГИБДД.

Обвинение отрицает первое задержание и утверждает, что группы быстрого реагирования в Курчалоевском ОМВД вообще не существует. Защита Титиева была готова представить опровергающие это свидетельства, но суд отказал ей в этом. Адвокаты уверены, что следствие могло хотя бы установить факт двух поездок Титиева от места задержания до отделения полиции - но получили ответ, что все 15 видеокамер по пути его следования в тот день были сломаны и ничего не зафиксировали.

Image caption Чтение приговора продолжалось больше девяти часов

После задержания бесследно исчезли личные вещи Оюба Титиева, в том числе три мобильных телефона - но судья не сочла нужным запрашивать у мобильных операторов биллинг, чтобы установить их местонахождение 9 января и в последующие дни.

За восемь месяцев, которые занял процесс в Шалинском городском суде, судья Зайнетдинова вообще отказала стороне защиты в подавляющем большинстве ходатайств - из 30 заявленных было удовлетворено лишь три. Судья не усомнилась ни в главном вещдоке - пакете с наркотиком, на котором не обнаружилось отпечатков Титиева, ни в составленном с грубыми ошибками протоколе задержания.

Еще до приговора Оюб Титиев в своем последнем слове заявил, что не считает этот суд справедливым и будет добиваться оправдания.

"Я уповаю только на Всевышнего. Если он считает, что мне дальше надо оставаться за решеткой, я приму это с покорностью. Но Аллах предписывал нам бороться с несправедливостью, поэтому мы будем бороться до конца, до полного признания невиновности", - заявил глава чеченского представительства "Мемориала".

Кто и когда задерживал и поддерживал Титиева