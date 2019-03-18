Дело Оюба Титиева: главу чеченского "Мемориала" приговорили к 4 годам колонии
Шалинский районный суд приговорил чеченского правозащитника Оюба Титиева к четырем годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.
Титиев не признает вину и считает свое дело политическим. В своем последнем слове он заявил, что у него "нет иллюзий по поводу приговора".
Адвокат Титиева Петр Заикин назвал приговор "достаточно мягким", но при этом заявил, что защита, вероятнее всего, будет его обжаловать - решение об этом адвокаты примут в течение десяти дней. По его словам, суду были представлены исчерпывающие доказательства невиновности Титиева, однако суд их проигнорировал.
Прокуроры требовали наказания в виде четырех лет лишения свободы. Судом была снижена категория вменяемого преступления: с тяжкого на средней тяжести, и теперь к Титиеву применяются более льготнвые правила условно-досрочного освобождения - он сможет подать на УДО уже в мае. Смягчающими обстоятельствами для Титиева были названы возраст, хронический гастрит, то. что он не стоит на учете в нарковолическом диспансере и женат.
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Прокурор отказался комментировать приговор.
Оюб Титиев работал в чеченском представительстве "Мемориала" с 2001 года, а после гибели Натальи Эстемировой в 2009-м был его руководителем. Вслед за арестом Титиева "Мемориал" был вынужден приостановить свою деятельность в этой республике.
В понедельник суд признал Титиева виновным в хранении наркотиков (часть 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ). Титиев обвинялся в том, что "без цели сбыта хранил в машине под передним пассажирским сиденьем черный полиэтиленовый пакет с наркотическим средством канабис-марихуана" весом 206 грамм.
Чтение приговора продолжалось почти десять часов подряд: судья несколько раз отклоняла ходатайство защиты об объявлении перерыва. Приговор напоминал протокол заседания суда, судья подробнейшим образом процитировала почти все звучавшие ранее свидетельские показания. В суд пришло несколько десятков человек, далеко не все поместились в здании.
Судья Мадина Зайнетдинова заявила, что суд не усматривает связи между предъявленным Титиеву обвинением и его профессиональной деятельностью, а также нападениями на офисы "Мемориала" в январе 2018 года. Судья также заявила, что приняла свидетельства обвинения, а показания Титиева противоречивы, не заслуживают доверия и не подверждаются показаниями свидетелей.
Таким образом, судья полностью согласилась с позицией обвинения, которое утверждает, что 9 января 2018 года сотрудники ГИБДД, остановившие машину Оюба Титиева на выезде из его родного села Курчалой, обнаружили в ней спрятанный под сиденьем пакет с марихуаной.
Титиев утверждает, что наркотики были подброшены сотрудниками силовых структур Чечни. Следствие, по его словам, не только не стало проверять его показания, но и сознательно фальсифицировало материалы дела. По его мнению, все это было сделано именно для того, чтобы "Мемориал" прекратил свою работу в Чечне.
До его ареста в январе 2018 года имя Оюба Титиева было почти неизвестно широкой публике. О его работе по мониторингу нарушений прав человека в Чечне знали лишь местные жители и коллеги-правозащитники.
Однако дело Титиева получило громкий резонанс в России и мире. Многие российские политики и общественные деятели выступили в защиту Титиева, международные правозащитные организации признали его политическим заключенным, Европейский парламент потребовал его немедленного освобождения, а президент Франции Эмманюэль Макрон поднял вопрос об Оюбе Титиеве во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в мае 2018 года.
Член "Мемориала" Олег Орлов, комментируя приговор, сказал журналистам, что "общественная кампания была не бессмысленной". Он добавил, что, к сожалению давление на "Мемориал" и лично Титиева в Чечне оказалоись успешными, и сейчас правозащитникам намного сложнее работать в Чечне.
Прекратить и опозорить
Один из адвокатов Титиева Илья Новиков в своем выступлении в прениях называл уникальным суд над своим подзащитным. "Это действительно рекорд, я вас поздравляю с этим, считайте, мы уже вошли во все учебники - по числу свидетелей в одноэпизодном деле: у нас их более 100 человек, 65 только со стороны обвинения", - цитирует Новикова сайт "Мемориала".
Огромное число свидетелей (часть из них, впрочем, была заявлена, но так и не вызвана в суд) понадобилось прокурорам, чтобы обосновать суду три тезиса: что Титиев был задержан сотрудниками ГИБДД (а не силовиками), что у него в машине были найдены наркотики и что до этого (в декабре 2017 года) он был дважды замечен курящим марихуану.
Адвокат Новиков подчеркивает, что тактика чеченских следователей и прокуроров отнюдь не случайна. По его мнению, их целью было не просто прекратить деятельность "Мемориала" в Чечне, но и одновременно опозорить самого Оюба Титиева, успех правозащитной деятельности которого в многом основывается на огромном личном авторитете и безупречной репутации.
"Ему с тем же успехом могли подбросить гораздо больший объем наркотика домой - хоть пять килограммов героина - и обвинить в наркоторговле. Нет, настаивают на том, что Титиев именно наркоман и, если бы этому поверили, это погубило бы его в глазах соседей. К счастью, этому не верят. Я думаю, что и не поверят", - считает Илья Новиков.
"Это плевок в наше правосудие"
В своем последнем слове на прошлой неделе Оюб Титиев поблагодарил всех, кто поддерживал его во время следствия и суда, в том числе писавших ему простых людей - по его словам, письма он получал сотнями.
Он уверен, что этот процесс побил еще один рекорд - "рекорд по лицемерию и цинизму".
"Вообще, кто я такой? Один голос в избирательной урне. Таких как я - миллионы. Другой ценности люди в этой стране не представляют. А я, получается, вредитель - пытался привлечь внимание власти, чтобы она не смотрела на граждан, как на избирательные голоса", - цитирует Титиева портал "Кавказ. Реалии".
Титиев заранее был уверен, что приговор будет обвинительным, но в своем последнем слове еще раз перечислил всех, кто, по его мнению, фабриковал его дело: от задержавших его и подбросивших наркотики силовиков, следователей, наделавших столько ошибок, что месяцы ушли на то, чтобы их исправить, до прокуратуры и свидетелей, дававших откровенно лживые, по мнению Титиева, показания.
"Свидетель Басханов вообще был шедевром. Я представить не мог, что обвинение опустится до того, что приведет в суд свидетеля, накачанного наркотиками. И никогда бы не подумал, что судья не остановит эту позорную выходку. У него началась тут ломка, это позорно. Это плевок в наше правосудие", - говорил в суде Оюб Титиев.
Амади Басханов - это человек, который, по его утверждению, видел Титиева курящим марихуану. Правда, опознать Титиева он во время следствия не смог. А на суде во время дачи показаний был не в состоянии внятно отвечать на вопросы стороны защиты и чувствовал себя так плохо, что судье в какой-то момент пришлось прервать заседание.
"Я задавался вопросом, почему люди врут, и нашел две причины - получение выгоды или страх. Обе эти причины унизительны", - констатировал в конце своего выступления Оюб Титиев.
Двойное задержание
Описания событий 9 января 2018 года у Титиева и обвинения сходятся только в одном - рано утром его машина действительно была остановлена представителями правоохранительных органов на выезде из села Курчалой. Дальше версии расходятся.
В тот день в течение многих часов для родственников и коллег Титиев вообще просто пропал - полиция подтвердила его задержание только после звонка в Чечню уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и председателя президентского Совета по правам человека Михаила Федотова.
По словам Титиева, его остановила не дорожная полиция, а люди в камуфляжной форме с нашивками "ГБР" - то есть "Группа быстрого реагирования". Они-то якобы и подбросили наркотики и увезли его в Курчалоевский ОМВД. Однако в отделении полиции Титиев отказался подписать "явку с повинной" и указал на нарушения своих прав во время задержания.
После этого - как рассказывает Титиев - его отвезли обратно к месту задержания и "задержали" снова - на этот раз задержание и "изъятие" подброшенного пакета в присутствии спешно найденных понятых оформляли сотрудники ГИБДД.
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Обвинение отрицает первое задержание и утверждает, что группы быстрого реагирования в Курчалоевском ОМВД вообще не существует. Защита Титиева была готова представить опровергающие это свидетельства, но суд отказал ей в этом. Адвокаты уверены, что следствие могло хотя бы установить факт двух поездок Титиева от места задержания до отделения полиции - но получили ответ, что все 15 видеокамер по пути его следования в тот день были сломаны и ничего не зафиксировали.
После задержания бесследно исчезли личные вещи Оюба Титиева, в том числе три мобильных телефона - но судья не сочла нужным запрашивать у мобильных операторов биллинг, чтобы установить их местонахождение 9 января и в последующие дни.
За восемь месяцев, которые занял процесс в Шалинском городском суде, судья Зайнетдинова вообще отказала стороне защиты в подавляющем большинстве ходатайств - из 30 заявленных было удовлетворено лишь три. Судья не усомнилась ни в главном вещдоке - пакете с наркотиком, на котором не обнаружилось отпечатков Титиева, ни в составленном с грубыми ошибками протоколе задержания.
Еще до приговора Оюб Титиев в своем последнем слове заявил, что не считает этот суд справедливым и будет добиваться оправдания.
"Я уповаю только на Всевышнего. Если он считает, что мне дальше надо оставаться за решеткой, я приму это с покорностью. Но Аллах предписывал нам бороться с несправедливостью, поэтому мы будем бороться до конца, до полного признания невиновности", - заявил глава чеченского представительства "Мемориала".
Кто и когда задерживал и поддерживал Титиева
- После задержания Титиева давление оказывалось на его родственников и коллег. 10 января 2018 года в дом Титиева, где в тот день были только женщины, ворвались силовики. Пришедшие требовали привести брата и сына задержанного, угрожали. После этого жене и детям Титиева пришлось уехать из Чечни.
- 12 января Титиев написал заявление на имя Владимира Путина, главы Следственного комитета Бастрыкина и директора ФСБ Бортникова. Он заявил, что дело было сфабриковано и вину свою он не признает.
- В ночь на 17 января офис организации "Мемориал" в Ингушетии был сожжен неизвестными.
- В тот же вечер на чеченском телевидении показали сюжет, в котором глава Чечни Рамзан Кадыров говорит о некоем наркомане, за которого вступается ООН и Госдеп. Правозащитников он назвал врагами народа и стукачами.
- 19 января в рамках уголовного дела Титиева полиция обыскала офис "Мемориала" в Грозном. Несмотряна то, что никто из сотрудников офиса не курит, на балконе были обнаружены две лежавшие на полу нераскуренные сигареты, по виду освобожденные от табака и вновь заполненные марихуаной. Однако в дальнейшем они не был приобщены к делу Титиева.
- Спустя еще неделю в Махачкале неизвестные подожгли автомобиль представительства "Мемориала" в Дагестане.
- Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова просила передать дело в главное управление МВД по Северному Кавказу, но ей отказали. В аналогичном ходатайстве адвокатов Титиева о передаче дела в Следственный департамент МВД России также было отказано.
- В феврале Европейский парламент в феврале принял резолюцию по делу Титиева с призывом освободить его.
- В том же месяце "Мемориал" признал Титиева политическим заключенным. Позже правозащитник был удостоен премии Московской Хельсинской группы за мужество, проявленное в сфере защиты прав человека.
- В кампании в защиту Титиева приняла участие дочь сотрудницы "Мемориала" Натальи Эстемировой, убитой в Чечне в 2009 году. Лана Эстемирова призвала подписать петицию под названием "Мы не смогли спасти маму - мы можем спасти Оюба и "Мемориал".
- В мае в ходе двухдневного визита в Россию президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с главой правозащитного центра "Мемориал" Александром Черкасовым, который рассказал ему о деле Титиева и об атаках на офисы правозащитного центра на Северном Кавказе. После этого Макрон поднял вопрос о Титиеве во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
- В поддержку Титиева высказались известные политические и культурные деятели, в том числе Григорий Явлинский, Лия Ахеджакова и Леонид Парфенов. Одиночный пикет с требованием освободить Титиева провела в Грозном кандидат в президенты России Ксения Собчак. Коллектив Театра.doc поставил спектакль "Оюб", который показали в здании офиса "Мемориала" в Москве.