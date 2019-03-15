Депутата Госдумы Белоусова задержали по обвинению в получении взятки на 3 млрд рублей
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Вадим Белоусов задержан по обвинению в получении взятки на сумму в 3,2 млрд рублей (46 млн долларов), сообщил адвокат парламентария Игорь Трунов.
"Он приехал в Екатеринбург, чтобы согласовать возможность поездки в Беларусь в составе делегации Госдумы, но следователь сразу обратился в суд с ходатайством о его аресте", - сказал адвокат РИА Новости.
Как ожидается, в пятницу Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство следователя об аресте депутата. Ему предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
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По данным следствия, с мая 2010 по январь 2014 года депутат совместно с Михаилом Юревичем, занимавшим на тот момент пост губернатора Челябинской области, получил взятку в сумме более 3,2 млрд рублей от руководителей одного из холдингов за оказание общего покровительства.
В июне прошлого года стало известно, что генпрокуратура внесла в Госдуму представление о снятии неприкосновенности с депутата Вадима Белоусова.
Деньги на ремонт
Как сообщало весной 2018 года екатеринбургское интернет-издание Ura.ru, следователи заинтересовались средствами, которые были выведены через ЗАО "Южуралавтобан" во время ремонта челябинских дорог.
В 2012 году компания "Южуралавтобан" перешла под контроль Белоусова, а через два года, после отставки Юревича, она была продана компаниям, подконтрольным бизнесменам Артему Чайке и Сергею Вильшенко.
Летом 2016 года Федеральная налоговая служба предъявила "Южуралавтобану" претензии по налогам на сумму более 1 млрд рулей за тот период, когда компания контролировалась Белоусовым.
Согласно результатам проверки налоговых органов, "Южуралавтобан" заключил госконтракты с министерством строительства Челябинской области на 5,1 млрд рублей, и эти деньги в качестве субподрядчиков получили две московские компании, в каждой из которых были трудоустроены по одному человеку.
Часть средств была перечислена на счета в США, Швейцарии, Турции, Эстонии, ОАЭ и на Кипре, а часть - обналичена в России, отмечалось в судебных материалах.
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов летом прошлого года заявлял, что его фракция выступает против лишения неприкосновенности депутата и считает, что речь идет об оговоре чиновника.
Тем не менее в декабре Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и на возбуждение в отношении него уголовного дела.