Трамп впервые применил право вето, чтобы сохранить режим ЧП
Дональд Трамп впервые за два года президентства наложил вето на резолюцию конгресса США об отмене его указа о чрезвычайном положении. Президенту пришлось использовать режим ЧП, чтобы выделить миллиарды долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Вето на решение конгресса Трамп наложил в прямом эфире, документ он подписывал в Овальном кабинете Белого дома в окружении вице-президента Майка Пенса, министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, генпрокурора Уильяма Барра, а также родителей, чьи дети погибли от рук нелегальных мигрантов.
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"У конгресса есть свобода принять резолюцию, мой долг - наложить на нее вето. И я очень горд сделать это", - сказал Трамп.
Под аплодисменты собравшихся он подписал документ. Решение конгресса США Трамп назвал "опасным" и "ставящим под угрозу жизни американцев".
Сенат США накануне поддержал резолюцию об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой, в конце февраля за это проголосовала Палата представителей конгресса США.
"Никогда не был так горд стоять у вашего стола, как сегодня, - сказал вице-президент Пенс. - У нас кризис на южной границе. Наркотрафик, торговля людьми. Передозировка наркотиками - главная причина смерти американцев младше 55 лет. Спасибо, что сдержали слово".
Генпрокурор Барр напомнил, что право президента вводить ЧП закреплено в законе. Чрезвычайное положение президент Трамп ввел 15 февраля, чтобы взять из бюджета минобороны деньги на строительство стены на границе с Мексикой.
Как спор о стене довел до "шатдауна" и вето
Стена - одно из главных обещаний, которые Трамп дал во время предвыборной кампании 2016 года. Он, правда, обещал, что за нее заплатит Мексика, но этого ему добиться не удалось.
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Трамп запрашивал у конгресса 5,7 млрд долларов на возведение стены, но Палата представителей США, которая по итогам выборов 6 ноября 2018 года перешла под контроль демократов, деньги выделять отказалась. Президент же не стал подписывать бюджет, не предполагавший средств на пограничное заграждение.
22 декабря 2018 года конфликт Трампа с конгрессом вылился в частичное прекращение работы правительства ("шатдаун") - в условиях не принятого бюджета у госорганов кончилось финансирование.
"Шатдаун" продлился 35 дней и стал самым долгим в истории США. 800 тысяч госслужащих либо ушли в неоплачиваемый отпуск, либо работали бесплатно.
25 января Трамп прекратил "шатдаун", дав конгрессу три недели на принятие бюджета, в который входило бы строительство стены. В противном случае он обещал ввести режим ЧП и взять деньги у минобороны, как это ему позволяет закон.
Конгресс денег не дал, и 15 февраля Трамп сдержал обещание. В ответ сначала Палата представителей, а затем и Сенат США приняли резолюцию об отмене режима ЧП. Трамп сразу пообещал наложить на нее вето - в пятницу он так и сделал.
"Мы продолжим бороться"
Спикер палаты Нэнси Пелоси, комментируя решение Трампа, назвала его решение о введении режима ЧП "незаконным". Ранее она уже обещала, что президент не получит на стену ни цента - демократы считают ее бессмысленной.
"Палата и сенат решительно отвергли незаконные действия президента, но президент решил и дальше игнорировать конституцию, конгресс и волю американского народа", - заявила она.
Пелоси пообещала, что 26 марта Палата представителей США вновь проведет голосование по резолюции, чтобы преодолеть президентское вето. "Конгрессменам-республиканцам придется выбирать между партийным лицемерием и их священной клятвой защищать конституцию", - сказала Пелоси.
Для преодоления вето резолюция должна получить две трети голосов - 290, но у демократов в нижней палате только 235 кресел.
Еще сложнее ситуация в Сенате США - там большинство (51 место) у республиканцев. И хотя ранее 12 республиканцев поддержали резолюцию об отмене ЧП, необходимых двух третей голосов из 100 у противников стены пока не набирается.
"Неудивительно, что президент мало обращает внимания на букву закона и на конституцию. Чрезвычайной ситуации нет. Конгресс множество раз отказывался давать финансирование на стену, Мексика за нее не заплатит, а большинство в обеих палатах проголосовало за то, чтобы прекратить этот фейковый режим ЧП", - возмутился лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер.
"Преодолеть любое вето сложно, но мы продолжим бороться. Обе палаты палаты конгресса хотят покончить с президентской декларацией о чрезвычайном положении", - говорится в заявлении конгрессмена Хоакина Кастро, соавтора резолюции об отмене ЧП.
Конгрессмен-демократ конгрессмен Эд Перлматтер написал в "Твиттере", что палата представителей вновь проголосует за резолюцию, чтобы положить конец "фейковому режиму ЧП" Трампа.
Сенатор-демократ Боб Менендез заявил, что если бы президент от Демократической партии США поступил бы так, как сейчас поступил Трамп, республиканцы назвали бы его диктатором.
"Конгресс решительно отверг декларацию президента о чрезвычайном положении в резолюции, на которую президент только что наложил вето. Намерение конгресса принять эту резолюцию ясно: чрезмерная исполнительная власть президента в обход власти конгресса недопустима", - заметил в "Твиттере" конгрессмен-демократ Альбио Сирес.
"Мы демократическая страна, а не диктатура. Конгресс отклонил ваше злоупотребление властью, и как равнозначная ветвь государственной власти мы должны отменить и это вето", - ответил Трампу в "Твиттере" сенатор-демократ Джефф Меркли. В соцсети тем временем распространяется хэштэг #FakeEmergency.