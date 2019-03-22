Конгресс требовал рассказать, что Трамп обсуждал с Путиным. Белый дом отказал

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Белом доме посчитали, что Трамп может хранить в тайне темы своих разговоров с Путиным

Белый дом отказался раскрывать конгрессу информацию о закрытых переговорах президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. В ответе конгрессменам юрисконсульт Трампа сослался на конституцию страны, не обязывающую главу государства сообщать законодателям о конфиденциальных контактах с иностранными лидерами.

Ответ на запросы, отправленные конгрессменами главе аппарата Белого дома еще 4 марта, в четверг опубликовали издания The Hill и Politico. Предоставить информацию о переговорах Трампа с президентом России попросили комитеты по разведке, по государственной реформе и по международным делам палаты представителей. Все три возглавляют демократы, у которых сейчас в нижней палате конгресса большинство.

Конгрессмены, решившие расследовать связи Трампа и Путина, утверждали, что американский лидер "неоднократно предпринимал шаги, чтобы скрыть свои контакты с президентом Путиным от других должностных лиц администрации, конгресса и американского народа".

В ответе за подписью юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне отмечается, что запросы глав комитетов не подкреплены ссылками на действующее законодательство, обязывающее президента раскрывать дипломатические контакты с иностранными лидерами.

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Юрисконсульт Белого дома заметил, что в запросах комитеты просят предоставить информацию о переговорах Трампа с Путиным, чтобы определить "влияние общения [двух президентов] на внешнюю политику США" и решить, отвечает ли поведение Трампа за рубежом международной политике "в национальных интересах" США.

"При всем уважении, конституция возлагает на президента определение курса внешней политики США и того, какие дипломатические связи отвечают национальным интересам", - ответил конгрессменам в письме Чиполлоне.

Чиполлоне подчеркнул, что прецедентов предоставления такого объема информации, который запросили конгрессмены, еще не было. Он также напомнил, что ранее и Верховный суд, и другие президентские администрации - как демократические, так и республиканские - признавали, что ведение международной политики, согласно конституции, возлагается исключительно на президента. Кроме того, Чиполлоне сослался на решение администрации Билла Клинтона 1996 года не раскрывать по требованию конгресса коммуникации президента с властями Гаити.

Он добавил, что несогласие конгрессменов с решениями Трампа не дает им законодательного права проверять его общение с иностранными лидерами. По его словам, у президента должно быть право вести диалог с зарубежными коллегами без риска, что их переговоры будут раскрыты по политическим причинам в угоду какой-либо партии. "Ни один иностранный лидер не вступит в закрытые переговоры с президентом, зная, что их разговор может быть опубликован", - подчеркнул Чиполлоне.

Главы комитетов по разведке, по надзору за деятельностью администрации и по международным отношениям, демократы Адам Шифф, Элайджа Каммингс и Элиот Энгель возобновили расследование в отношении Трампа после выступления в конгрессе его бывшего адвоката Майкла Коэна.

Тот, в частности, рассказал, что Трамп был в курсе подготовки публикации электронных писем со взломанных серверов Демпартии на сайте проекта Wikileaks. Трамп это отрицает. Публикация массива переписки в 2016 году ударила по рейтингу конкурентки Трампа Хиллари Клинтон. Во взломе серверов американские спецслужбы обвиняют российскую военную разведку - главное управление генштаба вооруженных сил России.

В рамках парламентского расследования Шифф, Каммингс и Энгель запросили у Белого дома информацию о переговорах Трампа с Путиным. Они попросили предоставить неотредактированные копии документов о личных встречах двух президентов, а также документов, касающихся телефонных звонков между двумя лидерами и их переписки.

Отправке запросов предшествовала публикация газеты Washington Post о том, что Трамп пытался скрыть детали своего общения с Путиным. Издание утверждало, что президент США забрал записи, которые его переводчик делал во время встречи, и запретил говорить о том, что на ней обсуждалось. Конгрессмены просили вызвать на слушания в палату представителей и переводчиков, работавших на встречах Путина и Трампа. Утверждения Washington Post вызывали у них "глубокую озабоченность".

Чиполлоне стал юрисконсультом Белого дома в октябре 2018 года. Вашингтонского специалиста по коммерческому праву назначили на эту должность после того, как выяснилось, что его предшественник Дональд Макган провел в общей сложности 30 часов на допросах у спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп называл Чиполлоне "талантливым человеком".

Мюллер уже 22 месяца расследует вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года и возможный сговор членов команды Трампа с Кремлем. Трамп называл расследование Мюллера "охотой на ведьм" и "преследованием президента". В "Твиттере" он регулярно комментирует его словами "Сговора не было". Глава государства говорил, что мог бы вовсе свернуть разбирательство, но на этой неделе сказал, что не против публикации результатов расследования Мюллера.

В Вашингтоне ожидают, что Мюллер представит результаты своей работы в ближайшие дни. Он передаст их генпрокурору США Уильяму Барру. Содержание этого доклада Барр должен будет раскрыть членам обеих палат конгресса часть, но не полностью, а настолько, насколько, по его мнению, это не противоречит американским законам и внутренним регламентам минюста (не должны раскрываться, в частности, сведения о лицах, которым прокурор решил не предъявлять обвинения, а также информация, полученная на заседаниях большого жюри).

Законодатели, в свою очередь, будут вправе требовать от минюста раскрыть еще больше информации.

Россия все обвинения во вмешательстве в выборы в США отвергает, Путин называл их выдуманными.