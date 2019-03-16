СМИ: Boeing планирует обновить прошивку 737 Max в течение 10 дней

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Американская корпорация Boeing планирует выпустить обновление программного обеспечения самолетов семейства 737 Max в течение 7-10 дней, сообщают информагентства со ссылкой на осведомленные источники.

По данным Франс пресс, обновление затронет систему MCAS, которая борется со сваливанием лайнера при отключенном автопилоте. На обновление прошивки уйдет около двух часов, сообщает агентство со ссылкой на источники, попросившие об анонимности.

Рейтер отмечает, что в настоящий момент нет доказательств того, что именно программное обеспечение могло привести к катастрофе лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года и крушению самолета Ethiopian Airlines 10 марта.

При этом накануне гендиректор Ethiopian Airlines Теволде Гебремариам заявил в интервью агентству Синьхуа, что между двумя крушениями есть определенное сходство, однако точные выводы можно будет сделать только после анализа бортовых самописцев, который займет несколько дней.

В Boeing ранее сообщали, что обновление программного обеспечения для лайнеров семейства 737 Max будет выпущено в ближайшие недели.

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2018 года такой же "Боинг" индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Сразу после катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8. Последними полеты лайнеров семейства 737 Max приостановили США.

После этого корпорация Boeing рекомендовала Федеральному управлению гражданской авиации приостановить полеты всех самолетов этой линейки по всему миру.

"Boeing из-за повышенных мер осторожности и чтобы успокоить авиационную общественность по поводу безопасности этого самолета, рекомендовала Федеральному управлению временно приостановить полеты всего парка Boeing 737 Max в количестве 371 машин по всему миру", - говорится в сообщении Boeing.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Париж были доставлены регистратор полётных данных и речевой самописец разбившегося лайнера

В пятницу эксперты из Эфиопии прибыли во французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) и приступили к изучению бортовых самописцев разбившегося "Боинга".

В Париж также прибыли специалисты Национального бюро по безопасности на транспорте США, Федерального авиационного управления США и эксперты корпорации Boeing.

"Мы послали делегацию из шести человек во Францию, и в настоящее время они находятся в Париже, они участвуют в этом процессе, - сказал в интервью Синьхуа гендиректор Ethiopian Airlines Теволде Гебремариам. - Для того чтобы прочитать, проанализировать, понять, потребуется несколько дней".

Как сообщило в пятницу агентствво Рейтер со ссылкой на источники, работающие на месте катастрофы в Эфиопии специалисты обнаружили одну из деталей самолета в том же положении, что и на аналогичном самолете авиакомпании Lion Air, разбившемся в октябре.

Собеседники агентства сообщили, что на обломке самолета триммер был установлен в необычном положении, как и на самолете Lion Air. Как отмечает агентство, положение детали может помочь установить, куда был направлен нос самолета в момент крушения.

Boeing 737 Max - четвертое поколение самолетов линейки 737, которое пришло на смену Boeing 737 Next Generation. Первый полет этой модели состоялся в январе 2016 года.