СМИ: умершую свидетельницу по делу Берлускони могли отравить радиоактивными веществами

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Иман Фадил была ключевым свидетелем в новом деле против Берлускони

Причиной смерти марокканской модели и танцовщицы Иман Фадил, которая проходила свидетельницей по делу против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, могло стать отравление смесью радиоактивных веществ, пишут итальянские СМИ.

34-летняя Иман Фадил скончалась в одной из больниц Милана 1 марта, через месяц после того, как ее госпитализировали с сильными болями в желудке.

Сама она после госпитализации говорила своему брату и адвокатам, что ее отравили.

Следствие после смерти модели изъяло всю врачебную документацию и добилось проведения токсикологической экспертизы.

Как пишет итальянское новостное агентство ANSA со ссылкой на источники в прокуратуре, Фадил могла быть отравлена радиоактивными веществами. По данным итальянской газеты La Repubblica, одним из компонентов смеси был радиоактивный изотоп кобальта.

Главный прокурор Милана Франческо Греко сказал агентству Рейтер, что в смерти Фадил есть "несколько странностей".

"Врачи не смогли точно определить патологию, которая объяснила бы смерть [Иман Фадил]", - сказал прокурор.

Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что миланская больница отправила образцы в специализированную лабораторию на исследование, результаты которого якобы указывают на присутствие смеси радиоактивных веществ, в том числе кобальта.

Итальянская прокуратура это не подтверждает.

В 2013 году Берлускони был признан виновным и приговорен к семи годам тюремного заключения по делу об использовании услуг несовершеннолетней проститутки (так называемое "дело Руби"), но в 2014 году апелляционный суд оправдал его в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления.

Однако против Берлускони выдвинуты и другие обвинения, в том числе в подкупе свидетелей.

Как пишет Times, Фадил должна была засвидетельствовать на процессе, что экс-премьер Италии выплачивал крупные денежные суммы за молчание женщинам, работавшим на эротических вечеринках "бунга-бунга", которые устраивались на вилле Берлускони под Миланом.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Берлускони на суде отрицал сексуальную связь с марокканской танцовщицей Каримой Махруг

По версии следствия, на эти цели Берлускони потратил ​10 млн евро. По данным следствия, половина этой суммы досталась марокканской танцовщице Кариме Махруг по прозвищу Руби, которой не было 18 лет на момент предполагаемых интимных отношений с политиком.

Сам Берлускони на суде отрицал сексуальную связь с Руби и другими девушками. Он также заявил, что не был знаком с Фадил.

"Всегда жаль, когда умирают молодые. Я никогда не встречался с этим человеком, никогда не говорил с ней", - сказал бывший премьер-министр Италии в субботу.

Он назвал абсурдом цитируемые СМИ заявления Фадил. Все обвинения в свой адрес Берлускони отрицает.

Иман Фадил также выступала на суде по так называемому "делу Руби", дав показания о вечеринках на вилле Сильвио Берлускони.

Итальянская пресса пишет, что Фадил неоднократно бывала на этих вечеринках и писала об этом книгу. После смерти модели следователи изъяли рукопись.