СМИ: умершую свидетельницу по делу Берлускони могли отравить радиоактивными веществами
Причиной смерти марокканской модели и танцовщицы Иман Фадил, которая проходила свидетельницей по делу против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, могло стать отравление смесью радиоактивных веществ, пишут итальянские СМИ.
34-летняя Иман Фадил скончалась в одной из больниц Милана 1 марта, через месяц после того, как ее госпитализировали с сильными болями в желудке.
Сама она после госпитализации говорила своему брату и адвокатам, что ее отравили.
Следствие после смерти модели изъяло всю врачебную документацию и добилось проведения токсикологической экспертизы.
Как пишет итальянское новостное агентство ANSA со ссылкой на источники в прокуратуре, Фадил могла быть отравлена радиоактивными веществами. По данным итальянской газеты La Repubblica, одним из компонентов смеси был радиоактивный изотоп кобальта.
Главный прокурор Милана Франческо Греко сказал агентству Рейтер, что в смерти Фадил есть "несколько странностей".
"Врачи не смогли точно определить патологию, которая объяснила бы смерть [Иман Фадил]", - сказал прокурор.
Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что миланская больница отправила образцы в специализированную лабораторию на исследование, результаты которого якобы указывают на присутствие смеси радиоактивных веществ, в том числе кобальта.
Итальянская прокуратура это не подтверждает.
В 2013 году Берлускони был признан виновным и приговорен к семи годам тюремного заключения по делу об использовании услуг несовершеннолетней проститутки (так называемое "дело Руби"), но в 2014 году апелляционный суд оправдал его в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления.
Однако против Берлускони выдвинуты и другие обвинения, в том числе в подкупе свидетелей.
Как пишет Times, Фадил должна была засвидетельствовать на процессе, что экс-премьер Италии выплачивал крупные денежные суммы за молчание женщинам, работавшим на эротических вечеринках "бунга-бунга", которые устраивались на вилле Берлускони под Миланом.
По версии следствия, на эти цели Берлускони потратил 10 млн евро. По данным следствия, половина этой суммы досталась марокканской танцовщице Кариме Махруг по прозвищу Руби, которой не было 18 лет на момент предполагаемых интимных отношений с политиком.
Сам Берлускони на суде отрицал сексуальную связь с Руби и другими девушками. Он также заявил, что не был знаком с Фадил.
"Всегда жаль, когда умирают молодые. Я никогда не встречался с этим человеком, никогда не говорил с ней", - сказал бывший премьер-министр Италии в субботу.
Он назвал абсурдом цитируемые СМИ заявления Фадил. Все обвинения в свой адрес Берлускони отрицает.
Иман Фадил также выступала на суде по так называемому "делу Руби", дав показания о вечеринках на вилле Сильвио Берлускони.
Итальянская пресса пишет, что Фадил неоднократно бывала на этих вечеринках и писала об этом книгу. После смерти модели следователи изъяли рукопись.