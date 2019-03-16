Скончалась российская певица Юлия Началова. Ей было 38 лет

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Певица Юлия Началова умерла в субботу вечером, подтвердила пиар-директор артистки Анна Исаева.

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - написала Анна Исаева в "Инстаграме".

В начале марта, как сообщали СМИ, 38-летняя певица попала в реанимацию одной из московских клиник. Причиной госпитализации называли резкое повышение уровня сахара в крови.

Позже стало известно, что состояние Началовой ухудшилось: ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы.

В минувшую пятницу Анна Исаева говорила, что Юлия Началова чувствует себя лучше. А утром в субботу, 16 марта, отец Юлии Началовой сообщил, что его дочери сделали операцию на ноге.

Популярность Началовой принесло шоу "Утренняя звезда" - в 1992 году она стала победительницей этого музыкального телеконкурса. Через три года вышел ее первый альбом "Ах, школа, школа".

В 14 лет она завоевала Гран-при конкурса Big Apple-95 в Нью-Йорке, в котором тогда участвовали также Кристина Агилера и Дина Браун.