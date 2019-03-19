Абелевская премия впервые присуждена женщине-математику Карен Уленбек

Паллаб Гош Би-би-си
  • 19 марта 2019
Мыльные пузыри Правообладатель иллюстрации kishore kumar
Image caption Иллюстрацией проблемы минимальной поверхности являются мыльные пузыри, которые имеют минимальную площадь поверхности при заданном объеме

Абелевская премия, одна из самых престижных наград в области математики, в этом году была присуждена американскому профессору Карен Уленбек из Университета Техаса в Остине.

Уленбек получила премию за работу по изучению минимальных поверхностей. Иллюстрацией проблемы минимальной поверхности являются мыльные пузыри, которые имеют минимальную площадь поверхности при заданном объеме.

В заявлении комитета премии говорится, что премия присуждена Карен Уленбек за достижения в области геометрических дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем.

В решении академии отмечается влияние работ 76-летней Уленбек на анализ, геометрию и математическую физику.

Карен Уленбек стала первой женщиной, которой присуждена эта престижная премия.

Абелевская премия была учреждена правительством Норвегии в 2002 году в честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля и с 2003 года ежегодно присуждается выдающимся математикам.

Лауреат премии в этом году получает около 700 тыс. долларов.

Председатель Абелевского комитета Ханс Мунте-Каас подчеркнул, что работы Уленбек оказали значительное влияние на анализ, геометрию и математическую физику, ее работы изменили взгляд ученых на некоторые проблемы математики.

"Ее теории произвели революцию в нашем понимании проблемы минимальных поверхностей", - отметил глава комитета.

Правообладатель иллюстрации Andrea Kane/ Institute for Advanced Study
Image caption Карен Уленбек стала примером для многих молодых женщин-математиков

Обычно в качестве примера минимальных поверхностей приводят мыльные пузыри. Они интересны тем, что пленка мыльного пузыря всегда стремится минимизировать свою площадь поверхности и стремится к идеальной форме сферы.

Работы Карен Уленбек интересны тем, что они дали физикам ключ к изучению ряда проблем - таких как поведение субатомных частиц и теории унификации электромагнетизма.

Уленбек стала примером для многих молодых женщин-математиков, говорит профессор Джим Халили из Университета Суррея.

"Молодые математики знают не только ее научные работы, но то, как она вдохновляет молодых женщин-исследователей и будущих исследователей делать выбор в пользу математики", - говорит Джим Халили.

В детстве Уленбек интересовалась естественными науками, однако, начав обучение в Университете Мичигана, она заинтересовалась математикой.

В прошлом году Абелевская премия была присуждена профессору Института перспективных исследований американского Принстона Роберту Ленглендсу за программу, объединяющую теорию представления с теорией чисел.

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