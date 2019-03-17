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Российский футбольный союз изучит высказывания бывшего форварда сборной России Павла Погребняка, ныне выступающего за клуб "Урал", о темнокожих игроках в составе сборной России, рассказал ТАСС заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов.

В интервью "Комсомольской правде" Погребняк сказал, что отрицательно относится к участию в сборной России натурализованных иностранцев - в частности, бразильца Ари. Он назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты.

"Несомненно, РФС будет в ближайшее время рассматривать данный вопрос, и будет принято решение. По регламенту комитета по этике, возможны санкции от денежного штрафа - вплоть до временной дисквалификации футболиста", - цитирует комментарий Баранова ТАСС.

Правообладатель иллюстрации Шарифулин Валерий Image caption Бразилец Ари переехал в Россию в 2010 году

Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов сказал, что высказывание Погребняка "попахивает расизмом".

"Я считаю, что в сборной России имеет право выступать любой футболист, который хорошо играет и имеет гражданство РФ. Цвет кожи, глаз, волос и всего остального не имеет никакого значения. Это должно быть очевидно каждому. Это высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом", - приводит его слова Bombardir.ru.

Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) приветствовала быструю реакцию РФС на слова Погребняка.

"Отрадно видеть быструю реакцию со стороны РФС в отношении Павла Погребняка, который считает, что "выступление чернокожих футболистов за сборную Россию - это смешно". Погребняк играл за "Спартак", "Зенит", "Штутгарт", "Рединг", "Фулхэм", "Динамо". Ему грозит дисквалификация из футбола", - говорится в "Твиттере" организации.

Правообладатель иллюстрации YURI KOCHETKOV Image caption Сначала Ари играл в московском "Спартаке", а в 2013 году перешел в "Краснодар"

Сам Погребняк, позже комментируя свои слова, заявил, что не хотел никого обидеть.

"Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Вот и все. Я никого не хотел обидеть", - рассказал он Sport24.ru.

Бразильские россияне

Правообладатель иллюстрации SASCHA STEINBACH Image caption Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме приехал в Россию в 2007 году

Это не первый случай, когда российских футболистов обвиняют в расизме. В 2018 году разгорелся скандал, когда один из игроков "Спартака" - защитник Георгий Джикия - снял на камеру своих одноклубников и выложил видео в официальном "Твиттере" команды, подписав: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Организации, борющиеся с дискриминацией в футболе, осудили запись.

В том же году ФИФА оштрафовала РФС на 30 тысяч швейцарских франков (30 тысяч долларов) за расистское поведение болельщиков в марте на товарищеском матче сборных России и Франции. Фанаты выкрикивали оскорбления в адрес темнокожих французских футболистов, в том числе Поля Погба, Усмана Дембеле и Н'Голо Канте.

Правообладатель иллюстрации Шарифулин Валерий Image caption Российские паспорта получили еще двое бразильцев: Марио Фернандес (в центре) и Маринато Гильерме

Бразилец Ари переехал в Россию в 2010 году, подписав контракт с московским "Спартаком", а в 2013 году перешел в "Краснодар". Тогда же он заявил о желании стать гражданином России. Российский паспорт футболист получил в июле прошлого года, а в ноябре его взяли в сборную России на матчи с командами Германии и Швеции.

Помимо Ари, российский паспорт получили еще двое бразильцев: Марио Фернандес и Маринато Гильерме. Все они считаются игроками высокого класса.