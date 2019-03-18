СМИ России: путинская власть окапывается всерьез и надолго

В обзоре российских газет 18 марта:

"Ведомости": чего ждать к 2024-му?

В материале, приуроченном к окончанию первого года четвертого президентского срока Владимира Путина газета "Ведомости" пишет о том, как изменилась политика в России. Статья основана на выводах фонда "Либеральная миссия", который подготовил соответствующий доклад по этому поводу.

В этот год, отмечают эксперты фонда "Либеральная миссия", власть прибегла к стратегии "окапывания", начав подготовку к длительному противостоянию внешним и внутренним вызовам в преддверии 2024 года.

Внешняя политика выглядит изоляционистской: Москва не рассчитывает на поддержку других стран и педалирует тему противостояния с США, чтобы подтвердить исключительность своего статуса в мировой политике.

Пенсионная реформа подстегнула резкое изменение социальных настроений, стагнация в экономике и снижение доходов граждан подрывают доверие к режиму, а внешнеполитическая мобилизация и пропаганда перестают это компенсировать, считают эксперты.

При этом большую роль, чем "популярность Путина" и эффективность пропаганды, для поддержания стабильности режима начинает играть силовая политика - от давления на молодежную среду до ужесточения наказаний для элиты, отмечается в докладе фонда.

Экономическая политика властей рассчитана не на открытость экономики, а на опору на собственные силы, говорит редактор доклада Кирилл Рогов: "То же видно и по эволюции репрессивной машины, которая приобретает все большее значение. Все это стратегические линии, вокруг которых будет строиться политика в среднесрочной перспективе: выживание в условиях внешнего давления и конфронтации".

В первый год после выборов можно было ожидать серьезных изменений - например, выхода из конфронтации с Западом, что способствовало бы экономическому развитию, говорит соавтор доклада Николай Петров. "Но нынешняя стратегия практически исключает возможность серьезных изменений до 2024 года. Власть не рассчитывает, что ситуация в экономике будет улучшаться, поэтому такое "окапывание" - всерьез и надолго", - считает Петров.

Главная проблема для власти - восстановить легитимность лидера, считает эксперт: "В 2014 году электоральная легитимность сменилась вождистской, сейчас она себя исчерпала, и вернуться к ней очень проблематично. Если же вы не можете покупать лояльность, то вам нужно усиливать репрессивные механизмы, что с большой вероятностью и будет происходить".

Политика власти ориентирована на решение внутренних задач, прежде всего социально-экономических, возражает политолог Дмитрий Орлов. С выводом об "окапывании" он не согласен.

При этом страна не "закрывается", подчеркивает эксперт: "Показательно, что за последние несколько месяцев выросли и объем въездного туризма, и приток иностранного капитала, что никак не может свидетельствовать об изоляционистской политике".

"Ведомости": кто следующий?

В ближайшее время президент Владимир Путин откроет новую серию отставок губернаторов: газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники в администрации президента пишет, что это может случиться уже на нынешней неделе. В любом случае, до конца недели Кремль должен определиться со списком регионов, а отставки могут начаться чуть позже.

"Нужны или отставки, или благословение. Времени остается очень мало - врио нужно зайти в регионы и готовиться к выборам", - цитируют "Ведомости" свой источник.

В отставку могут уйти от трех до шести губернаторов, говорят собеседники газеты. Все они единодушны в том, что уйдет Марина Ковтун (Мурманская область), а среди других кандидатов называют Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская область) и Бориса Дубровского (Челябинская область). Под вопросом судьба Алексея Орлова (Калмыкия), у которого "самый низкий рейтинг из тех, кому предстоит избираться осенью", и Андрея Бочарова (Волгоградская область), который считается человеком председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский отмечает, что 2018 год показал, что на фоне ухудшения социально-экономических настроений проведение одновременно большого числа кампаний представляет управленческую проблему.

Основные риски для губернаторов связаны с ухудшением настроений из-за роста цен и сокращения реальных доходов, кое-где ситуацию осложнит фон непростых федеральных реформ, например, мусорной, а где-то будет еще и локальная повестка, как на Сахалине и в Мурманске - реформа распределения квот на вылов краба. При этом во многих регионах растут антимосковские настроения, но далеко не всем главам позволят использовать это на выборах, как было в Приморье, добавляет Бадовский.

Предстоящие отставки покажут, поменялось ли что-то в стратегии власти после осенних выборов 2018 года, говорит политтехнолог Григорий Казанков: "Если действующих губернаторов с проблемными рейтингами оставят, то можно будет сказать, что опыт Хабаровска и Владимира не учли".

Дополнительных рисков в связи с количеством выборов нет, считает он, но есть риски, связанные с настроением граждан. "Поменялся вектор в оценках: в прошлом году к власти отношение в целом было позитивное с небольшим количеством "но", сейчас же тренд негативный с небольшим количеством "хотя". Люди критичнее оценивают власть и пессимистичнее - свое будущее, растет запрос на перемены. В целом же безрисковых регионов нет", - считает эксперт.

"Коммерсант": рабочее время

Сколько длится трудовая жизнь россиян? На этот вопрос впервые с 1983 года ответили специалисты Высшей школы экономики, проведя соответствующее исследование.

Под термином "трудовая жизнь" в работе понимаются периоды экономической активности, то есть и занятость, и безработица.

Итак, рассказывает газета "Коммерсант", сейчас продолжительность ожидаемой трудовой жизни для 15-летнего россиянина составляет 33,8 года, а для россиянки - 32,1 года. Для 50-летних мужчин этот показатель равен 10 годам, а для женщин - девяти годам.

Из всего периода трудовой жизни у мужчин время работы составляет 31,8 года, а средняя общая продолжительность безработицы - два года, у женщин - 30,5 года и 1,6 года безработицы соответственно. Экономически неактивными мужчины проживают 17,9 года, женщины - 30,4 года.

В международном сопоставлении продолжительность трудовой жизни в России относительно невелика, особенно по сравнению со странами Европы и Северной Америки, отмечает "Коммерсант". Мужчины в других исследованных странах работают дольше, чем россияне, с точки зрения абсолютного значения. Лидер — Япония, где трудовая жизнь мужчин достигает 45,2 года.

В России мужчины проведут две трети, 65,4%, общей продолжительности жизни на рынке труда, а рекордсмены по этому показателю, японцы, - 68,4%. Ожидаемая продолжительность трудовой жизни россиянок на 6,3 года больше, чем, например, у итальянских женщин с самой короткой продолжительностью трудовой жизни (25,8 года), и на 7,9 года меньше, чем у шведских женщин, у которых она выше всего - 40 лет.

При этом газета отмечает, что увеличение пенсионного возраста в России вместе с увеличением продолжительности жизни в ближайшее время повысит срок трудовой жизни на 3-3,5 года.

РИА Новости: Чего ждут россияне от работы мечты?

Россияне к критериям "работы мечты" относят, прежде всего, стабильность и высокий уровень зарплаты, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, которым делится РИА Новости.

На первом месте в рейтинге оказалась стабильность, ее выбрали 76% респондентов. Для 74% россиян в "работе мечты" важна высокая зарплата. С разницей в один процентный пункт на третьем месте среди критериев расположился хороший коллектив - 73%. Опытный и лояльный руководитель важен для 56% участников опроса в их представлениях об идеальной работе. Первую пятерку замыкают удобное расположение и близость к дому - 54%.

Важность наличия соцпакета и нематериальных бонусов отметили менее половины респондентов (44%), гибкий график работы в офисе оказался важным для 30% опрошенных, почти столько же (29%) отметили возможность быстрого карьерного роста, а также наличие разнообразных и интересных проектов (28%).

На последнем месте рейтинга оказалось наличие корпоративного детского сада, этот вариант указали в рейтинге 5% опрошенных. Известность и престиж компании волнуют россиян чуть больше (16%). А 17 % россиян считают идеальной ту работу, на которой не нужно следовать дресс-коду.

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Возможно, россияне вскоре смогут подключать услуги связи без сим-карт и явки к операторам, рассказывает газета "Ведомости": Минкомсвязи предлагает легализовать в России технологию eSim.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си