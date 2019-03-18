Пресса Британии: выборы в Европарламент - новая мишень для российского вмешательства

В обзоре британской прессы:

Россия планирует вмешательство в выборы в Европарламент

Times прогнозирует, что Россия будет сеять раскол во время выборов в Европейский парламент. Об этом газете сказал неназванный представитель службы внешней разведки Эстонии EFIS.

По сведениям EFIS, которые цитирует издания, главными мишенями пропагандистской и дезинформационной кампаний в соцсетях станут Германия, Франция и Италия. Именно жители этих трех крупнейших государств-членов ЕС выберут треть из 701 депутата Европарламента (если Британия не будет участвовать в выборах).

Собеседник газеты отметил, что Москва уже активизировала поддержку "евроскептических" партий, таких как "Альтернатива для Германии" (АдГ) и французское "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт", сменивший название в 2018 году - Би-би-си), пытаясь выстроить международный право-популистский блок, который транслировал бы российские интересы в Брюсселе.

Низкая явка избирателей и система пропорционального представительства позволяют маргинальным партиям, которые не проходят в национальные парламенты, получать ценнейшую платформу для распространения своих взглядов в Брюсселе и Страсбурге. По словам представителя EFIS, это делает майские выборы "значительной целью" для российских операций влияния.

"Предполагается, что правительство Путина тратит 250 миллионов фунтов стерлингов в год на дезинформацию, большая часть которой приходится на ЕС", - пишет далее газета.

В 2017 году НАТО и 10 членов ЕС, включая Францию и Германию, создали в Финляндии контрпропагандистский центр по противодействию "гибридной угрозе", а в Латвии, Литве и Эстонии работают аналогичные подразделения НАТО, напоминает издание.

"Аналитики EFIS опасаются, что Кремль рассматривает выборы как шанс посеять политический раскол на всем континенте перед возможным вторжением в Беларусь или Прибалтику", - пишет издание.

"Похоже, что в рамках подготовки к войне "по широкому фронту" Москва концентрирует свою военную мощь на западе, с четырьмя танковыми полками и усиленной воздушно-штурмовой дивизией, расположенными в 30 милях от границы", - пишет газета, ссылаясь на данные ежегодного отчета по безопасности, опубликованного EFIS.

По сведениям Times, некоторые члены Европарламента уже начали высказываться от имени России - против санкций и "в защиту оккупации Крыма и частей восточной Украины".

Интернет-гиганты заплатят за интернет-зависимость

Газеты рассказывают, что депутаты британского парламента вслед за министром здравоохранения хотят добиться того, чтобы зависимость от социальных сетей была признана медицинским заболеванием, формой психического расстройства, как многие другие зависимости.

Guardian рассказывает о том, что депутаты настаивают на проведении специальных исследований, призванных подтвердить, что соцсети, идущие на различные уловки, чтобы удерживать своих пользователей в интернете, опосредованно ответственны за "коррозийный эффект", который длительное пребывание онлайн оказывает на детей.

Как пишет газета, британские депутаты настаивают на введении нового налога для соцсетей - 0,05% от их прибыли. Парламентарии уверяют, что из этих денег будут финансироваться специализированные исследования и образовательные проекты.

В Британии запретят рекламу вредной еды до 9 вечера

Times рассказывает о другой инициативе, направленной против интернет-гигантов. Британское правительство хочет ограничить рекламу фастфуда.

Законодатели предполагают, что ни Google, ни Facebook не будут иметь право показывать рекламу таких нездоровых продуктов питания до 9 часов вечера.

Инициативы пока разные: есть идея запретить любую рекламу фастфуда до потенциального времени отхода ко сну детей, но может быть ограничены будут только видеобаннеры, а текстовая реклама под запрет не подпадет.

Как пишет издание, инициатива ожидаемо вызвала гнев производителей-рекламодателей. Представители магазинов называют инициативу несвоевременной, ссылаясь на ожидаемые сложности в снабжении продуктами питания в результате "брексита".

Газета отмечает, что правительство стремится уравнять правила для традиционных медиа и интернета, так как рекламу фастфуда на телевидении до 21 часа также планируется запретить.