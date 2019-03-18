Пресса Британии: выборы в Европарламент - новая мишень для российского вмешательства
В обзоре британской прессы:
- Россия опять займется пропагандой и дезинформацией в Европе
- Google и Facebook обложат налогом на психическое здоровье
- Британских детей оградят от рекламы фастфуда в интернете
Россия планирует вмешательство в выборы в Европарламент
Times прогнозирует, что Россия будет сеять раскол во время выборов в Европейский парламент. Об этом газете сказал неназванный представитель службы внешней разведки Эстонии EFIS.
По сведениям EFIS, которые цитирует издания, главными мишенями пропагандистской и дезинформационной кампаний в соцсетях станут Германия, Франция и Италия. Именно жители этих трех крупнейших государств-членов ЕС выберут треть из 701 депутата Европарламента (если Британия не будет участвовать в выборах).
Собеседник газеты отметил, что Москва уже активизировала поддержку "евроскептических" партий, таких как "Альтернатива для Германии" (АдГ) и французское "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт", сменивший название в 2018 году - Би-би-си), пытаясь выстроить международный право-популистский блок, который транслировал бы российские интересы в Брюсселе.
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Низкая явка избирателей и система пропорционального представительства позволяют маргинальным партиям, которые не проходят в национальные парламенты, получать ценнейшую платформу для распространения своих взглядов в Брюсселе и Страсбурге. По словам представителя EFIS, это делает майские выборы "значительной целью" для российских операций влияния.
"Предполагается, что правительство Путина тратит 250 миллионов фунтов стерлингов в год на дезинформацию, большая часть которой приходится на ЕС", - пишет далее газета.
В 2017 году НАТО и 10 членов ЕС, включая Францию и Германию, создали в Финляндии контрпропагандистский центр по противодействию "гибридной угрозе", а в Латвии, Литве и Эстонии работают аналогичные подразделения НАТО, напоминает издание.
"Аналитики EFIS опасаются, что Кремль рассматривает выборы как шанс посеять политический раскол на всем континенте перед возможным вторжением в Беларусь или Прибалтику", - пишет издание.
"Похоже, что в рамках подготовки к войне "по широкому фронту" Москва концентрирует свою военную мощь на западе, с четырьмя танковыми полками и усиленной воздушно-штурмовой дивизией, расположенными в 30 милях от границы", - пишет газета, ссылаясь на данные ежегодного отчета по безопасности, опубликованного EFIS.
По сведениям Times, некоторые члены Европарламента уже начали высказываться от имени России - против санкций и "в защиту оккупации Крыма и частей восточной Украины".
Интернет-гиганты заплатят за интернет-зависимость
Газеты рассказывают, что депутаты британского парламента вслед за министром здравоохранения хотят добиться того, чтобы зависимость от социальных сетей была признана медицинским заболеванием, формой психического расстройства, как многие другие зависимости.
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Guardian рассказывает о том, что депутаты настаивают на проведении специальных исследований, призванных подтвердить, что соцсети, идущие на различные уловки, чтобы удерживать своих пользователей в интернете, опосредованно ответственны за "коррозийный эффект", который длительное пребывание онлайн оказывает на детей.
Как пишет газета, британские депутаты настаивают на введении нового налога для соцсетей - 0,05% от их прибыли. Парламентарии уверяют, что из этих денег будут финансироваться специализированные исследования и образовательные проекты.
В Британии запретят рекламу вредной еды до 9 вечера
Times рассказывает о другой инициативе, направленной против интернет-гигантов. Британское правительство хочет ограничить рекламу фастфуда.
Законодатели предполагают, что ни Google, ни Facebook не будут иметь право показывать рекламу таких нездоровых продуктов питания до 9 часов вечера.
Инициативы пока разные: есть идея запретить любую рекламу фастфуда до потенциального времени отхода ко сну детей, но может быть ограничены будут только видеобаннеры, а текстовая реклама под запрет не подпадет.
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Как пишет издание, инициатива ожидаемо вызвала гнев производителей-рекламодателей. Представители магазинов называют инициативу несвоевременной, ссылаясь на ожидаемые сложности в снабжении продуктами питания в результате "брексита".
Газета отмечает, что правительство стремится уравнять правила для традиционных медиа и интернета, так как рекламу фастфуда на телевидении до 21 часа также планируется запретить.