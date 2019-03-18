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Семья Перчиковых из деревни Томсино Себежского района Псковской области, попросившая у президента Владимира Путина мини-трактор, не получала в свой адрес угроз, данная информация является фейковой. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

О фейке в СКР заявили в понедельник, а накануне, 17 марта администрация Псковской области создала специальную комиссию, чтобы разобраться в ситуации с семьей Перчиковых. По данным властей, после обращения к президенту у семьи резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили их в мошенничестве.

Журналист "Медузы" Ирина Кравцова, комментируя в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявление псковского управления СКР, сообщила, что школьница подтвердила ей информацию о травле со стороны односельчан.

"Сейчас я связывалась с Тасей: они не давали никакого опровержения следователям по поводу того, что они не говорили об угрозах, и журналисты все придумали. И она, и ее мама заявляли об угрозах еще 21 февраля и не брали своих слов обратно", - сказала она.

В конце прошлого года 12-летняя школьница из Себежского района Тася Перчикова отправила электронное обращение в адрес президента России, попросив подарить мини-трактор для мамы, которая работает санитаркой в районной больнице на двух ставках.

"Зарплаты в больнице не хватает, она меньше МРОТ, поэтому мама работает на двух дежурствах. А еще мама помогает другим. Я очень люблю маму и вижу, как ей тяжело. Помогите, пожалуйста, сделать маме подарок - мотоблок или мини-трактор. Чтобы маме было полегче и можно было бы лучше обрабатывать землю", говорилось в письме Таси.

Как рассказывала мама девочки Елена Перчикова, она получает в месяц около 14 тысяч рублей, живет вдвоем с дочкой и денег не хватает.

В деле надо разобраться по-человечески, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы не будем никак это комментировать, тем более что в этом нет необходимости - этим занимаются и местные псковские власти, они создали группу, которая будет разбираться", - сказал Песков журналистам."Здесь нужно действительно просто по-человечески разобраться в ситуации, но на месте. Мы здесь из Москвы с вами, оперируя отрывчатыми данными, вряд ли можем чем-то помочь", - отметил Песков.

Сообщения об угрозах

В начале января к Перчиковым приехала журналистка "Радио Свобода" Людмила Савицкая и написала о них статью.

"Я хочу маме помочь, потому что ей трудно, и мне тоже", - говорила Тася в интервью "Радио Свобода".

Через несколько дней после публикации статьи Людмилы Савицкой в региональном управлении социальной защиты населения заявили, что администрация Псковской области намерена предложить Перчиковой заключить социальный контракт на покупку мини-трактора. При этом в управлении отметили, что сейчас у семьи нет регистрации в Псковской области.

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После публикации материала о Перчиковых на сайте "Радио Свобода" люди со всей страны стали присылать им деньги. По информации корреспондентов "Медузы", пообщавшихся с семьей, у нее тут же начались проблемы с соседями: односельчане обвинили Перчиковых в мошенничестве, угрожали Тасе и ее матери, а также вытребовали у девочки обнаженную фотографию и опубликовали "ВКонтакте".

Тася Перчикова рассказала "Медузе", что как только односельчане стали замечать, что ей присылают посылки, они очень обозлились на нее. "Называли идиоткой, выскочкой, что вот мы тоже как ты живем, и ничего, терпим. Ты дура, раз попросила", - рассказала она.

В середине февраля сотрудники фонда "Земляки" подарили Тасе ноутбук для учебы. После этого в соцсети "ВКонтакте" ей написал некий молодой человек, сообщивший, что хочет дружить и попросивший прислать ему фотографию обнаженной девочки. Она прислала эту фотографию, а после, по словам Елены, выяснилось, что фальшивый аккаунт был создан бывшими Тасиными подругами.

Елена Перчикова подала заявление в полицию. Сейчас, пишет "Медуза", ссылаясь на имеющийся документ, материалы проверки для принятия решения направлены в Следственный комитет Псковской области.

Страница Таси Перчиковой "ВКонтакте" сейчас удалена.

Увольнение

Как рассказал ТАСС глава Себежского района Леонид Курсенков, в деревне Томсино проживает порядка 300 человек. Большинство жителей имеют невысокие доходы и занимаются возделыванием приусадебных участков. По словам главы муниципалитета, власти района помогают населению в рамках своих полномочий.

"Семья Перчиковых не единственная, кто испытывает подобные трудности, у нас [в районе] 19 тыс. населения, из них такие семьи примерно все в одинаковом состоянии, оказать помощь каждому, купить трактор, мы по закону не имеем права", - сказал Курсенков.

При этом Курсенков добавил, что власти района помогали семье Перчиковых с транспортом, когда девочке необходимо было добраться до ближайшей школы. "На нашем местном уровне девочка попросила перевести ее на домашнее обучение, ее перевели, до этого она посещала школу в райцентре, нами подвоз был обеспечен, она ездила в школу на автобусе, так как от Томсино до Себежа порядка 18 км", - рассказал Курсенков.

В репортаже телеканала "Россия-1" депутат регионального парламента от Себежского района Дарья Козьякова сообщила, что с зарплатой Тасиной мамы на господдержку рассчитывать не стоит. "Ни о каких пособиях речи быть не может, она не мать одиночка. У девочки есть отец, который, пусть и скрывается, проживает в Украине, но он есть. Здесь вопрос назначения алиментов непосредственно к отцу. Так как мама - работающая, получающая зарплату выше прожиточного минимума, никаких мер последовать не может", - заявила депутат Козьякова.

13 марта Елена Перчикова уволилась из больницы. В приемной главврача "Медузе" отказались комментировать увольнение санитарки.

Помочь семье Перчиковой вызвался сыровар Анвар Зуфаров. Он рассказал, что готов предоставить семье жилье и условия для содержания скота. Об этом написал в фейсбуке псковский оппозиционный политик Лев Шлосберг.

"В ситуации, которая на глазах становилась трагической, настоящими гражданами России стали Анвар Зуфаров с женой, пригласившие Перчиковых жить к себе, в ближайшие дни переезд состоится".

Вопросы к истории

В сети "ВКонтакте" есть страница Елены Перчиковой с указанием даты ее рождения - 4 июля 1976 года. На сайте Федеральной службы судебных приставов нашлась информация о наличии у женщины с таким же именем и датой рождения задолженности по платежам за жилую площадь на сумму более 100 тысяч рублей.

СМИ писали, что в женщина переехала в Псковскую область из Санкт-Петербурга, где жила на съемной квартире, и купила дом в рассрочку.

В публикации "Медузы" говорится, что Тася перешла на дистанционное обучение в школе из-за угроз, а в публикации "Радио Свобода" - чтобы коз доить.

На сайте петиций "Демократор" нашлась петиция, подписанная Еленой Перчиковой, в которой говорится о совершенных в отношении нее и ее дочери Киселевой Анастасии противоправных действий со стороны органов опеки. Видимо, об этой же истории сняли сюжет журналисты НТВ, на сайте телекомпании находится репортаж в защиту Перчиковой и ее старшей дочери Анастасии, датированный 2011 годом.

В репортаже речь идет о том, что 13-летняя Анастасия Киселева обиделась на мать за то, что та ее лишила любимой игры, и написала в интернете, что дома издеваются над ней и избивают. После этого в отношении матери Елены Перчиковой была начата проверка.