Новая Зеландия меняет оружейные законы после теракта в Крайстчерче

Media playback is unsupported on your device "Таким взглядам не место в Новой Зеландии": что происходит в Крайстчерче после нападения

Правительство Новой Зеландии в течение семи дней объявит о реформах законов об оружии, сказала премьер-министр страны Джасинда Ардерн. На прошлой неделе в Крайстчерче произошло самое кровавое в истории этой страны нападение - в двух мечетях были застрелены 50 человек.

Правительство обязуется представить конкретный план реформ к 25 марта. Все члены кабинета принципиально поддержали реформы, но об их деталях ничего не известно.

"Это значит, что в течение 10 дней после этого ужасного теракта мы объявим о реформах, которые, я считаю, сделают наше общество безопаснее. Кабинет принял это решение, мы едины", - сказала Ардерн.

Глава новозеландского правительства призвала владельцев оружия, которые хотели бы сдать его властям, сделать это. "Четкий урок, который дает нам мировая история - в том, что если мы хотим жить в безопасности, действовать нужно сейчас", - сказала она.

Оружейные законы в Новой Зеландии

Сегодня в Новой Зеландии можно законно купить полуавтоматическое оружие с 16 лет, получив лицензию, причем в любом количестве. Огнестрельным оружием владеют около 1,5 млн граждан страны. Особенность новозеландсих законов в том, что большинство категорий оружия не нужно регистрировать.

Для получения лицензии нужно пройти проверку и медицинское освидетельствование. Полуавтоматическое оружие регистрировать нужно, но с помощью небольших модификаций этого можно избежать.

Напавший на прихожан в мечетях мужчина купил оружие в интернет-магазине, но среди купленных им четырех предметов не было полуавтоматической винтовки, которая видна на записанных им видео. Об этом заявил владелец интернет-магазина Gun City Дэвид Типпл.

В соседней Австралии - одно из самых строгих в мире законодательств в сфере продажи оружия. Законы там ужесточили после стрельбы 1996 года в Порт-Артуре. Тогда мужчина, вооруженный винтовкой AR-15 - та же модель, которую использовал нападавший в Крайстчерче - застрелил 35 человек.

После теракта на прошлой неделе крупнейший в Новой Зеландии онлайн-магазин Trade Me Group приостановил продажи полуавтоматического оружия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К мемориалу в Крайстчерче все выходные несли цветы

15 марта в новозеландском Крайстчерче произошло вооруженное нападение на две мечети. По меньшей мере 50 человек погибли, еще десятки людей тяжело ранены.

В субботу 28-летний подозреваемый предстал перед судом. Ему предъявлены обвинения в убийстве. Он заключен под стражу до 5 апреля, когда состоится следующее заседание суда.

Суд запретил публиковать фото с изображением лица подозреваемого, чтобы сохранить его права на справедливое судебное разбирательство.

Кроме него были задержаны еще четыре человека, в том числе женщина, которую освободили без предъявления обвинений, и мужчина - ему предъявили обвинения в противоправных действиях, связанных с огнестрельным оружием.