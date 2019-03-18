Правообладатель иллюстрации IGOR PODGORNY/TASS Image caption Елена Решетова - бывший директор парк-отеля, где базировался детский лагерь - приговорена к 9,5 годам колонии

Экс-директор и координатор лагеря на Сямозере в Карелии, 14 воспитанников которого утонули в 2016 году, приговорены к 9,5 годам лишения свободы. Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставлении детей в опасности.

18 июня 2016 года 47 детей, отдыхавших в туристическом лагере "Сямозеро" в Карелии, и четверо инструкторов вышли на лодках на озеро. Группа попала в сильные волны - две из трех лодок перевернулись.

33 детям удалось спасти, 14 утонули. Возраст погибших - от 11 до 17 лет. Сопровождавшие подростков взрослые остались живы.

На скамье подсудимых в Петрозаводске было шесть обвиняемых, однако реальные сроки заключения получили лишь двое. Двое чиновников, занимавших руководящие должности в Роспотребнадзоре Карелии - Анатолий Коваленко и Людмила Котович, - оправданы.

Также оправдан инструктор Павел Ильин, которого, по сообщениям, не было в лагере в день трагедии - он отлучался с разрешения руководства.

Петрозаводский городской суд также приговорил инструктора Валерия Круподерщикова (он был с детьми на озере) к восьми месяцам колонии-поселения, но из-за истечения срока давности постановил отпустить его на свободу.

Из всех обвиняемых на этом процессе свою вину признал лишь один - координатор лагеря, заместитель Решетовой Вадим Виноградов. Ему суд дал больший срок, чем просила сторона обвинения - 9,5 лет колонии общего режима вместо восьми.

Мягкий приговор

Сторона обвинения заявила, что оспорит вынесенные в понедельник приговоры. Прокуроры требовали для чиновников как минимум шести лет колонии-поселения, а для инструкторов - шести и четырех лет.

Трагедия в Карелии стала причиной проверок в детских туристических лагерях по всей России и закрытия некоторых из них.

Правообладатель иллюстрации IGOR PODGORNY Image caption Деревянный крест на берегу Сямозера родители установили спустя год после трагедии

Погибших на озере в Карелии детей можно было бы спасти, если бы этот сплав был зарегистрирован, говорил в интервью ТАСС представитель Северо-Западного регионального центра МЧС России после происшествия. Если бы МЧС предупредили о планирующемся походе, то детей сопровождали бы спасатели, либо сплав был отменен из-за плохой погоды.

Девять с половиной лет лишения свободы - это самый суровый из вынесенных по этому делу судебных приговоров.

Фельдшер, которая приняла за розыгрыш звонок детей, тонувших на Сямозере, в апреле 2017 года была приговорена к трем годам за халатность, с отсрочкой исполнения приговора.

Правообладатель иллюстрации IGOR PODGORNY/TASS Image caption После гибели 14 детей в Карелии был объявлен траур

Уголовные дела по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц", были заведены весной 2017 года также против чиновников в Москве: сотрудников московского департамента труда и соцзащиты ​Федеральная антимонопольная служба обвинила в том, что лагерь Сямозеро" выиграл тендер департамента соцзащиты Москвы на отдых детей из малообеспеченных семей в результате преступного сговора.