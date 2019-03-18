Арестованный из-за чистящего средства американец вышел из российского СИЗО

Правообладатель иллюстрации ЛИЧНЫЙ АРХИВ АННЫ ГРАНДСТАФФ Image caption Гейлен Грандстафф и его супруга Анна в течение прошедших 20 месяцев могли видеть друг друга только через решетку

Солнцевский суд Москвы освободил из-под стражи гражданина США Гейлена Грандстаффа, которого обвинили в контрабанде наркотиков после покупки в иностранном интернет-магазине чистящего средства, содержащего запрещенный в России препарат.

"Грандстафф был выпущен из-под стражи сегодня. Дело возвращено прокурору", - сообщил Русской службе Би-би-си его адвокат Антон Омельченко.

Суд лишь изменил меру пресечения, полностью дело не прекращено, поэтому судебное разбирательство будет продолжено. Дата следующего заседания пока неизвестна, отметил Омельченко.

В июне 2017 года Грандстафф заказал в зарубежном интернет-магазине чистящее средство. Спустя несколько недель вместе с курьером, доставившим посылку, к нему приехали сотрудники таможни, свидетели, адвокат и дознаватель с постановлением о возбуждении уголовного дела.

Гейлена задержали по подозрению в контрабанде наркотиков в крупном размере: заказанное чистящее средство содержало запрещенный к распространению в России препарат.

В СИЗО он провел больше 20 месяцев. Как утверждали в суде сам Грандстафф и его представитель, он не знал, что это средство запрещено в России, и ранее в США использовал средство с таким же названием для очистки металла.

Media playback is unsupported on your device "Преподаватель Мишка в тюрьме": как американец попал в СИЗО из-за очистителя

Следствие считает, что он использовал средство не как наркотик, а как вещество, которое способствует наращиванию мышечной массы.

Адвокат связывает решение суда с тем, что следствие велось с нарушениями. "Мы и раньше обращали внимание суда на это. Почему суд решил обратить внимание на нарушения только сейчас, мы не знаем", - сказал Омельченко.

"Просто шок"

"Для меня решение суда было полной неожиданность, просто шоком!" - сказал Би-би-си по телефону сам Гейлен Грандстафф.

Звонок корреспондента Би-би-си застал его за прохождением в СИЗО процедур, необходимых для выполнения решения о его освобождении из-под стражи.

"Могу только предполагать, потому что в действительности я не знаю что случилось, - продолжает Гейлен. - Может быть, они приняли во внимание, что международные СМИ заинтересовались моим делом. Когда это уже вышло за пределы России, люди стали осознавать свою ответственность", - добавил Гейлен.

По его словам, в ближайшее время он намерен заняться оформлением документов. "Одна из первых задач - оформить новую [российскую] визу, чтобы они не задержали меня вновь за нарушение визового режима. И хочу скорее оказаться дома", - отметил Гейлен.

Чистящее средство из интернет-магазина

Гейлен Грандстафф работал в США пожарным. Там он познакомился со своей нынешней супругой - россиянкой Анной. Позднее вместе с ней он перебрался в Россию - сначала в Воронеж, а потом в Москву. Там Гейлен работал преподавателем английского языка.

Гейлен никогда раньше не принимал наркотические вещества, проведенная экспертиза подтвердила, что у него нет зависимостей, говорилось в материалах дела. В качестве его хобби супруга Гейлена указывала выращивание фиалок и кулинарию.