В Утрехте неизвестный открыл стрельбу по трамваю, есть пострадавшие

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В голладском городе Утрехт неизвестный открыл огонь по трамваю. В результате стрельбы несколько человек получили ранения, сообщили в городской полиции.

Инцидент произошел в 10:45 по местному времени (12:45 мск) на трамвайной остановке за пределами центра города. Сейчас на месте происшествия находятся аварийные службы, туда также вылетели три вертолета.

На место происшествия также направлено антитеррористическое подразделение полиции Нидерландов, пишет голландский портал ED.nl

Территория возле трамвайной остановки оцеплена. Движение трамваев в городе временно приостановлено.

Как заявили в полиции, преступнику удалось скрыться. Сколько человек пострадало, не уточняется.

Мотив нападавшего пока неизвестен. Полиция говорит, что расследует "возможный террористический мотив".

"Мужчина начал бешено стрелять", - рассказал один из свидетелей инцидента порталу NU.nl.