Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В ходе выступления Эрдоган показал на огромном экране кадры с массовым убийством в мечети

Шокирующие кадры с вооруженным мужчиной, открывшим стрельбу по людям, которые молились в мечети новозеландского города Крайстчерч, были повсеместно удалены соцсетями и раскритикованы общественностью по всему миру.

Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не увидел ничего зазорного в том, чтобы крутить страшное видео на своих встречах с избирателями перед муниципальными выборами, которые пройдут в Турции в конце марта.

В воскресенье президент страны выступил на митинге своих сторонников в городе Текирдаг. Во время его выступления на огромном экране появились кадры с массовым убийством в мечети.

После этого Эрдоган сказал: "Все мировые лидеры и организации, начиная с ООН, рассматривают это как нападение на ислам и мусульман. Но они не говорят: "Это христианский террорист".

"Будь он мусульманином, его бы окрестили исламским террористом", - добавил турецкий лидер.

Шокирующие кадры

В результате стрельбы в Крайстчерче погибли по меньшей мере 50 человек, десятки получили ранения.

У стрелявшего на голове был шлем с камерой GoPro, через которую он вел прямую трансляцию в "Фейсбуке". На видео показано, как убийца заходит в мечеть в городе Крайстчерч и открывает огонь. Вскоре после происшедшего соцсети под давлением общественности удалили эти видеокадры из общего доступа.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Эрдогана целью нападения были все мусульмане

Facebook заявила, что в первые 24 часа после происшествия удалила около полутора миллионов видеороликов с записью нападения. При этом речь идет не только о полной версии видеозаписи, но и о ее отдельных фрагментах - в том числе тех, в которых нет шокирующих кадров.

В своем выступлении Эрдоган отметил, что ультраправый экстремист, которого обвиняют в совершении нападений, опубликовал в интернете манифест, в котором среди прочего упоминаются Турция и известная достопримечательность Стамбула - собор святой Софии.

Бывший православный собор был превращен в мечеть после захвата Константинополя османами, но сейчас это музей.

Также Эрдоган сказал, что убийца дважды приезжал в Турцию в 2016 году и провел в стране в общей сложности 40 дней. По словам президента, сейчас выясняется, чем он в это время занимался и с кем встречался.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В своем манифесте нападавший уопмянул Турцию

"Если мусульмане будут солидарны, на нас не смогут нападать подобным образом. Но если мусульмане будут разобщены - на них смогут нападать, как и произошло. Поэтому будем едины. Будем друг о друге заботиться", - сказал президент.

Во время выступления Эрдоган упомянул своего главного политического оппонента Кемаля Кылычдароглу и обвинил его в потакании людям, ненавидящим ислам. Оппозиция отвергает эти претензии, а ее представитель обвинил президента в попытке использовать шокирующее видео ради собственной популяризации.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс сказал, что связался с властями Турции, выразив обеспокоенность из-за использования клипа в политических целях.

Турция против исламофобии

Показывая видеозапись нападения на предвыборных встречах, турецкий президент пытается заручиться поддержкой избирателей на местных выборах, которые пройдут 31 марта, считает корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн.

По его словам, турецкие СМИ, в большинстве своем выражающие точку зрения властей, представили ситуацию так, будто турецкий лидер встал на защиту мусульман от исламофобии.

В одном из заголовков в местной газете говорилось: "Мы выражаем солидарность пострадавшим в Новой Зеландии, Запад продолжает молчать".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эрдоган пытается привлечь на свою сторону дополнительных избирателей

По словам Лоуэна, другая газета выдвинула конспирологическую теорию, согласно которой западные спецслужбы являются сообщниками нападавшего.

"Все это направлено на консервативных набожных избирателей, которые необходимы Эрдогану для победы на выборах. Но, как обычно, светская, прозападная часть Турции чувствует разочарование", - отметил Лоуэн.