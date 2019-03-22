Российский бизнес поможет государству с инвестициями. Но только с оговоркой

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Российский крупный бизнес и правительство подвели итог многомесячным переговорам о том, на каких условиях компании готовы вкладывать деньги в нацпроекты, как того потребовал президент Владимир Путин.

Речь идет о проекте закона о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в России. Работа над ним сейчас находится на финальной стадии, заявил на заседании правительства в пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, в пятницу прошло итоговое обсуждение законопроекта. "Все сроки, которые мы поставили для подготовки данного закона, вышли", - сказал Медведев.

Ранее он поручал минфину проработать и представит правительству проект закона до 28 февраля.

На совещании от бизнеса присутствовали глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, председатель совета директоров группы "Илим" Захар Смушкин, глава Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Владимир Рашевский и председатель совета директоров компании "Евраз" Александр Абрамов.

Почему чиновники пошли навстречу бизнесу?

В России уже действует закон об инвестиционной деятельности, он был принят еще в конце 90-х. По нему права бизнеса должны быть стабильными, но "де-факто" стабильных условий инвестор не получает, говорилось в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, направленному президенту Путину в 2018 году.

Но в мае прошлого года президент Путин в рамках нового "майского указа" поручил увеличить долю инвестиций в основной капитал в российской экономике с 21% ВВП до 25% в ближайшие шесть лет.

Спустя три с лишним месяца помощник президента Андрей Белоусов вышел с радикальным предложением - изъять у 14 крупных российских промышленных компаний почти полтриллиона рублей сверхприбыли, который они, по его мнению, получили из-за благоприятной внешней рыночной конъюнктуры.

В итоге бизнес отстоял свои доходы от простого изъятия и от этого предложения решили отказаться. А минфин в августе прошлого года разработал законопроект о защите и поощрении капиталовложений.

Он фактически предлагает бизнесу заключать с государством соглашение о стабильности условий работы компании на определенный период, если она согласиться вложить деньги в проект в России.

Минфин, в частности, предложил ввести так называемую "стабилизационную оговорку": на период реализации проекта (это шесть или 12 лет, в зависимости от объема вложений) для компании будут зафиксированы налоговые и регуляторные условия.

Кроме того, оговорка предполагала и судебную защиту капиталовложений.

Предполагалось, что в соглашениях будет прописано обязательство правительства компенсировать убытки инвесторов в случае ухудшения условий реализации проекта. Причем соглашение распространялось и на инвесторов - российских юрлиц с иностранным капиталом, писал РБК.

"Это должно работать так, что если вдруг государство, к примеру, решит повысить налог, то оно должно будет компенсировать бизнесу изменение условий. И размер компенсации в итоге нивелирует выгоду от повышения налога", - объясняли Би-би-си источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.

Правообладатель иллюстрации TASS/Shtukina Ekaterina Image caption Александр Шохин (слева) утверждал, что бизнес давно ждал закона, который бы гарантировал бизнесу защиту от новых государственных инициатив

Глава РСПП Александр Шохин в начале марта перед съездом союза рассказывал журналистам, что бизнес давно ждет этого законопроекта.

В пятницу Медведев сказал, что бизнес готов достаточно активно участвовать в таких проектах. Всего поступило около тысячи инициатив, а уже объявленный объем инвестиций составляет порядка 76 трлн рублей, сообщил он.

"Мы рассчитываем, что к концу году уже несколько десятков проектов можно начать реализовывать", - заявил премьер.

Как власти предлагают защитить бизнес

"Государство возьмет на себя обязательство их [условия] не менять в течение определенного срока. Нужно при том продумать, как это обязательство будет гарантировано. Мы с вами понимаем, что государство у нас - как и вообще любое государство - имеет право на все. В пределах, конечно, установленных конституцией и законами", - констатировал Медведев.

По его словам, в законопроекте предусмотрены два подхода - универсальный и индивидуальный.

Универсальный подход - это стандартный для каждого проекта набор условий. Государство берет на себя обязательство не менять эти условия, причем на достаточно длительный срок. Период будет зависеть от вложенных инвестором денег. В некоторых случаях будут компенсации за счет налогов.

Индивидуальный подход - это более расширенный режим для инвесторов. В рамках него, по словам Медведева, возможны компенсации процентных ставок, предоставленные грантов и прочее.

Медведев также рассказал об условиях, которые необходимы для участия в проекте: он должен быть реализован в реальном секторе на территории России и быть новым.

Есть и требования к вложения со стороны бизнеса. Если речь идет о социальных проектах, то бизнес должен будет вложить в них 250 млн рублей при общем бюджете проекта в 1 млрд, а для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, утилизации отходов и других порог выше - 1 млрд рублей инвестиций при бюджете не менее 5 млрд рублей.