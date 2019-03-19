Циклон "Идаи" опустошил страны юга Африки. Президент Мозамбика говорит о тысяче погибших
Число погибших от тропического циклона "Идаи" в Мозамбике может достичь тысячи человек, заявил президент страны Филипе Ньюси.
Циклон стал причиной оползня неподалеку от города Бейра еще в четверг, но из-за ураганного ветра спасатели смогли добраться до города лишь в воскресенье.
По официальной статистике, в результате наводнений и разрушительного ветра погибли 84 человека. Многие дома были разрушены.
Всего в южной части африканского континента жертвами стихии стали 180 человек.
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Во время визита в Бейру лидер Мозамбика сказал, что последствия циклона катастрофические. Он отметил, что видел тела людей, погибших из-за наводнения.
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца назвала ситуацию "масштабной и ужасающей".
Представитель организации Джейми ЛеСёр рассказал, что спасатели снимали людей с деревьев.
В соседнем Зимбабве погибли 98 человек, 217 человек считаются пропавшими без вести, сообщили местные власти.
Также серьезно пострадала Малави. В результате наводнений, вызванных сильными ливнями, погибли 122 человека, сообщил Reliefweb.
Насколько серьезно пострадала Бейра?
В Мозамбике погибли по меньшей мере 84 человека, большинство из них - в районе города Бейры. Это четвертый по величине город страны с населением в 500 тысяч человек.
Более 1500 человек пострадали от падения деревьев и обломков разрушенных строений, сообщает корреспондент Би-би-си Жозе Тембе.
"Никогда не видел ничего подобного"
Сингай Ньока, корреспондент Би-би-си, восток Зимбабве
Мое путешествие в Чиманимани закончилось внезапно: мы увидели огромный кратер посреди дороги. Под нами бушевала река, и по обе стороны провала стояли десятки людей.
Это была главная дорога, связывающая город Мутаре с деревнями Чиманимани, которые теперь отрезаны друг от друга.
Спасательные службы не смогли добраться до них.
Люди, которые живут в этом районе, говорят, что никогда не видели ничего подобного. Пожилая пара - Эдсон и Мириам Сунгуро, рассказали мне, что они пытались связаться с родственниками в Чиманимани, но безуспешно.
"В течение следующих нескольких дней в северной части Мозамбика и на юге Малави есть риск увеличения количества осадков", - говорит Крис Фокс из метеорологического отдела Би-би-си. Могут пройти грозы, добавляет он, но "картина осложняется наличием толстых слоев облаков, оставшихся от Идаи, которые могут частично предотвратить эти грозы".