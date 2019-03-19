СМИ России: россиян будут сажать за слова реже, зато вплоть до пожизненного

В обзоре российских газет от 19 марта:

Forbes, "Медуза": будет жестче?

Центральные СМИ комментируют подписание Владимиром Путиным вчера, 18 марта, законов о запрете публикации фейковых новостей и постов, проявляющих неуважение к власти. Для нарушителей предусмотрены административные штрафы.

По мнению экспертов, опрошенных журналом Forbes, законы, подписанные Путиным, не спровоцируют массовых репрессий в отношении пользователей Рунета, хотя и открывают путь к злоупотреблениям.

"Ничего супернового и сверхъестественного в сфере государственной политики регулирования интернета с принятием этих законов не произошло. Политика остается неизменной с 2011 года. Тогда была принята, фигурально выражаясь, концепция фильтрации и чистки контента", - рассказал руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Новые законы, отметил эксперт, концептуально повторяют предыдущие, например, закон о внесудебной блокировке сайтов. Это может свидетельствовать о том, что у государства нет ничего более эффективного или же, наоборот, пока все устраивает, считает он.

Принятый законопроект позволит очистить информационное поле от порталов, публикующих "фейки", избежав таким образом возможных волнений, исключив провокации и сохранив общественную безопасность, убежден партнер юридической компании Atrium Consult Group Сергей Веремеев.

Каким образом будет действовать закон о оскорблении власти и какие высказывания будут считаться недопустимыми, покажет время, уверена юрист практики имущественных и обязательственных отношений юридической службы "Амулекс" Виктория Соколова: "Практика, которую можно будет анализировать, сформируется не раньше, чем через год после вступления закона в силу. Только тогда станут понятны критерии разграничения понятий "свобода слова" и "неуважение к власти".

А на страницах портала "Медуза", руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказывает о последствиях частичной декриминализации 282-й статьи и о том, по каким статьям теперь россиян будут судить за слова.

"Последствия декриминализации, безусловно, ощутят на себе люди, в отношении которых были возбуждены уголовные дела, или те, кто стоял в шаге от этого, - считает Чиков. - Но не только они. Декриминализация повлияет также на перераспределение функционала среди силовиков".

Уголовных дел теперь станет меньше, но практика по ним - жестче, а ответственность выше - вплоть до пожизненного лишения свободы, отмечает правозащитник. Здесь речь об уголовных преступлениях: участие в экстремистских сообществах, создание террористических сообществ, а также оправдание терроризма.

ФСБ будет работать по двум основным статьям: 280-й - "Призывы к экстремистской деятельности" и 205.2 - "Призывы к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма", считает эксперт.

Но призывы доказывать сложнее, чем возбуждение ненависти либо вражды, говорит Чиков, - это более узкая сфера, там должны присутствовать определенные языковые конструкции, и они встречаются гораздо реже, чем, например, унижение достоинства какой-то национальной или религиозной группы.

В 2017 году по 282-й статье осудили 571 человека, по 280-й - 170, по 205.2 - 96, приводит статистику портал "Медуза".

"Ведомости": Грудинин получит мандат?

Руководство КПРФ в понедельник проголосовало за передачу мандата депутата Госдумы, принадлежавшего скончавшемуся Жоресу Алферову, директору подмосковного совхоза им. Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину. Газета "Ведомости", которая пишет на эту тему, отмечает, что партия передала документы в Центризбирком, уже в среду он может рассмотреть этот вопрос.

Газета приводит слова зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, который напоминает, что с момента выдвижения Грудинина в президенты на него шло информационное и силовое давление, которое вроде должно было затихнуть, но, когда встал вопрос о передаче мандата, снова активизировалось.

"Есть силы, которые не хотят видеть Грудинина в федеральной политике. Он набрал весомую популярность, занял второе место, поэтому его максимально хотят выдавить из повестки. А если он станет депутатом, то получит трибуну - и это неприятно как для федеральных, так и для региональных властей", - считает Афонин.

Коммунисты ожидают в ситуации с Грудининым "всего, чего угодно", отмечает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов: "Судя по визгу федеральных СМИ и экспертов, мы столкнулись с высокой степенью неприятия решения во внутриполитическом блоке администрации. В условиях падающего рейтинга Путина они еще больше накачивают непадающий рейтинг Грудинина".

По словам Обухова, в Крыму Зюганову удалось переговорить с президентом, однако секретарь ЦК не знает, обсуждался ли вопрос о мандате Грудинину. А в вопросе о якобы имеющемся у него офшоре партия "полагается на слово Грудинина", добавляет Обухов.

Грудинин в ходе президентской кампании получил большую известность, антирейтинг у него небольшой, а получив легальную политическую площадку в Госдуме, он может начать на что-то претендовать во время перезагрузки КПРФ, объясняет активное противодействие коммунистам человек, близкий к администрации президента.

"Кто станет во главе КПРФ после Зюганова - главный предмет для торга. Администрация президента продвигает Афонина, Грудинин же в случае получения мандата становится сильным игроком, с которым тоже придется договариваться", - приводят "Ведомости" мнение своего источника.

К тому же Грудинин - один из спонсоров партии и его позиции в любом случае сильны, добавляет собеседник: "История с офшором хороша пропагандистски, но доказать владение им сложно. Вопрос сейчас в том, что реально Грудинину можно предъявить такого, что несовместимо с высоким статусом депутата Госдумы".

"В политическом же плане решение вернуть в публичную политику именно Грудинина логично и выгодно для КПРФ, которая получает в Думе неплохого спикера и все еще относительно свежее лицо, а не безвестного спонсора или партаппаратчика", - считает политолог Александр Пожалов.

"Коммерсант": Госдума против СФ

Думский комитет по жилищной политике сегодня вновь займется законом о запрете хостелов в многоквартирных домах, который Госдума приняла 6 марта. Нижняя палата вынуждена готовить к повторному рассмотрению уже принятый закон, потому что СФ его не одобрил, предложив доработать в согласительной комиссии, объясняет газета "Коммерсант".

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Сенаторы сочли, что владельцам хостелов нужно время для подготовки своего бизнеса к новым правилам, поэтому закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года, а не через десять дней после принятия, как предполагалось.

За преодоление вето СФ высказались на Совете Думы вчера руководители фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", сообщил первый вице-спикер Госдумы единоросс Александр Жуков. "Мнение "Единой России" - все-таки создать согласительную комиссию и внести предложение о том, чтобы, не меняя по сути содержания, ввести закон в действие примерно с 1 июля текущего года", - уточнил он.

В профильном комитете полагают, что создание профильной комиссии нецелесообразно, поскольку перспектив для компромисса нет, говорит источник "Коммерсанта", близкий к руководству Госдумы. Среди аргументов - то, что "развитие туризма не должно осуществляться в ущерб интересам местного населения". Скорее всего, Дума пойдет на создание согласительной комиссии, но поправки вступят в силу с 1 июля 2019 года, говорит другой собеседник газеты.

Практика преодоления Госдумой вето СФ крайне скудная, отмечает "Коммерсант". Газета припоминает лишь пару случаев: один из них в 2007 году был связан со знаменем Победы, другой - в 2010 - с законом "О связи".

"У нас большинство и в палате, и в комитете, но мы не готовы на год откладывать вступление закона в силу, как предложили члены СФ, нужно согласовать более разумные сроки", - прокомментировал газете первый зампред комитета по жилищной политике единоросс Сергей Пахомов.

Член правления "Лиги хостелов" Наталья Петровская считает, что если уж принимать закон, то лучше вводить его в действие хотя бы с 1 сентября, чтобы хостельеры успели отработать этот сезон. По ее прогнозу, в курортных регионах владельцы хостелов в любом случае не закроют их в расчете на поддержку "местных властей, которые позволят доработать и не станут организовывать проверки".

"Известия": кто едет в Россию?

Из каких стран в Россию приезжает больше всего туристов, рассказывает газета "Известия". По итогам 2018 года лидерами посещения России стали граждане Китая и Южной Кореи, рассказывает газета по ссылкой на аналитическое агентство ТурСтат.

Так, за 2018 год в Россию совершили 1,69 млн поездок из Китая, что на 14% больше, чем годом ранее. Турпоток из Южной Кореи вырос на 42%, до 361 тыс. поездок.

Среди стран ЕС по числу поездок в РФ лидирует Германия - 645 тыс., прирост составил 11%. На втором месте Франция (207 тыс. поездок, +12%), на третьем - Италия с показателем в 205 тыс., +9%.

Также в число лидеров по въезду граждан в Россию вошли Великобритания, Нидерланды, Австрия, Швеция и Бельгия.

Также "Известия" обращают внимание на увеличение туристического потока из США в Россию за последние пять лет на 40%. Эксперты объясняют такой интерес крупными международными мероприятиями, проходящими в России, и антироссийской политикой.

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Обзор подготовил Олег Савин, Cлужба мониторинга Би-би-си