Кинорежиссер Марлен Хуциев умер в Москве. Ему было 93 года

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Умер известный кинорежиссер Марлен Хуциев, ему было 93 года, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Два дня назад режиссер был доставлен в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии, с желудочно-кишечным кровотечением.

В конце прошлого года Хуциев отказался ложиться в больницу без жены Ирины Соловьевой, их госпитализировали вдвоем и поместили в одну палату. 5 января стало известно о смерти Соловьевой.

В этом году должна была выйти картина Хуциева "Невечерняя", фильм, построенный как диалог двух писателей Антона Чехова и Льва Толстого.

Сам он рассказывал о фильме: "Невечерняя" - необычная картина: она конструируется не вокруг сюжета, а на внутренних смыслах".

Марлен Хуциев родился 5 октября 1925 года в Грузии, закончил режиссерский факультет ВГИКа.

Именно Хуциев снял фильмы, ставшие классикой советского кино - тонкие, мудрые, лиричные "Весна на Заречной улице", "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Послесловие", "Бесконечность".

"Весна на Заречной улице" стала первым полнометражным фильмом режиссера, он снимал его в соавторстве со своим однокурсником Феликсом Миронером.

Фильм о любви школьной учительницы и сталевара стал лидером кинопроката, его посмотрели более 30 миллионов зрителей. В народ тут же ушла заглавная песня из фильма в исполнении Николая Рыбникова: "Когда весна придет, не знаю, придут дожди, сойдут снега, но ты мне, улица родная, и в непогоду дорога".

У фильма открытый и очень жизнеутверждающий финал. Герой Рыбникова Саша Савченко отвечает на вопрос экзаменационного билета, что такое многоточие: "Многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он не закончен и многое ещё осталось впереди…" В последнем кадре фильма после слова "Конец" поставлено многоточие.

"Это очень важно, когда не зря"

Правообладатель иллюстрации Valentin Mastyukov/TASS Image caption Москва. Съемки кинофильма "Июльский дождь". Режиссер фильма Марлен Хуциев, актеры Евгения Уралова и Александр Белявский на съемочной площадке

В 1962 году была снята "Застава Ильича", фильм трудной судьбы, сделанный на волне начинающейся оттепели и вызвавший неудовольствие самого Никиты Хрущева. Сценарий к фильму Хуциев писал вместе с Геннадием Шпаликовым.

На экраны фильм вышел через два года в урезанном виде и под другим названием: "Мне двадцать лет". Стараниями цензуры из ленты были убраны непостановочные сцены выступлений поэтов-шестидесятников Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко и Булата Окуджавы на творческом вечере в Политехническом музее. Премьера первоначального (авторского) варианта фильма состоялась только в 1988 году.

В интервью "Новой газете" Хуциев однажды сказал, что он "не боец, скорее - упрямец".

"Решение принимаю взвешенно, обдуманно, но, приняв, стою на своем. Истории создания моих картин были отнюдь не безоблачны. К примеру, "Мне двадцать лет", она же "Застава Ильича". Ее заставляли корежить. [...] Позже пришло письмо от зрителя, который написал: "Зря вы так огорчаетесь. Получились две самостоятельные картины".

В другом интервью режиссер поделился: "Я слышал о том, что многие люди любимой картиной называют "Был месяц май". Но другие говорят, что их любимая - "Июльский дождь", третьи - "Застава Ильича", четвертые - "Послесловие". Это дает мне понять, что я не зря существую на Земле, а это очень важно, когда не зря".