Пресса Британии: Британия в конституционном кризисе

В обзоре британской прессы:

Спикера палаты общин обвинили в саботаже "брексита"

Все газеты рассказывают о новом витке напряженности вокруг "брексита".

Times называет события понедельника "конституционным кризисом", а либеральная Guardian - "конституционным хаосом".

Британское правительство, как пишет Times, обвинило спикера палаты общин Джона Беркоу в саботаже усилий Терезы Мэй по спасению сделки с ЕС по "брекситу".

По данным издания, в окружении премьер-министра были "ошеломлены", когда Беркоу заявил, что не будет ставить на третье голосование в палате план Терезы Мэй, если в нем не появится "существенных изменений".

Guardian уточняет, что Беркоу сослался на руководства по парламентской процедуре, где есть отсылка к конвенции 1604 года, которая не позволяет повторно ставить один и тот же вопрос на голосование, если существенных изменений в формулировках, которые отвергли депутаты, не произошло.

Times уточняет, что этот внезапный ход спикера (известного тем, что на референдуме в 2016 году он голосовал за сохранение Британии в составе ЕС), разрушил планы Мэй поставить депутатов перед выбором: принять ее план или готовиться к длительной отсрочке "брексита".

Как пишет издание, продолжавшиеся переговоры с Демократической юнионистской партией, бескомпромиссными "брекситерами" и потенциальными сторонниками из числа лейбористов немедленно зашли в тупик, поскольку угроза голосования в первой половине недели после заявления Беркоу исчезла.

Guardian цитирует слова генерального солиситора Англии и Уэльса Роберта Бакленда, заявившего, что Беркоу привел страну к конституционному кризису, и правительство может быть вынуждено прекратить парламентскую сессию.

Начало новой парламентской сессии позволит премьер-министру обойти постановление спикера.

Британия между конституционным хаосом и конституционным кризисом

Как стало известно Times, некоторые "брекситеры", которые хотят, чтобы Британия покинула ЕС именно 29 марта и без договора, призывают правительство использовать вмешательство Беркоу, чтобы приостановить работу парламента и лишить его возможности голосовать за отсрочку "брексита".

Даунинг-стрит начал встречную атаку на спикера палаты общин, беспристрастность которого и ранее ставили под сомнение сторонники выхода Британии из ЕС.

Times пишет, что источник в правительстве обвинил спикера в сговоре с депутатами, которые хотят перехватить контроль над "брекситом", подрывая стремление Мэй сохранить возможность небольшой задержки выхода страны из ЕС, чтобы все же попробовать заключить договор и избежать бездоговорного "брексита". Если бы ей удалось убедить ЕС в том, она вот-вот договорится с парламентариями, такое ограниченное продление могло бы быть согласовано на этой неделе.

"Кажется очевидным, что мотив спикера здесь состоит в том, чтобы исключить [третье голосование по сделке Мэй] на этой неделе, что также мешает более короткому продлению, - сказал источник изданию. - Это заставляет верить, что в действительности он хочет отсрочки выхода из ЕС на длительный период, в результате которого парламент возьмет на себя этот процесс и навяжет более мягкую форму "брексита". И любой, кто думает, что это делает сделку более вероятной, ошибается - спикер не сделал бы такого шага, если бы это было так".

Высокопоставленные источники Times утверждают, что, возможно, Тереза Мэй будет пытаться провести третье голосование невзирая на заявление спикера, фактически бросая вызов Беркоу, чтобы спровоцировать еще большее столкновение между спикером и исполнительной властью.

Бакленд считает, что есть только два способа разрешить нынешний кризис: перерыв в работе парламента или новая сессия. Обращая внимание, что до 29 марта времени осталось совсем мало, генеральный солиситор с сожалением отмечает, что лучше было бы обойтись без этого выбора.

В понедельник вечером дипломаты ЕС предположили, что саммит, назначенный на четверг, может предоставить Мэй законный повод для возобновления голосования. Они заявили, что выводы саммита могут изменить условия предлагаемого договора, заставив парламентариев сделать выбор между одобрением соглашения или продлением процесса по статье 50 на срок до двух лет.

ЕС стоит относиться к "брекситу" поделикатнее

Financial Times пишет, что и в Брюсселе Терезу Мэй могут поджидать неприятные неожиданности.

Несмотря на то, что последнее время европейские чиновники неоднократно давали понять, что Британии будет предоставлена отсрочка, если она будет запрошена, FT предполагает, что у отсрочки может найтись влиятельный противник.

По мнению издания, решающую роль сыграет позиция по этому вопросу президента Франции.

"Независимо от того, попросят ли британцы короткое или долгое продление, Макрон и его коллеги по-прежнему будут сталкиваться с вариантами одного и того же вопроса: какую роль они отводят Британии в Европе? - пишет газета. - Лучше воспринимать Британию как некую гангренозную конечность, которую необходимо быстро ампутировать в интересах здоровья ЕС в целом? Или это своенравный, но важный член семьи, которого нужно уговорить вернуться обратно в европейское пространство?"

Британское правительство вызывает серьезное раздражение по всему Евросоюзу, пишет далее FT. Несмотря на это, руководство Германии, похоже, склонно дать Великобритании длительную отсрочку. Ведущие члены немецкого истеблишмента даже обратились к британцам с призывом полностью отменить "брексит". Сторонником длительной отсрочки является и Дональд Туск.

Но Франция гораздо осторожнее. Есть несколько причин, по которым у Эммануэля Макрона будет соблазн вызвать призрака Шарля де Голля и использовать право вето на запрос Британии об отсрочке.

С точки зрения Макрона, по-прежнему важно продемонстрировать как британскому правительству, так и европейским избирателям, что выход из ЕС дорого обходится, пишет FT. Макрон также имеет амбициозные планы относительно ЕС, изложенные в недавнем письме к гражданам Европы. Но он знает, что вся мелодрама "брексита" требует огромных затрат времени. Так что, может быть, лучше покончить с этим, даже ценой некоторой временной дестабилизации.

Некоторые в Париже также полагают, что бездоговорный "брексит" окажется настолько хаотичным, что ослабленная Британия в скором времени вернется, умоляя подписать договор. Это заодно дискредитирует французских сторонников "фрексита", которых немало среди "желтых жилетов", досаждающих президентству Макрона.

Предположение о том, что британское сотрудничество в области безопасности может пострадать при хаотичном выходе страны из ЕС, воспринимается скептически некоторыми французскими политиками, полагающими, что Великобритании по-прежнему нужно будет сотрудничать с Францией по всем вопросам: от санкций против России до испытаний ядерного оружия.

Исходя из этого FT предполагает, что Тереза Мэй не получит поддержки французского президента, если не сможет обосновать, с какой целью Британия просит отсрочки, что на короткий, что на длительный срок.

Но газета считает, что Макрону следует проявить терпение по отношению к Британии. Россия Путина, Китай Си Цзиньпина и Америка Трампа - все они разыгрывают с ЕС разные версии одного "разделяй и властвуй".

Путин отчаянно пытается сломать европейское единство, которое позволило ввести санкции против России. Китайцы хотят соблазнить страны ЕС, такие как Италия, на то, чтобы подписать с ними сепаратные экономические соглашения. А президент США вообще назвал ЕС "врагом" Америки. На прошлой неделе он вновь дал понять, что считает "брексит" отличной новостью и пригрозил сделать что-то "довольно серьезное с экономической точки зрения" против ЕС.

"Господин Макрон должен учитывать тот факт, что истинные враги ЕС - внутри Кремля и Овального кабинета - хотят, чтобы "брексит" произошел быстро; и чем тяжелее и беспорядочнее этот процесс, тем лучше, - пишет FT. - Напротив, любое предположение о том, что "брексит" может быть отменен, приведет в замешательство президентов России и США".

Наконец, Франция также должна застраховаться от неприятных сюрпризов внутри самой Европы, считает издание.

Европейский ответ на недавнее письмо Макрона, в котором содержится призыв к более глубокой интеграции стран ЕС, был в лучшем случае прохладным. Из Германии последовала ответная идея уступить место Франции в Совете Безопасности ООН представителю ЕС. Это как раз та идея, которой Британия могла бы помочь Франции противодействовать, если бы она все еще была внутри ЕС или работала в тесном сотрудничестве с Францией после "брексита".

Но Великобритания, озлобленная унизительным финалом "брексита", вряд ли станет надежным партнером, считает издание. Серьезные последствия пост-брекситского "блюза" также увеличат вероятность того, что следующее британское правительство возглавит Джереми Корбин из Лейбористской партии.

Французские спецслужбы уже с тревогой относятся к такой перспективе, опасаясь, что Британия, возглавляемая Корбином, откажется от сотрудничества в области безопасности с западными странами, одновременно примирится с Россией и объединится с крайне левыми во Франции.

"Идея чистой ампутации - это фантазия, - говорится в заключение статьи в FT. - Так что в интересах ЕС тянуть время, вести дела как можно более цивилизованно. В противном случае, может наступить момент, когда Франция и весь ЕС будут ностальгически вспоминать сравнительную стабильность и предсказуемость Британии госпожи Мэй".