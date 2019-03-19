Премьер Новой Зеландии поклялась не называть имя напавшего на мечети. Почему?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джасинда Ардерн: "Этот человек останется безымянным"

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн поклялась никогда не произносить имя человека, которого обвиняют в массовом убийстве людей в мечетях Крайстчерча.

"Он пытался добиться многих целей своим актом террора, но одной из них была известность - вот почему вы никогда не услышите, чтобы я упоминала его имя", - заявила Ардерн, выступая в парламенте.

В ходе вооруженных нападений в двух мечетях на прошлой неделе погибли 50 человек, десятки получили ранения. По обвинению в совершении преступления задержан 28-летний австралиец Брентон Таррант, который считает себя борцом за превосходство белой расы.

Во вторник премьер-министр Ардерн выступила со специальным обращением к парламенту, начав его арабским приветствием "Ас-саляму алейкум", что означает "мир вам".

"Я призываю вас называть имена тех, кого мы потеряли, а не имя того человека, который отобрал у них жизнь. Он террорист. Он преступник. Он экстремист. И он останется для меня безымянным", - заявила Джасинда Ардерн.

Премьер-министр заверила членов парламента, что обвиняемого будут судить по всей строгости закона.

Ранее Ардерн заявила, что в ближайшее время правительство представит на суд парламента проект оружейной реформы. При этом детали этого проекта пока не известны.

Кто еще отказывается называть имена убийц?

Это уже не первый случай, когда в социальных сетях появляются материалы, освещающие массовые убийства. Как правило, это возмущает выживших и родственников жертв - они недовольны тем, что за счет этого преступники получают популярность.

Родители одного из погибших в результате стрельбы в кинотеатре в Колорадо в 2012 году запустили кампанию, призывающие отказаться от публикации личных данных тех, кто совершает подобные преступления. "Ни имени, ни фотографии, ни славы", - пишут они на сайте движения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьер-министр встретилась в парламенте Новой Зеландии с лидерами мусульманской общины

Похожую кампанию под названием "Не называй их по имени" запустил центр по борьбе с массовыми убийствами при Техасском государственном университете. По мнению специалистов центра, называя имя стрелка, журналисты и пользователи соцсетей помогают ему достичь одной из целей, придавая ценности его жизни и его поступку.

Законы Новой Зеландии разрешают засекречивать личность обвиняемого - но только в случае, если публикация его имени может помешать беспристрастному судебному процессу, способствовать необоснованному давлению на обвиняемого или пострадавших, а также поставить под угрозу безопасность участников процесса.

Как реагирует Facebook?

Премьер-министр Новой Зеландии во вторник также прокомментировала тот факт, что нападавшему удалось организовать в социальной сети Facebook прямую трансляцию своего нападения.

"Мы не можем просто молча принять тот факт, что такие платформы не несут никакой ответственности за сказанное и опубликованное там, - заявила Ардерн. - Они - издатель, а не просто почтальон. Принцип "получаем прибыль, но не несем ответственности" недопустим".

Во вторник представитель компании Facebook подтвердил, что прямая 17-минутная видеотрансляция в сети была просмотрена менее 200 раз, а ее запись - около 4 тысяч раз до того, как ее удалили с платформы.

После этого компания за первые сутки после нападения удалила еще более 1,5 млн копий этой видеозаписи, причем подавляющее большинство было удалено еще до публикации - на стадии загрузки на сервис.

Что будет с соцсетями?

На фоне событий в Крайстчерче социальные сети снова столкнулись с волной критики со стороны тех, кто считает, что такие сервисы используют в своих целях экстремисты. В частности, обеспокоенность в связи с отсутствием ограничений выразил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

В письме к премьер-министру Японии Синдзо Абэ, который является председателем "большой двадцатки", он предложил обсудить этот вопрос на предстоящем саммите этой организации.

"Для нас неприемлемо считать интернет нерегулируемым пространством, - пишет политик. - Мы должны принять скоординированные действия, направленные то, чтобы социальные сети соблюдали свои моральные обязательства по защите общества, которому они служат и от которого получают прибыль".

Почему погибших до сих пор не похоронили?

Среди 50 человек, погибших в двух мечетях в минувшую пятницу, были мусульмане из числа мигрантов и беженцев из Пакистана, Бангладеш, Индии, Турции, Кувейта и Сомали. По мусульманским традициям похороны должны состояться как можно скорее - но в этом случае их пришлось отложить.

Причиной переноса похорон стало затянувшееся опознание жертв. По данным полиции, на данный момент полностью завершен официальный процесс опознания 12 тел из 50, лишь шесть тел переданы родственникам.

"Полиция знает о беспокойстве семей, связанном с количеством времени, которое требуется для опознания жертв пятничного террористического нападения. Мы делаем все возможное для того, чтобы завершить этот процесс в кратчайшие возможные сроки и вернуть тела погибших их близким", - говорится в сообщении полиции.

По данным агентства Франс Пресс, некоторые родственники не только недовольны долгим процессом опознания, но и жалуются на недостаток информации об этом процессе. "Они просто говорят, что проводят какие-то процедуры. Почему они не говорят, что именно делают для опознания?" - возмущается сын одного из погибших.