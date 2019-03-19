Журналистку "Коммерсанта" уволили из-за телеграм-канала. При чем тут Беглов

Правообладатель иллюстрации TASS

Из газеты "Коммерсант" уволили петербургского корреспондента Марию Карпенко. Официальная версия - она вела телеграм-канал, а сотрудники издательского дома не должны работать на другие медиа. Сама она считает, что ее уволили по звонку из Кремля за критику врио губернатора Александра Беглова.

Кто эта журналистка и что за канал

Корреспондент петербургского бюро газеты написала в телеграм-канале "Ротонда", что ее уволили из издания. По словам Карпенко, об увольнении ей сообщил главный редактор петербургского "Коммерсанта" Андрей Ершов в прошлую пятницу.

"Он сказал, что это решение [гендиректора и главного редактора "Коммерсанта" Владимира] Желонкина и за всеми объяснениями отправил к нему. Желонкин объяснил мне, что издательский дом не видит больше возможности со мной сотрудничать, потому что то, что я делаю в "Ротонде", не соответствует редакционной политике "Коммерсанта", - рассказала журналистка Русской службе Би-би-си.

"Это было первое упоминание со стороны моего начальства о том, что их что-то не устраивает. Никаких претензий до прошлой пятницы мне не высказывалось", - подчеркнула Карпенко.

Правообладатель иллюстрации Facebook.com/mkarpenka Image caption По версии Карпенко, ее публикации могли вызывать раздражение городских властей и Кремля

Канал "Ротонда" ведут Карпенко и ее коллега из издания "Фонтанка" Ксения Клочкова, у него на данный момент около 9 тысяч подписчиков (до поста об увольнении Карпенко их было около 6 тысяч).

Канал существует с 2016 года, он неофициальный и не зарегистрирован как СМИ. В основном посты в нем писались на основе уже опубликованных статей обеих журналисток.

В "Коммерсанте" Карпенко освещала петербургскую политику, в том числе работу нового врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Журналистка считает, что ее увольнение "не было инициативой только руководства "Коммерсанта".

"Мне известно, что мои публикации о политике Беглова вызывали раздражение и в городских органах власти, и в федеральных. Я полагаю, что Желонкин сталкивался с давлением со стороны администрации президента, потому что считаю "Коммерсант" одним из независимых СМИ в стране, и не думаю, что решение расстаться со мной было его личной инициативой", - объясняет она.

Версия Желонкина

Желонкин - гендиректор издательского дома "Коммерсант" и главный редактор газеты - подтвердил Би-би-си, что Карпенко уволена из "Коммерсанта". По его словам, поводом действительно стал канал "Ротонда".

Желонкин утверждает, что инициатива уволить Карпенко - его личная.

На вопрос Би-би-си, поступали ли просьбы об увольнении журналистки из администрации президента или администрации Петербурга, Желонкин ответил отрицательно. Он также отрицает связь с выборами губернатора, которые пройдут в сентябре.

"Меня об этом никто не просил. Это никак с этим не связано", - заявил он.

Пресс-секретарь администрации губернатора Санкт-Петербурга Инна Карпушина на вопрос Би-би-си, имеет ли врио губернатора Беглов или его администрация отношение к увольнению Карпенко, ответила: "Нет".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос Би-би-си, имеет ли Кремль отношение к ее увольнению, также ответил: "Не имеет. Мы вообще не в курсе".

Может ли журналист вести телеграм-канал

Желонкин уверяет, что дело не в содержании канала "Ротонда", а в самом факте публикаций журналистки на другой площадке помимо газеты.

"Человек работает в двух медиа, а у нас так принято, что корреспондент может работать только у нас. Они могут ходить на другие площадки, представляясь корреспондентами "Коммерсанта", но в других медиа не работают", - сказал Желонкин.

Журналисты "Коммерсанта" часто публикуются в других изданиях, подписываясь как "корреспондент издательского дома "Коммерсант". Телеграм-канал по закону не является СМИ.

В контрактах корреспондентов "Коммерсанта" ведение страниц в соцсетях и мессенджерах не оговаривается, сказали Би-би-си несколько сотрудников издательского дома.

Увольнение Карпенко - первый случай, когда журналиста российского СМИ официально увольняют за публикации в Telegram.

Во многих западных СМИ существуют жесткие ограничения того, что их сотрудники могут писать в соцсетях. В большинстве российских СМИ такие ограничения в контрактах не прописаны.

Желонкин утверждает, что Карпенко было предложено "выбрать работать в одном медиа", подразумевая выбор между оплачиваемой работой в "Коммерсанте" или публикациями в телеграм-канале в свободное время.

Карпенко утверждает, что Желонкин не предлагал ей выбора.

"Никаких других вариантов, кроме расторжения трудового договора, он мне не предлагал. Я уточнила у него, почему раньше претензий не было и никаких предварительных консультаций со мной не проводилось. Он согласился с тем, что он увольняет меня за то, о чем я не была предупреждена и о недопустимости чего я не знала", - сказала Карпенко Би-би-си.

По словам Карпенко, канал "Ротонда" - это ее хобби, а не работа: "В "Фейсбуке" я тоже много чего пишу. Но Желонкин мне сказал, что "Ротонда" имеет известность и воспринимается как медиа".

Карпенко также писала, что Желонкин назвал "Ротонду" "активизмом, несовместимым с журналистским статусом".

Скоро выборы

В сентябре 2019 года жители Петербурга будут выбирать нового губернатора.

Сейчас городом в статусе временно исполняющего обязанности губернатора руководит Беглов. Официально он не объявлял об участии в выборах, однако неофициально его кампания началась с момента его назначения в октябре 2018 года.

Три собеседника Би-би-си в издательском доме "Коммерсант", пожелавшие остаться неназванными, сказали, что издательский дом уже несколько месяцев испытывает давление из-за кампании Беглова как со стороны администрации губернатора Санкт-Петербурга, так и со стороны Кремля.

На вопрос, существуют ли в газете ограничения на освещение кампании Беглова, Желонкин ответил отрицательно: "Почитайте заметки, в том числе Карпенко, и поймете".

Канал "Ротонда" писал, что на практически все мероприятия с участием Беглова допускаются только журналисты подконтрольных администрации губернатора СМИ. Эти СМИ принадлежат городу или холдингу "Национальная медиа группа": телеканал "78", телеканал "Санкт-Петербург", "Пятый канал", СМИ под брендом МИЦ "Известия", "РЕН ТВ" и другие.

Корреспондента Би-би-си, Карпенко и ее коллег из петербургского издания "Фонтанка" пресс-служба Смольного не аккредитовывает на мероприятия с Бегловым.

На прошлой неделе пресс-служба Смольного в ответ на запрос "Коммерсанта" о выборочной аккредитации журналистов на совещания городского правительства признала эту избирательность. Журналистам пресс-служба посоветовала работать с пресс-релизами на сайте петербургской администрации.

При подготовке материала о карьере Беглова корреспондент Би-би-си за пять месяцев направила в пресс-службу администрации Петербурга 10 запросов с просьбой об интервью и аккредитации на мероприятия с участием Беглова - и ни разу не получила ответа.

Ответ пришел только на трехстраничный список вопросов о биографии и работе врио губернатора, а также руководителя администрации Любови Совершаевой: "Вопросы не касаются деятельности правительства Санкт-Петербурга, носят частный характер и выходят за пределы официальных полномочий".

Желонкин начал работать в "Коммерсанте" в октябре 2013 года. До этого он был заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе (ЦФО). В мае 2012 года полпредом в ЦФО стал Беглов.

Когда именно Желонкин ушел из полпредства, доподлинно неизвестно. Но в версии сайта полпредства от 29 июня 2012 года его уже нет в списке заместителей Беглов (данные сервиса WebArchive).

Желонкин сказал Би-би-си, что "не успел" поработать с Бегловым в полпредстве. На вопрос, знаком ли он ним, Желонкин ответил: "Формально знаком". Пресс-секретарь Смольного на этот вопрос ответила: "Не знаю".