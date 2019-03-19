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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий президента Казахстана с 20 марта. Он сохранит посты главы совета безопасности страны и председателя партии "Нур Отан".

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - сказал 78-летний Назарбаев, выступая во вторник с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

Обязанности президента будет исполнять спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Закон о совете безопасности дает Назарбаеву как первому президенту страны и "лидеру нации" (Елбасы) право пожизненно возглавлять совбез.

"В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", - сказал Назарбаев.

Церемония передачи президентских полномочий состоится в среду на совместном заседании палат парламента.

Назарбаев занял пост президента в апреле 1990 года. До этого он занимал руководящие должности в Казахской ССР и в центральных органах КПСС.

Назарбаев пять раз выигрывал президентские выборы. Очередные выборы должны состояться в 2020 году. По мнению российского эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова, теперь голосование может состояться раньше запланированного срока.

"Назарбаев уходит на заранее подготовленную позицию председателя совета безопасности. Его полномочия будут выше полномочий президента. Он станет таким Дэн Сяопином, верховным рефери", - сказал Би-би-си Дубнов.

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