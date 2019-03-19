Глава Челябинской области ушел в отставку. Ожидается "звездопад" губернаторов

Правообладатель иллюстрации Alexey Druzhinin/TASS Image caption Борис Дубровский руководил Челябинской областью с 2014 года

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. СМИ называли его фамилию, анонсируя новую серию отставок руководителей регионов России. Спикер Валентина Матвиенко прогнозировала, что этот "звездопад" завершится к середине апреля.

Путин подписал указ об уходе Дубровского по собственному желанию. Сам Дубровский никак не объяснил это желания. "Это мое личное решение", - заявил он (цитата по Интерфаксу).

Его полномочия истекали в сентябре этого года, тогда же должны были состояться выборы.

СМИ предсказали отставки

Накануне, 18 марта, газета "Ведомости" сообщала, что новая череда губернаторский отставок начнется уже на этой неделе, и связывала это с сентябрьскими выборами. В отставку могут уйти от трех до шести губернаторов, рассказали источники издания.

Помимо Дубровского "Ведомости" называли кандидатами на увольнение Марину Ковтун (Мурманская область), Александра Бердникова (республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская область).

"Под вопросом судьба Алексея Орлова (Калмыкия), у которого "самый низкий рейтинг из тех, кому предстоит избираться осенью", и Андрея Бочарова (Волгоградская область)", - писала газета.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне ограничился комментарием о том, что Путин на этой неделе будет заниматься "региональной проблематикой".

Во вторник на вопрос об ожидающихся отставках ответила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Идет нормальный плановый процесс, замена губернаторского корпуса", - сказала она журналистам.

"Еще будут отставки в этом году. Думаю, что этот "звездопад" завершится к середине апреля, кандидаты будут готовиться к выборам", - добавила Матвиенко.

В предыдущие годы Путин также принимал оставки губернаторы "волнами", обычно они проходили в течение месяца.

В сентябре состоятся выборы губернаторов в 18 регионах. Собеседники "Ведомостей" говорили, что позже менять губернаторов, которые по каким-то причинам не устраивают Кремль, будет уже поздно.

"Нужны или отставки, или "благословение". Времени остается очень мало - врио нужно "зайти" в регионы и готовиться к выборам", - объяснял один из них.

Минэнерго вместо Магнитки

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Алесей Текслер, занимавший должность первого заместителя министра энергетики России. О назначении Текслера временно исполняющим обязанности губернатора Путин рассказал на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".

"Не знаю, слышали ли вы или нет, хочу забрать из министерства одного из ваших коллег, первого заместителя Текслера. Ну и у всех у нас была определенная тревога, что мы там забираем слишком много людей, до этого еще заместителя забрали. Но я смотрю на вас, смотрю на вашего коллегу и, думаю, что у вас еще большой задел кадровый в министерстве", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Дубровский был назначен исполняющим обязанности губернатора в январе 2014 года, в сентябре того же года он был избран главой региона. До назначения он был генеальным директором Магнитогорского металлургического комбината.

Предшественник Дубровского Михаил Юревич ушел в отставку по собственному желанию. Позже он был заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о взятках на 26 млн рублей. Юревич уведомлял Следственный комитет России, что находится в Израиле.