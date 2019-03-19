Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На встречу с выжившими и родственниками погибших премьер-министр надела хиджаб

Популярность премьер-министра Новой Зеландии в мире уже получила название "Джасиндамания". Честность, сострадание и политическое видение, которые Джасинда Ардерн проявила после трагедии в Крайстчерче, не остались незамеченными.

Премьер-министр страны выразила сочувствие пострадавшим, сказав, что они часть общества, и даже надела хиджаб, встречаясь с выжившими во время массового расстрела, в результате которого погибли по меньшей мере 50 человек и десятки получили ранения.

Газета Guardian назвала ее обращение к нации "демонстрацией истинного лидерства", а Washington Post отметила, что в мире ее высоко оценили как руководителя.

Но кто эта 38-летняя женщина, которую за ее левые взгляды называют "анти-Трампом" Новой Зеландии?

Декретный отпуск

Благодаря блестящей политической карьере Джасинда Ардерн стала самым молодым в истории Новой Зеландии лидером страны, заняв этот пост в 37 лет.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ардерн пришла на заседании Генеральной Ассамблеи ООН с ребенком

Она попала в заголовки газет во всем мире, став второй в списке самых молодых женщин, когда-либо возглавлявших правительство - младше нее была только Беназир Бхутто, ставшая премьер-министром Пакистана в 35 лет. Также Ардерн стала первой, кто взял декретный отпуск, находясь во главе государства.

Кроме того, беспрецедентным стало ее появление с ребенком на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Но многие ее оппоненты считают, что за политическим взлетом Ардерн и стремительным ростом ее популярности скрываются признаки неопытности и слабости.

Дорога к политическому Олимпу

Ардерн родилась в 1980 году в семье полицейского. С самых юных лет она симпатизировала левым и вступила в Лейбористскую партию Новой Зеландии уже в 17 лет.

"Главная причина, по которой я пошла в политику, заключается в том, что я чувствовала призвание заботиться о других людях", - сказала она в интервью Би-би-си.

После окончания университета по специальности "коммуникации и связи с общественностью" она устроилась в канцелярию тогдашнего премьера Хелен Кларк в качестве исследователя, а затем переехала в Британию, где работала советником премьер-министра Тони Блэра по вопросам политики.

В 2008 году Ардерн была избрана президентом Международного союза социалистической молодежи, и в том же году она стала самым молодым членом парламента Новой Зеландии.

Она занимала эту должность почти 10 лет, после чего в ее партии последовала череда отставок. Ардерн возглавила партию вместо ушедшего Эндрю Литтла и стала премьер-министром страны.

Ее относят к "прогрессивным левым". Ардерн известна работой над предотвращением изменения климата, борьбой за гендерное равенство и проявлением теплых чувств к своим избирателям.

"Требуется много смелости и сил, чтобы проявлять сочувствие, и я очень горжусь тем, что являюсь политиком, который руководствуется состраданием. Это может вызвать критику, но мне нужно быть честной лишь с собой и с тем стилем управления, в который я верю", - рассказала она Би-би-си.

В 2018 году Ардерн стала первым главой правительства Новой Зеландии, выступившим на гей-параде, и высказалась за легализацию абортов и марихуаны.

На экономическом уровне она занялась введением протекционистских мер, например вводом запрета на покупку недвижимости в Новой Зеландии иностранцами, у которых нет вида на жительство. Кроме того, Ардерн проводит политику социальной справедливости, которая включает в себя повышение минимальной заработной платы и экономическую поддержку для обездоленных.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ардерн стала самым молодым в истории Новой Зеландии лидером страны

Ее деятельность на посту премьера Новой Зеландии принесла ей большую популярность в мире. Ардерн относят к новой волне молодых лидеров, в числе которых французский президент Эмманюэль Макрон и канадский премьер Джастин Трюдо.

Ее беременность во время правления и шестинедельное отсутствие после родов лишь укрепили ее авторитет.

Журнал Vogue публикует ее фотографии и интервью с ней, Time включил Ардерн в список 100 самых влиятельных людей, она появилась в известных телепрограммах и ток-шоу в Европе и США.

Забастовки и недовольство бизнеса

Если популярность Ардерн в мире последние два года неуклонно растет, в Новой Зеландии ее критикуют все больше и больше. Чаще всего ее упрекают в недостаточной твердости и неготовности к решительным мерам.

В октябре прошлого года, когда она праздновала первую годовщину нахождения у власти, оппоненты указали на "медленный прогресс", который якобы продемонстрировала страна во время ее правления.

Зазвучали также сомнения в эффективности подхода Ардерн к управлению экономикой - отмечалось, что показатели доверия деловых кругов Новой Зеландии к власти упали до самого низкого уровня за десятилетие. Причиной тому стали как раз ограничение иностранцев в праве покупать собственность и увеличение минимальной заработной платы.

Ее правительство также столкнулось с массовыми забастовками учителей начальной школы, медсестер и водителей автобусов, требующими повышения зарплаты, и исправить эту ситуацию пока не удалось.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В результате нападения погибли по меньшей мере 50 человек, десятки получили ранения

Кроме того, еще до событий в Крайстчерче она начала кампанию по сокращению уровня иммиграции, объясняя это тем, что в стране нет инфраструктуры для приема большего количества людей. И многие сомневаются, что трагедия заставит ее изменить эти планы.

Тем не менее за реакцию на случившееся Ардерн получила высокую оценку во всем мире, так как сумела донести до новозеландцев мысль о том, что государство и ее правительство будут отстаивать основополагающие принципы.

Во время своей речи, произнесенной вскоре после стрельбы, Ардерн сказала: "Нашу страну выбрали для проведения этого акта насилия не потому, что мы поддерживаем расизм, и не потому что мы являемся плацдармом экстремизма".

"Нас выбрали именно из-за того, что это к нам не относится. Из-за того, что мы выступаем за многообразие, проявление доброты, сострадания, открываем наш дом для тех, кто разделяет наши принципы, даем убежище тем, кто в этом нуждается. Позвольте заверить вас, что все эти принципы останутся незыблемы", - сказала она.