Пресса Британии: "брексит" скорее всего откладывается, но ради чего?

В обзоре британской прессы за 20 марта:

Как избежать капитуляции?

Все британские газеты пишут много и подробно о "брексите".

Газета Sun в своей редакционной статье пишет, что почти три года спустя после исторического референдума по "брекситу" Британии грозит глобальное унижение.

Практически все карты в руках у ЕС. Премьер-министр Тереза Мэй умоляет Брюссель передвинуть дату выхода Великобритании из ЕС на будущее.

В ответ Евросоюз может потребовать наиболее мягкого "брексита".

Конечно, Мэй может решить, что Британия может просто выйти из состава ЕС без какого-либо соглашения. Но у нее не хватает для этого храбрости.

Кроме того, депутаты парламента уже готовы проигнорировать вердикт избирателей и не дать ей это сделать.

У нас практически не осталось шансов. Брекситеры в парламенте теперь должны посмотреть на себя в зеркало и понять, что это их вина.

Единственный способ избежать капитуляции - провести третье голосование по договоренности, заключенной Мэй с Брюсселем, считает Sun.

Чего добивается Тереза Мэй?

Guardian в своей редакционной статье на ту же тему пишет, что спустя почти два года, после того как премьер-министр Тереза Мэй начала официальный процесс выхода Великобритании из состава ЕС, до сих пор не ясно, когда произойдет "брексит", как это произойдет и в какой форме.

Судя по всему, этого не знает даже сама премьер-министр.

Тот факт, что Мэй надеется, что лидеры остальных 27 стран ЕС единогласно согласятся передвинуть дату "брексита", указывает на полный провал ее переговоров с Брюсселем.

Проблема в том, что европейские лидеры вполне разумно спросят, чего именно хочет достичь премьер-министр, если ей будет предоставлено дополнительное время.

Она мало что говорит о своих планах, видимо, потому, что она их еще сама не сформулировала.

Если верить утечкам информации с Даунинг-стрит, Тереза Мэй предложит ЕС отложить дату "брексита" либо на короткий период, либо на длительный.

Из этого можно сделать вывод, что она сама не уверена, чего конкретно она хочет.

Все осложняет и тот факт, что она не пользуется полной поддержкой своего собственного кабинета министров.

Но длительная отсрочка "брексита" даст стране возможность тщательно обдумать, хочет ли она этого. Тереза Мэй должна уступить контроль над "брекситом" депутатам парламента и самим избирателям, пишет Guardian.

Что дальше?

Financial Times в своей редакционной статье на ту же тему пишет, что "брексит" - самая серьезная конституционная проблема, с которой столкнулась Великобритания за последние 40 лет.

Из этого не следует, что премьер-министр должна тратить время, пытаясь заставить или уговорить депутатов парламента, чтобы те наконец поддержали ее далеко не идеальное соглашение с ЕС.

Теперь Терезе Мэй следует уговорить ЕС согласиться на длительный перенос даты "брексита". Европейские партнеры Великобритании должны на это согласиться, чтобы дать время британским парламентариям на разработку планов как выхода из состава ЕС, так и будущих отношений с Евросоюзом, которые сможет поддержать большинство.

ЕС будет трудно уговорить. Европейским столицам уже надоели как полная некомпетентность британского правительства, так и тот факт, что депутаты британского парламента просто отказываются принимать решения в ту или иную сторону.

Но, продолжает газета, лидеры ЕС не должны увязывать перенос даты "брексита" с жесткими требованиями.

В данном случае разумно согласиться с Терезой Мэй, что ей нужно время для поиска консенсуса по вопросу о "брексите".

Этим должны заниматься британские парламентарии, даже если в конце концов они одобрят соглашение, достигнутое между Терезой Мэй и Брюсселем.

И эти дебаты лучше проводить, пока мы все еще находимся в составе ЕС, а не ожидать катастрофы, которая произойдет, если Британия выйдет из состава Евросоюза без какого либо соглашения, считает Financial Times.

Китай заинтересовался Европой

Times публикует статью своего аналитика Роджера Бойеса, в которой тот утверждает, что Китай пытается проводить политику "разделяй и властвуй" в Европе.

Он напоминает, что лидер Китая Си Цзиньпин в четверг приезжает с официальным визитом в Италию. Там его примут как героя, пишет он, так как он полностью соответствует представлениям популистов, правящих сейчас Италией, о том, как выглядит сильный лидер.

Откуда мы это знаем? Например, итальянский спикер Европейского парламента не так давно хвалил Бенито Муссолини за то, что тот якобы модернизировал страну. Он строил дороги, стадионы, осушал болота.

И вот сейчас, через 74 года после бесславной кончины Муссолини, в Рим приезжает еще один сторонник современного национального социализма, который, к тому же, везет с собой подарки в виде инвестиций.

Но его цель - не помощь итальянской экономике, а раскол Европы.

Си Цзиньпин рассматривает не только Италию, но и всю южную Европу как своего рода мягкое подбрюшье Запада. Китайские компании уже купили порт в Пирее, в Греции. Португалия тоже не была забыта - Китай сейчас строит там контейнерный порт.

В Италии Китай интересуют порты в Триесте и Палермо.

В меморандуме о взаимопонимании, подписанном Италией и Китаем, идет речь о строительстве дорог, мостов, аэропортов и телекоммуникационных сетей. Эти проекты должны финансироваться займами базирующегося в Пекине Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Учитывая разногласия между Китаем и США в сфере международной торговли, Си Цзиньпин пытается вбить клин между Вашингтоном и ЕС, а затем начать играть на разногласиях между странами самого Евросоюза.

Пекин устанавливает связи со странами Европы, которые хотят инвестиций и готовы идти на двусторонние сделки. Учитывая разногласия между странами Европы, Си Цзиньпин видит шанс заработать на этих разногласиях.

Из Италии он отправится во Францию, где будет представлять себя основным защитником мирового порядка, в отличие от президента США Дональда Трампа. Но на самом деле он просто хочет нейтрализовать французского президента Эммануэля Макрона во внутриевропейских дебатах о роли Китая на международной арене - так как страны Европы еще не пришли к консенсусу, следует ли считать Китай угрозой или же стратегическим партнером.

На сегодняшний день в правительстве едва ли не каждой из стран Европы есть сторонники сотрудничества с Китаем.

Визит Си Цзиньпина позволит ему обострить разногласия между странами Запада. Италия, как и другие страны, оказавшиеся в этой сложной игре "разделяй и властвуй", должна сопротивляться этим попыткам Пекина.

Си Цзиньпин, так же как и Владимир Путин, выглядит сильным лидером лишь при условии, что он может убедить всех, что Запад ослабел и больше не в состоянии контролировать процесс глобализации.

Если бы Си Цзиньпин и в самом деле был дальновидным политиком, он бы не пытался подорвать единство Запада.

Ему стоило бы прилагать больше усилий для разрешения серьезных проблем, стоящих перед китайским обществом, пишет Роджер Бойес.

А Италия уже давно осознала, что если поезда ходят по расписанию, как при Муссолини, это еще не значит, что правительство эффективно, замечает комментатор Times.

Обзор прессы подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com