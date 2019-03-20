СМИ России: пример Назарбаева для Путина не подойдет

В обзоре российских газет от 20 марта:

"Ведомости": "наш лидер видит себя где-то на небе"

Отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, руководившего страной почти 30 лет, российские СМИ комментируют на первых полосах. "Ведомости" пишут, что до окончания срока полномочий Назарбаева в апреле 2020 года президентский пост будет занимать председатель сената, выпускник МГИМО Касым-Жомарт Токаев.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов предполагает, что перед заявлением президент Казахстана провел консультации с разными политическими силами, возможно, и Москву информировали раньше.

По словам человека, близкого к администрации президента России, такие консультации действительно были, а кандидатура Токаева выбрана не случайно - после Назарбаева это наиболее известный в мире казахстанский политик, имеющий прочные связи с руководством двух главных соседей страны, России и Китая.

По оценке политолога Алексея Макаркина, модель казахстанского транзита власти напоминает китайскую, где организатор реформ Дэн Сяопин ушел в 1980-е годы с официальных постов, но сохранил за собой должность председателя Центрального военного совета и продолжал оказывать определяющее влияние на политику.

Самое главное - Назарбаев остается председателем совбеза, полномочия которого не так давно были законодательно усилены настолько, что они превышают полномочия президента, говорит политолог Аркадий Дубнов: он будет контролировать политический процесс в стране, пока жив и дееспособен.

Чтобы транзит власти подобным образом произошел и в России, российскому лидеру нужно обладать немного другим представлением о себе в мире, рассуждает политолог.

"Наш лидер себя видит где-то на небе, - считает Аркадий Дубнов, - он человек-миссия. Огромное количество интересов и кланов в России сосредоточено на Путине. Если в России будет такой же сценарий, как в Казахстане, то на следующее утро после того, как [Путин] об этом объявит, начнется буча. Россия - страна с большим количеством окружающих президента влиятельных группировок, которые вступят в схватку за власть сразу, как станет известно, что он готов уйти".

По его мнению, в Казахстане нет такого числа кланов, они все приручены, никто из них ничего не потеряет, если они будут слушаться Назарбаева.

"Коммерсант": губернаторский "звездопад" завершится в апреле

Весенние отставки региональных глав начались с Челябинска - во вторник президент России Владимир Путин принял отставку Бориса Дубровского, сообщает "Коммерсант". Врио главы региона президент назначил первого замминистра энергетики Алексея Текслера.

Глава Челябинской области ушел в отставку. Ожидается "звездопад" губернаторов

Борис Дубровский, срок полномочий которого заканчивался в этом году, решение об отставке назвал личным. В ноябре 2018 года он сообщал о намерении снова баллотироваться. Однако накануне пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила, что установила наличие антиконкурентного соглашения с участием Бориса Дубровского в сфере строительства и ремонта автодорог.

Источник, близкий к администрации президента (АП), объяснил отставку Дубровского "неудачами по всем фронтам": его команда напоминала лоскутное одеяло, каждый занимался своими делами.

Политолог Евгений Минченко в числе причин отставки челябинского губернатора назвал "низкую популярность у населения и активное сохранение своего участия в бизнесе, о чем говорит расследование ФАС".

Комментируя назначение Алексея Текслера, эксперты отметили логичность кадровой политики президента - новый врио является молодым управленцем с федеральным бэкграундом.

Спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко во вторник анонсировала ряд отставок в губернаторском корпусе, которые должны завершиться к середине апреля. По сведениям издания, главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить член совета директоров ГЛОНАСС Олег Хорохордин, а в качестве сменщика главы Калмыкии Алексея Орлова рассматривается кандидатура начальника московской жилищной инспекции Олега Кичикова.

"Интерфакс" уже сообщил об отставке Марины Ковтун (Мурманская область).

"Новая газета", "Ведомости": "уродливый гуманизм" в деле Титиева

Приговор чеченскому правозащитнику Оюбу Титиеву вызвал резонанс в прессе. Правозащитника, обвиняемого в хранении наркотиков, приговорили к четырем годам колонии-поселения.

"Новая газета" считает столь мягкий приговор "важным сигналом" и пишет о гуманности наказания. Судья изменила не только квалификацию вмененного Титиеву деяния (с тяжкого на средней тяжести), но и категорию режима отбывания наказания (с колонии общего режима на колонию-поселение).

В результате Оюб Титиев, чью вину в хранении наркотиков в особо крупном размере суд посчитал доказанной, может выйти на свободу уже в ближайшие месяцы: изменение квалификации с тяжкой на среднюю предполагает возможность освобождения по УДО по истечении одной трети срока приговора. То есть, уже в мае.

"Ведомости" в редакционной статье с заголовком "Уродливый гуманизм" напоминают о конфликте правозащитника с главой республики Рамзаном Кадыровым. Как отмечает редколлегия, Титиев не признал вину, утверждая, что наркотики ему подбросили. Его слова звучали убедительно для тех, кто его знал: Титиев - спортсмен и мусульманин, он никогда не курил и не употреблял алкоголя.

Газета пишет, что колония-поселение - нетипичный вид наказания для признанных виновными в хранении наркотиков, туда обычно направляют так называемых "неосторожников" - водителей, по чьей вине в ДТП погиб человек.

Смягчение тяжести деяния с тяжелой на среднюю и возможность досрочного освобождения могут убедить сторону защиты не оспаривать приговор.

"Такой уродливый "гуманизм", в котором сравнительно мягкое наказание по натянутому обвинению - фактически синоним оправдания и оспаривать такое решение суда невыгодно, - сам по себе диагноз российским правоохранительной и судебной системам", - делает вывод газета.

"Коммерсант": нехватка контроля и регулирования

Число жертв авиакатастроф в странах бывшего СССР увеличилось в 2018 году более чем вдвое, до 164 человек, пишет "Коммерсант", ссылаясь на доклад Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Особенно резко выросло количество погибших в России -в 2,5 раза, до 128 человек.

Росавиация сообщила о росте числа авиапроисшествий в России. Летать стало опаснее?

Общий уровень аварийности по сравнению с 2017 годом не изменился, то есть он по-прежнему существенно выше, чем в 2014-2015 годах, в 75% случаев причиной происшествий стал человеческий фактор.

В МАК подчеркивают, что устойчивая динамика ухудшения показателей по авиапроисшествиям с 2014 года наблюдается в эксплуатации тяжелых судов (взлетной массой более 10 тонн).

В комитете считают, что недостаточный контроль "уполномоченных органов гражданской авиации" приводит к продолжению практики эксплуатации ВС с истекшим сроком действия или отсутствием обязательных документов.

Среди предлагаемых мер: разработка и внедрение квалификационных требований по английскому языку для членов экипажей и технического персонала, выполняющих полеты и обслуживающих ВС с технической документацией на английском языке; исследование случаев потери экипажами пространственной ориентировки и внедрение специального курса для повышения квалификации летного состава в этом вопросе. В то же время авторы доклада признают, что приведенные выше идеи далеко не новы и подобные рекомендации уже неоднократно давались.

В Росавиации не прокомментировали данные и выводы МАК о причинах авиапроисшествий и катастроф.

Глава Infomost Борис Рыбак отмечает, что создать стопроцентно надежную систему контроля за безопасностью полетов нереально, но при ее "грамотной организации" вероятность происшествий можно серьезно снизить. В долгосрочной перспективе работа авиационных властей должна давать результаты, отмечает эксперт, приводя в пример авиарынок США, где на регулярных линиях давно не было происшествий.

Что еще почитать:

"Пока самолет не летает - он полностью безопасен". В интервью "Коммерсанту" ситуацию с авиапроисшествиями прокомментировал заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Сергей Зайко.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.