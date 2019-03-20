МВД Якутии: мигрантов не убивали и не избивали, а погромщики арестованы

Правообладатель иллюстрации Vadim Skryabin/TASS Image caption Глава Якутии был вынужден провести встречу с жителями Якутска, посвященную нелегальной миграции

МВД по Якутии назвало несоответствующими действительности данные об убийстве и избиении мигрантов в регионе и сообщило о задержании тех, кто распространял провокационную информацию об уголовном деле об изнасиловании местной жительницы.

"По распространяющимся сообщениям о том, что в Якутске убиты три гражданина Средней Азии и более 20 человек с увечьями попали в больницу, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении регионального МВД.

В МВД также заявили, что люди, разжигающие межнациональную рознь, будут привлечены к ответственности.

До этого в республике два дня не прекращались антимигрантские выступления.

По информации агентства SakhaDay 19 марта в Якутске закрыты многие фруктовые киоски, принадлежащие мигрантам. Также, пишет издание, из-за нападений на водителей и грядущих проверок десятки автобусов не вышли на маршрут. Директор единой диспетчерской службы Якутска не стал отрицать, что "некоторые [водители] беспокоятся за безопасность". Наконец, в соцсетях появились призывы бойкотировать концерты местной певицы Олимпии, которая замужем за уроженцем Кыргызстана.

По сообщению начальника полиции Якутска Николая Кульбертинова, 20 марта арестованы молодые люди, учинившие погром в овощных киосках.

Также был задержан 33-летний уроженец Якутска, расхаживавший с пистолетом, в его отношении возбуждено уголовное дело, а 34-летний мужчина, разместивший в мессенджерах призывы к несанкционированному митингу, привлечен к административной ответственности.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, установлены личности авторов видеозаписи, где мужчина стрелял из автомата со словами "Якутия рулит", а второй снимал происходящее на камеру. Как выяснили полицейские, видео было снято 17 марта в Алданском районе, 37-летний и 35-летний мужчины привлечены к административной ответственности. Изъятое у них оружие оказалось охолощенным, а не боевым.

Дело об изнасиловании

17 марта следователям в Якутске поступило сообщение о том, что неизвестный насильно посадил женщину в машину и скрылся. Республиканский СК возбудил уголовное дело об изнасиловании и похищении человека. По версии, которую следователи рассказали позже, в ночь с 16 на 17 марта неизвестный мужчина отвез женщину к гаражным боксам и изнасиловал ее. Затем он оставил ее в автомастерской у двух своих знакомых и уехал.

Предполагаемый насильник арестован.

Изначально следствие официально ничего не сообщало о национальности подозреваемых. Позже в одном из пресс-релизов республиканское следственное управление подчеркнуло, что "преступность не имеет национальности".

В тот же день, когда стало известно об изнасиловании, в городе поползли слухи о причастности к нему мигрантов из Кыргызстана. 18 марта эту информацию подтвердил глава республики Айсен Николаев.

Глава Якутии призвал не допустить разжигания межнациональной розни и пообещал усилить в республике борьбу с незаконной миграцией и предпринимательством.

Как передает региональный телеканал "Якутия 24", при правительстве Якутии создали комиссию контроля по противодействию незаконной миграции.

По данным службы статистики Якутии, население республики в 2018 году составляло 964 тысячи человек, почти половина из них якуты, чуть меньше 40% - русские. В 2018 году в Якутию прибыли более 34 тысяч трудовых мигрантов, в основном из Таджикистана, Узбекистана, Украины и Кыргызстана.

Киргизов официально в Якутии менее 1% населения - около 7 тысяч человек, говорил глава администрации правительства Якутии Федор Борисов. Правда, он оговаривался, что в реальности их больше, и уже после протестов призывал киргизскую диаспору ограничить нелегальную миграцию.