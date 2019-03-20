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Россия заняла 68-е место в списке самых счастливых стран мира (World Happiness Report), который представляет агентство ООН по поиску решений для стабильного развития (Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

По сравнению с прошлым годом Россия опустилась на девять строчек, по сравнению с позапрошлым - на 19.

Список самых счастливых стран снова возглавила Финляндия.

20 марта во всем мире отмечается Международный день счастья.

Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд. Помимо нее в десятку самых счастливых стран вошли Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия.

Россия же в этом году оказалась в рейтинге между Пакистаном и Филиппинами.

Среди наименее счастливых стран - Южный Судан, ЦАР, Афганистан, Танзания, Руанда.

World Happiness Report учитывает такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Доклад был составлен по заказу ООН, впервые подобное исследование был выпущен в 2012 году.

Кто волнуется по поводу индекса счастья в России?

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участницами конкурса "Лидеры России" 5 марта заявила, что при принятии важных решений властям России стоит заранее выяснять, как их реализация скажется на уровне счастья россиян. По ее словам, при этом стоит учитывать опыт Объединенных Арабских Эмиратов, где в 2016 году было создано отдельное министерство счастья и благосостояния.

"Было бы правильным, чтобы мы замеряли, как каждое наше решение, действие сказывается на людях, становятся ли они более счастливыми. Мы все хотим, чтобы все в России были счастливы, чтобы это была страна счастливых людей", - сказала Матвиенко .

В декабре 2018 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил считать уровень счастья россиян экономическим показателем.

"Как экономист я считаю, что мы должны это обсуждать, измерять", - сказал Кудрин.

О необходимости повышать значение такого фактора как счастье россиян высказывались также глава минэкономразвития Максим Орешкин и президент Сбербанка Герман Греф.