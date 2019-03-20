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Исполняющий обязанности президента Казахстана до выборов 2020 года Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и предложил переименовать столицу Астану в Нурсултан - в честь сложившего свои полномочия накануне Нурсултана Назарбаева.

Токаев торжественно поклялся строго следовать конституции, законам республики, гарантировать права и свободы граждан.

Затем он заявил, что "необходимо увековечить имя нашего великого современника - первого президента республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", передает его слова издание Tengri News.

Токаев добавил, что именем первого президента следует назвать центральные улицы всех областных центров Казахстана, а мнение Назарбаева будет иметь приоритетное значение при принятии стратегических решений для страны. Он остается "единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы, отцом народа", сказал Токаев.

По словам нового президента Казахстана, портреты и фотографии с изображением Назарбаева останутся "в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов государственных служащих, зданий, учебных заведений". Токаев присвоил Назарбаеву высшие звания Казахстана - "Народный герой" и "Герой труда".

Тем временем в канцелярии экс-президента сообщили, что он переедет из своей резиденции Акорды в здание библиотеки первого президента Казахстана. "Будем в Назарбаев-центре", - передает РИА Новости ответ главы канцелярии Махмуда Касымбекова журналистам на вопрос о том, где теперь будет работать Назарбаев.

Этот комплекс расположен в Астане и состоит из музейного комплекса, библиотеки и концертного зала.

Назарбаев остается председателем совета безопасности страны и лидером правящей партии "Нур Отан", также у него есть формальный статус первого президента республики Казахстан - Елбасы.

Media playback is unsupported on your device 5 фактов об экс-президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве

Упавший тенге

После заявления об отставке первого президента республики вечером вторника появились сообщения об ажиотажном спросе на доллары в обменниках Казахстана и резко повысившемся его курсе к тенге.

Некоторые СМИ Казахстана писали, что цена на доллар в обменниках подскочила до 387 тенге (65.97 рублей) при официальном курсе Нацбанка - 376 тенге (64.09 рубля), а также о том, что в обменниках доллары пропали из продажи.

По данным агентства Интерфакс, в 21:30 по местному времени (18:30 мск) продажа долларов в некоторых пунктах осуществлялась по курсу 378,5 тенге за доллар, а в 22:00 - по курсу 385 тенге.

Американская валюта по итогам утренних торгов 20 марта незначительно подорожала - на 1,64 тенге (0,28 рубля) за сутки.

Утром изданию Nur.kz в Нацбанке заявили, что ситуация на валютном рынке стабильная и причин для снижения курса тенге нет. "Национальный банк Казахстана и банки второго уровня имеют достаточные объемы наличной валюты для обеспечения спроса населения и организаций", - добавили там.

Нурсултан Назарбаев, бессменно возглавлявший Казахстан почти 30 лет, объявил о своей отставке во вторник 19 марта. Своим преемником он предложил назначить спикера Касым-Жомарт Токаева; он будет возглавлять страну до следующих выборов, которые состоятся в апреле 2020 года.