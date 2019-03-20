Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В ООН опасаются, что циклон может спровоцировать продовольственный кризис в Зимбабве и Мозамбике

Тропический циклон "Идай" стал причиной наводнений на юго-востоке Африки. Тысячи жителей Зимбабве, Малави и Мозамбика остались без крыши над головой, число погибших уточняется.

Сильнее всего от непогоды пострадал второй по величине город Мозамбика - Бейра. По данным Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, он разрушен примерно на 90 процентов.

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Доставка помощи в город затруднена из-за того, что в Бейре закрыт аэропорт, а дороги размыты.

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По последним данным, в результате стихии в Мозамбике и Зимбабве погибли более 300 человек. Власти этих стран опасаются, что число жертв может увеличиться в несколько раз.

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В Мозамбике объявлен трехдневный национальный траур. Президент страны Филипе Ньюси назвал последствия циклона "гуманитарной катастрофой огромного масштаба".

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Из-за паводков многие дома местных жителей оказались погребены под слоем грязи. Людей размещают во временных убежищах.

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Несколько мостов на реке Умвумву в провинции Чиманимани на востоке Зимбабве были снесены селевыми потоками.

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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва посетил несколько районов страны, наиболее сильно пострадавших в результате наводнений.

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Управление по координации гуманитарных вопросов ООН распорядилось выделить 20 млн долларов для помощи пострадавшим от циклона. Большая часть средств будет направлена Мозамбику.

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Многие районы пострадавших от стихии стран остались без электричества и связи с внешним миром.

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