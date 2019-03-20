Циклон "Идай" обрушился на юго-восток Африки: фотографии
Тропический циклон "Идай" стал причиной наводнений на юго-востоке Африки. Тысячи жителей Зимбабве, Малави и Мозамбика остались без крыши над головой, число погибших уточняется.
Сильнее всего от непогоды пострадал второй по величине город Мозамбика - Бейра. По данным Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, он разрушен примерно на 90 процентов.
Доставка помощи в город затруднена из-за того, что в Бейре закрыт аэропорт, а дороги размыты.
По последним данным, в результате стихии в Мозамбике и Зимбабве погибли более 300 человек. Власти этих стран опасаются, что число жертв может увеличиться в несколько раз.
В Мозамбике объявлен трехдневный национальный траур. Президент страны Филипе Ньюси назвал последствия циклона "гуманитарной катастрофой огромного масштаба".
Из-за паводков многие дома местных жителей оказались погребены под слоем грязи. Людей размещают во временных убежищах.
Несколько мостов на реке Умвумву в провинции Чиманимани на востоке Зимбабве были снесены селевыми потоками.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва посетил несколько районов страны, наиболее сильно пострадавших в результате наводнений.
Управление по координации гуманитарных вопросов ООН распорядилось выделить 20 млн долларов для помощи пострадавшим от циклона. Большая часть средств будет направлена Мозамбику.
Многие районы пострадавших от стихии стран остались без электричества и связи с внешним миром.
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